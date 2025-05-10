Google, yapay zeka özetlerini Türkiye'de test etmeye başladı

Google AI Overviews, bazı sitelerin trafiğini olumsuz etkilese de, kullanıcıların çoğu yapay zeka özetleri içeren arama sonucunu daha faydalı buluyor. Üretken yapay zekayla desteklenen arama sorgusu yanıtları Türkiye’de de test edilmeye başlandı. Şu anda yalnızca masaüstünde kullanılabiliyor, mobilde yapılan aramalarda sonuç alınamıyor. Ayrıca Google, tüm sorgularda yapay zeka özetlerini vermiyor.
Google, yakın zamanda AI Overviews olarak adlandırılan yapay zeka destekli arama aracının aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurdu.