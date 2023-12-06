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    Karbondioksidi hapsederek üretilen bu çevreci tuğla, geleneksel tuğlaların yerini alabilir

    Seratech isimli girişim, fabrikalarda üretilen karbondioksidi bünyesinde saklayan yeni bir tuğla çeşidi geliştirdi. Bu yeni tuğlayı test eden şirket geleneksel tuğlaların yerini almayı planlıyor. 
    Karbondioksidi hapseden çevreci tuğla geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Londra merkezli Seratech isimli girişim, yoğun enerji gereksinimi olan ve yüksek karbondioksit emisyonu yaratan inşaat sektörüne çevreci ve yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Şirket, fabrikalarda üretilen karbondioksiti bünyesinde saklayan yeni bir tuğla çeşidi geliştirdi. Bu yeni tuğlayı test eden şirket geleneksel tuğlaların yerini almayı planlıyor. 

    Yenilikçi tuğla, Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi (EPSRC) ve Yüksek Öğrenim İnovasyon Fonu (HEIF) tarafından finanse edilen 18 aylık bir araştırmanın sonucunda üretildi.

    İnşaat atıkları agrega olarak kullanıldı

    Şirket tuğlayı üretmek için bağlayıcı malzeme olarak magnezyum karbonatı kullandı. Malzeme, karbon yakalama, mineralizasyon ve kullanma (CCMU) adı verilen yeni bir süreç sonucunda üretildi. Magnezyum karbonat, dünya genelinde bol bulunan bir mineral olan olivinden üretiliyor. Tuğlada kullanılan agrega ise inşaat atıklarından elde edildi.

    Basit olarak anlatmak gerekirse, endüstriyel ya da diğer bacalardan salınan karbondioksit yakalanarak CCMU işlemiyle tuğlanın içerisine hapsediliyor. Böylece karbondioksit atmosfere salınmak yerine tuğlanın içerisinde tutularak emisyonların azaltılması sağlanıyor.

    Çok daha düşük sıcaklıkta pişiyor

    Geleneksel tuğlalar 1200 derece gibi çok yüksek sıcaklıklarda imal ediliyor. Seratech'in tuğlaları ise 60 derecede pişirilip, biraz daha uzun süre bekletilerek üretiliyor. Gece boyunca pişirilen tuğla, iki haftaya kadar bekletilerek sağlamlaştırılıyor. Çok daha düşük sıcaklıkta piştiği için geleneksel tuğlalara göre daha çevreci bir tuğla üretilmiş oluyor.

    Seratech'in Baş Teknik Sorumlusu Barney Shanks, "Çimento emisyonlarının büyüklüğü tam olarak biliniyor, ancak Birleşik Krallık'ta her yıl milyonlarca kişinin kullanıldığı kil ateşlemeli tuğlalarla ilgili emisyonlar pek konuşulmuyor" sözlerini sarfediyor.

    Şirket geliştirdikleri tuğlaları ticarileştirmek için Londra merkezli bir mimari ekiple birlikte çalışıyor. Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi'nden (AHRC) hibe desteği de alan girişim ticari açıdan başarılı ve yaygın olarak kullanılan bir inşaat malzemesi olarak piyasada yer edinmek istiyor.

    Seratech'in Teknik Yöneticisi Caitlin Howe, "Bu ürünün tüm sektörü değiştirebilecek bir ürün olduğunu bilmek inanılmaz derecede heyecan verici, ve sizi teşvik ediyor. Tuğlalarımız gerçekten geleneksel bir tuğlaya benziyor ve hissettiriyor.” sözlerini sarfediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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