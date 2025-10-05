Dünya ticaretinin can damarı Panama Kanalı alarm veriyor

Kanalın çalışması büyük ölçüde Gatun Gölü'ne bağlı. Bu göl, hem kanalın çalışması için gereken suyu sağlıyor hem de Panama nüfusunun yaklaşık %55'ine içme suyu temin ediyor. Bilim insanlarına göre sera gazı salımları bu hızla sürerse, Gatun Gölü'nün su seviyesi bu yüzyıl içinde ciddi biçimde azalacak.
Her gemi geçişinde 190 milyon litre su harcanıyor
Gölün seviyesi azaldıkça, küresel ticaretin akışı da yavaşlama riskiyle karşı karşıya kalıyor. Zira söz konusu Gatun Gölü, dev gemilerin okyanus seviyeleri arasındaki geçişini sağlayan havuz sistemlerini beslemesi sebebiyle kritik öneme sahip. Panama Kanalı'ndan geçen her gemi, bir geçiş döngüsünde yaklaşık 190 milyon litre gibi muazzam miktarda su tüketiyor.
Su seviyesindeki düşüş sadece deniz ticaretine sekte vurmakla kalmayacak aynı zamanda ülkenin su kaynaklarını da tehdit edecek. Panama hükümeti, bu soruna karşı yeni barajlar inşa ederek su kaynaklarını artırmayı hedefliyor. Ancak Panama Kanalı'nın geleceği yalnızca yerel önlemlere değil, küresel çapta iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına bağlı görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...