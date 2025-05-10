Tam Boyutta Gör Tesla araç sahiplerinin en büyük şikayetlerinden biri; servis kalitesi. Tesla her ne kadar son yıllarda servis süreçlerinde önemli iyileştirmeler yapmış olsa da hâlâ çok sayıda servis talebi ve şikayeti alıyor. Bu nedenle şirket, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla yapay zeka sistemini belirlediği 10 pilot bölgede devreye aldı.

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Yeni YZ temsilcisi, müşteri iletişimine yardımcı olmak için Tesla Servisi'nde perde arkasında çalışmaya başladı.

Tesla'nın yapay zeka temsilcisi ne yapacak?

Yapay zeka, servis etkileşimlerini aktif olarak takip ederek iletişim veya ilerlemedeki olası gecikmeleri belirleyecek. Yapay zeka, Tesla’nın parça temini veya başka bir sorundan ötürü gecikme yaşadığı durumda devreye girerek müşteriye bilgilendirecek. Yapay zeka ayrıca müşteri ile servis temsilcileri arasındaki mesajların içeriğini ve tonunu (şikayet, öfke, memnuniyet vs) analiz ederek olumsuz durumda hızlı aksiyon alacak.

Tesla, ayrıca araç sahiplerinin bekleme durumunda üst düzey yöneticilere daha kolay ulaşmalarına sağlamak amacıyla mobil uygulamada ekleme yaptı. Kullanıcılar, mesaj merkezi bölümüne “Escalate” yazarak sorunu daha hızlı çözebilecek daha yetkili kişilere ulaşabilecek.

Tesla'nın Yapay Zeka ve BT Altyapısı, Siber Güvenlik ve Araç Servisleri Başkanı Raj Jegannathan, yeni yapay zeka temsilcisinin özellikle müşteri iletişimini iyileştirmek üzere tasarlandığını belirtti. Tesla’nın kötüye kullanımı önlemek için sistemde koruma önlemlerinin bulunduğunu ve sistemin sürekli geliştirileceğini ifade etti.

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Tesla, servis şikayetlerini yapay zeka ile çözmeyi hedefliyor