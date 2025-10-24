Intel Core Ultra 5 338H'ın grafik performansı ortaya çıktı: Radeon 880M'i yakalıyor

Panther Lake işlemcilerinin lansmanına sadece birkaç ay kala, test sızıntıları da giderek artıyor. Bu kez serinin daha düşük segmentteki üyesi olan Core Ultra 5 338H, Geekbench’te görüntülendi ve teknik özellikleri doğrulandı. Kayıtlara göre işlemci, 4+8 çekirdekli bir yapı kullanıyor ve toplamda 12 çekirdek barındırıyor.
Arc B370 iGPU, Radeon 880M seviyesinde performans sunuyor
En dikkat çekici kısım ise yeni entegre grafik birimi. Raporlara göre bu model, 10 Xe3 GPU çekirdeğine sahip Arc B370 iGPU ile geliyor. Geekbench 6.4.0 Vulkan testinde 39.406 puan alan Arc B370, performans olarak AMD’nin RDNA 3.5 mimarisine sahip Radeon 880M grafik birimiyle neredeyse aynı seviyede.
|GPU Modeli
|Vulkan Skoru
|Radeon 890M
|47.227
|Radeon 880M
|42.760
|Arc B370
|39.406
Elbette Geekbench sonuçları testten teste değişkenlik gösterebilir. Ancak genel tablo, Panther Lake işlemcilerinde yer alacak entegre grafiklerin oldukça güçlü olacağını işaret ediyor. Önceki sızıntılarda 12 Xe3 çekirdekli iGPU'ya sahip Core Ultra X7 358H modelinin, RTX 3050 dizüstü sürümüyle benzer performans sergilediği hatta bazı testlerde Radeon 890M'yi geçtiği görülmüştü. Dolayısıyla Arc B370'in, en azından Radeon 880M ile denk ya da biraz daha iyi bir performans sunması bekleniyor.