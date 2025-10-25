Honor Magic 8 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Honor, Magic 8 serisini daha uygun fiyatlı bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta Çin'de Magic 8 ve Magic 8 Pro’yu piyasaya sürdükten sonra şimdi de Honor Magic 8 Lite modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, Icecat adlı bir ürün listeleme platformunda görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, selefine göre önemli iyileştirmeler sunacak.

Honor Magic 8 Lite beklenen özellikler

Listeye göre Magic 8 Lite, 1.5K çözünürlüğe sahip 6.79 inç düz AMOLED ekrana sahip olacak. Kamera tarafında, telefonun 108 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı sensörden oluşan çift arka kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise 16 MP'lik selfie kamerası yer alacak.

Honor Magic 8 Lite'ın 7.500 mAh’lik dev batarya ile geleceği söyleniyor. Ayrıca 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS ve USB-C bağlantı noktası da listede yer alıyor. Telefon, 189 gram ağırlığında ve 161.9 x 76.1 x 7.76 mm boyutlarında olacak.

Telefon aynı zamanda Google Play Console veritabanında da göründü. Bu liste, cihazın Snapdragon SM6650 (Snapdragon 6 Gen 4) yonga setinden güç alacağını gösteriyor.

Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı MagicOS 9 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Modelin 8 GB ve 12 GB RAM, ayrıca 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

