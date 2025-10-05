Giriş
    Dünya ticaretinin can damarı Panama Kanalı alarm veriyor

    Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Panama Kanalı, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla karşı karşıya. Kanalın işleyişindeki aksama, küresel ticaret akışını sarsabilir.

    Dünya ticaretinin can damarı Panama Kanalı alarm veriyor
    Dünya ticaretinin en önemli arterlerinden biri olan Panama Kanalı, iklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması ve buharlaşmanın artması nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Yaşanan olumsuzluklar bu stratejik su yolunun işleyişini tehdit ediyor.

    Kanalın çalışması büyük ölçüde Gatun Gölü'ne bağlı. Bu göl, hem kanalın çalışması için gereken suyu sağlıyor hem de Panama nüfusunun yaklaşık %55'ine içme suyu temin ediyor. Bilim insanlarına göre sera gazı salımları bu hızla sürerse, Gatun Gölü'nün su seviyesi bu yüzyıl içinde ciddi biçimde azalacak.

    Dünya ticaretinin can damarı Panama Kanalı alarm veriyor

    Her gemi geçişinde 190 milyon litre su harcanıyor

    Gölün seviyesi azaldıkça, küresel ticaretin akışı da yavaşlama riskiyle karşı karşıya kalıyor. Zira söz konusu Gatun Gölü, dev gemilerin okyanus seviyeleri arasındaki geçişini sağlayan havuz sistemlerini beslemesi sebebiyle kritik öneme sahip. Panama Kanalı'ndan geçen her gemi, bir geçiş döngüsünde yaklaşık 190 milyon litre gibi muazzam miktarda su tüketiyor.

    Su seviyesindeki düşüş sadece deniz ticaretine sekte vurmakla kalmayacak aynı zamanda ülkenin su kaynaklarını da tehdit edecek. Panama hükümeti, bu soruna karşı yeni barajlar inşa ederek su kaynaklarını artırmayı hedefliyor. Ancak Panama Kanalı'nın geleceği yalnızca yerel önlemlere değil, küresel çapta iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına bağlı görünüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    POOPY 1 gün önce
    POOPY 1 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

