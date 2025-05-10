Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, yapay zeka özetlerini Türkiye'de test etmeye başladı

    Google, bir süredir arama sonuçlarında yapay zeka özetleri sunuyor. Kullanıcıların arattıkları şeyi daha hızlı bulmalarına yardımcı olan Google AI Overviews, Türkiye'de test edilmeye başlandı.

    google ai overviews türkiye Tam Boyutta Gör
    Google aramalarda yapay zeka özetleri, ilk olarak ABD’de kullanıma sunuldu, ardından birkaç ülkeye açıldı. Şimdi, Google AI Overview Türkiye’deki kullanıcılarla test edilmeye başlandı.

    Google AI Overviews Türkiye'de kullanıma sunuldu

    Google yapay zeka özetleri Tam Boyutta Gör
    Google’ın geçtiğimiz yıl aramalarda yapay zeka özetlerini sunması, snippet’lerin gelmesinden bu yana en büyük değişim oldu. Google sonsuza dek değişti; artık bir arama motorundan çok bir yanıt motoru. Bunun nedeni; Google AI Overview olarak adlandırılan Yapay Zeka Özetleri, arama yapanları web sitelerine yönlendirmek yerine yanıtlar üretmesi. Örneğin; popüler aramalardan biri olarak Instagram hesap dondurmanın nasıl yapıldığını arayan bir kullanıcı artık hiçbir siteye tıklamadan, doğrudan arama sonucundan yanıtı görebiliyor.

    Google AI Overviews, bazı sitelerin trafiğini olumsuz etkilese de, kullanıcıların çoğu yapay zeka özetleri içeren arama sonucunu daha faydalı buluyor. Üretken yapay zekayla desteklenen arama sorgusu yanıtları Türkiye’de de test edilmeye başlandı. Şu anda yalnızca masaüstünde kullanılabiliyor, mobilde yapılan aramalarda sonuç alınamıyor. Ayrıca Google, tüm sorgularda yapay zeka özetlerini vermiyor.

    Google, yakın zamanda AI Overviews olarak adlandırılan yapay zeka destekli arama aracının aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dükkan isimleri kurutma makinesi topu kullananlar erol tabak kimdir sürekli farklı numaralardan aranıyorum tek erkek çocuk askerlik muaf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Xiaomi Mi 10T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum