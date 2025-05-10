Tam Boyutta Gör Google aramalarda yapay zeka özetleri, ilk olarak ABD’de kullanıma sunuldu, ardından birkaç ülkeye açıldı. Şimdi, Google AI Overview Türkiye’deki kullanıcılarla test edilmeye başlandı.

Google: AI Overviews aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaştı 2 hf. önce eklendi

Google AI Overviews Türkiye'de kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Google’ın geçtiğimiz yıl aramalarda yapay zeka özetlerini sunması, snippet’lerin gelmesinden bu yana en büyük değişim oldu. Google sonsuza dek değişti; artık bir arama motorundan çok bir yanıt motoru. Bunun nedeni; Google AI Overview olarak adlandırılan Yapay Zeka Özetleri, arama yapanları web sitelerine yönlendirmek yerine yanıtlar üretmesi. Örneğin; popüler aramalardan biri olarak Instagram hesap dondurmanın nasıl yapıldığını arayan bir kullanıcı artık hiçbir siteye tıklamadan, doğrudan arama sonucundan yanıtı görebiliyor.

Google AI Overviews, bazı sitelerin trafiğini olumsuz etkilese de, kullanıcıların çoğu yapay zeka özetleri içeren arama sonucunu daha faydalı buluyor. Üretken yapay zekayla desteklenen arama sorgusu yanıtları Türkiye’de de test edilmeye başlandı. Şu anda yalnızca masaüstünde kullanılabiliyor, mobilde yapılan aramalarda sonuç alınamıyor. Ayrıca Google, tüm sorgularda yapay zeka özetlerini vermiyor.

Google, yakın zamanda AI Overviews olarak adlandırılan yapay zeka destekli arama aracının aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

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Google, yapay zeka özetlerini Türkiye'de test etmeye başladı