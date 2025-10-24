Intel Core Ultra 5 338H'ın grafik performansı ortaya çıktı: Radeon 880M'i yakalıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil Panther Lake ailesine ait uygun fiyatlı modeli, Geekbench’te ortaya çıkarak entegre GPU’sunun gücünü gözler önüne serdi. Test sonuçlarına göre bu grafik birimi, AMD Radeon 880M seviyesinde performans sergiliyor.

Panther Lake işlemcilerinin lansmanına sadece birkaç ay kala, test sızıntıları da giderek artıyor. Bu kez serinin daha düşük segmentteki üyesi olan Core Ultra 5 338H, Geekbench’te görüntülendi ve teknik özellikleri doğrulandı. Kayıtlara göre işlemci, 4+8 çekirdekli bir yapı kullanıyor ve toplamda 12 çekirdek barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca detaylara bakıldığında, bu çekirdeklerin 4 performans çekirdeği (P-core), 4 verimlilik çekirdeği (E-core) ve 4 düşük güçlü verimlilik çekirdeği (LP-E-core) şeklinde dağıldığı görülüyor. Temel frekans 1.9 GHz, maksimum turbo frekansı ise yaklaşık 3.7 GHz olarak listelenmiş. Ancak bu değerin biraz düşük olduğu, gerçekte 4.7 GHz civarına kadar çıkabileceği düşünülüyor. İşlemci ayrıca 3 MB L2 ve 18 MB L3 önbelleğe sahip.

Arc B370 iGPU, Radeon 880M seviyesinde performans sunuyor

En dikkat çekici kısım ise yeni entegre grafik birimi. Raporlara göre bu model, 10 Xe3 GPU çekirdeğine sahip Arc B370 iGPU ile geliyor. Geekbench 6.4.0 Vulkan testinde 39.406 puan alan Arc B370, performans olarak AMD’nin RDNA 3.5 mimarisine sahip Radeon 880M grafik birimiyle neredeyse aynı seviyede.

GPU Modeli Vulkan Skoru Radeon 890M 47.227 Radeon 880M 42.760 Arc B370 39.406

Elbette Geekbench sonuçları testten teste değişkenlik gösterebilir. Ancak genel tablo, Panther Lake işlemcilerinde yer alacak entegre grafiklerin oldukça güçlü olacağını işaret ediyor. Önceki sızıntılarda 12 Xe3 çekirdekli iGPU’ya sahip Core Ultra X7 358H modelinin, RTX 3050 dizüstü sürümüyle benzer performans sergilediği hatta bazı testlerde Radeon 890M’yi geçtiği görülmüştü. Dolayısıyla Arc B370’in, en azından Radeon 880M ile denk ya da biraz daha iyi bir performans sunması bekleniyor.

