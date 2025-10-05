2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünya ticaretinin en önemli arterlerinden biri olan Panama Kanalı, iklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması ve buharlaşmanın artması nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Yaşanan olumsuzluklar bu stratejik su yolunun işleyişini tehdit ediyor.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y yolda görüntülendi: Daha sade ve ucuz 1 gün önce eklendi

Kanalın çalışması büyük ölçüde Gatun Gölü'ne bağlı. Bu göl, hem kanalın çalışması için gereken suyu sağlıyor hem de Panama nüfusunun yaklaşık %55'ine içme suyu temin ediyor. Bilim insanlarına göre sera gazı salımları bu hızla sürerse, Gatun Gölü'nün su seviyesi bu yüzyıl içinde ciddi biçimde azalacak.

Tam Boyutta Gör

Her gemi geçişinde 190 milyon litre su harcanıyor

Gölün seviyesi azaldıkça, küresel ticaretin akışı da yavaşlama riskiyle karşı karşıya kalıyor. Zira söz konusu Gatun Gölü, dev gemilerin okyanus seviyeleri arasındaki geçişini sağlayan havuz sistemlerini beslemesi sebebiyle kritik öneme sahip. Panama Kanalı'ndan geçen her gemi, bir geçiş döngüsünde yaklaşık 190 milyon litre gibi muazzam miktarda su tüketiyor.

Su seviyesindeki düşüş sadece deniz ticaretine sekte vurmakla kalmayacak aynı zamanda ülkenin su kaynaklarını da tehdit edecek. Panama hükümeti, bu soruna karşı yeni barajlar inşa ederek su kaynaklarını artırmayı hedefliyor. Ancak Panama Kanalı'nın geleceği yalnızca yerel önlemlere değil, küresel çapta iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına bağlı görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Dünya ticaretinin can damarı Panama Kanalı alarm veriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: