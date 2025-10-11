Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’den tedarik zincirine darbe: Nadir elementler ve bataryalara ek kontrol

    Çin, nadir toprak elementlerinden lityum batarya malzemelerine kadar stratejik sektörlerde ihracat kontrollerini genişletti. Yeni kurallar 8 Kasım’da yürürlüğe girecek

    Çin, nadir topraklar elementleri ve bataryalara kısıtlama getirdi Tam Boyutta Gör

    Çin, küresel teknoloji ve savunma sanayisini yakından ilgilendiren yeni bir ihracat kontrol dalgası başlatarak hem nadir toprak elementlerini hem de lityum batarya malzemelerini kapsayan kapsamlı kısıtlamalar getirdi. Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) ile Gümrük Genel İdaresi, 8 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemelerle ülkenin stratejik kaynakları üzerindeki kontrolünü önemli ölçüde artırıyor.

    ABD’den jet yanıt

    Yeni adım, Donald Trump ile Xi Jinping arasında bu ay sonunda Güney Kore’de yapılması planlanan görüşme öncesinde Pekin’in ekonomik kozlarını güçlendirdiği bir döneme denk geldi. Trump ise kontrollerin açıklanmasının ardından şimdilik Xi Jinping ile görüşmesine gerek kalmadığını, Çin'in düşmanca davrandığını ve Çin ürünlerine yüzde 100’e varan ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

    Trump, yeni tarifenin 1 Kasım’dan itibaren mevcut uygulamaların üzerine ek olarak geleceğini söyledi. Trump ayrıca aynı tarihte ABD’nin “her türlü kritik yazılıma” ihracat kontrolleri uygulayacağını söyledi.

    Kritik elementlere ek kontrol

    Çin, nadir topraklar elementleri ve bataryalara kısıtlama getirdi Tam Boyutta Gör

    Dünyanın işlenmiş nadir toprak elementlerinin yüzde 90’ından fazlasını üreten Çin, daha önce 12 element için geçerli olan ihracat kısıtlamalarına holmiyum, erbiyum, tulyum, evropiyum ve iterbiyum elementlerini de ekledi. Bu elementler, elektrikli araçlardan savaş uçağı motorlarına, radar sistemlerinden akıllı telefon çiplerine kadar pek çok alanda kritik öneme sahip.

    Yeni düzenlemelere göre Çin ekipmanı veya malzemesiyle üretilen nadir toprak ürünlerini ihraç eden yabancı şirketler de artık Çin ihracat lisansı almak zorunda olacak. Bu kural, üretim sürecinde hiçbir Çinli şirket doğrudan yer almasa bile geçerli olacak. Söz konusu adım, ABD’nin Çin’e yönelik yarı iletken ekipman ihracatına uyguladığı kısıtlamalara benzer bir model oluşturuyor.

    Çin, nadir toprak elementlerini çıkarmak ve işlemek veya nadir toprak elementlerinden mıknatıs yapmak için kullanılan teknolojinin bile ancak hükümetin izniyle ihraç edilebileceğini açıkladı. Çinli firmaların, hükümetin izni olmadan nadir toprak elementleri konusunda yabancı şirketlerle çalışması da yasak.

    Pekin yönetimi ayrıca 14 nanometre veya daha gelişmiş çipler, 256 katmanlı veya daha gelişmiş bellek çipleri ile bunların üretiminde kullanılan ekipmanlara da özel denetim getirdi. Bu ürünlerin ihracatı, yapay zeka ve savunma uygulamalarıyla ilişkili araştırmalar dahil olmak üzere vaka bazında onaylanacak. Çin Ticaret Bakanlığı, yabancı savunma sanayi kullanıcılarına lisans verilmeyeceğini de açıkça belirtti.

    Bataryalara da kontrol getirildi

    Çin, nadir topraklar elementleri ve bataryalara kısıtlama getirdi Tam Boyutta Gör

    Bununla eş zamanlı olarak Çin, lityum bataryalar ve grafit anot malzemeleri için de ilk kez ihracat kontrolleri getiriyor. Amaç, ulusal güvenliği korumak, ulusal çıkarları savunmak ve uluslararası silahlanma denetimi yükümlülüklerini yerine getirmek.

    Kontroller, 300 Wh/kg veya üzeri enerji yoğunluğuna sahip yeniden şarj edilebilir lityum-iyon piller, lityum demir fosfat katot malzemeleri (2,5 g/cm³ tap yoğunluk ve 156 mAh/g kapasite üzeri) ve nikel-kobalt-manganez (NCM) veya nikel-kobalt-alüminyum (NCA) bazlı öncül malzemeleri kapsıyor. Ayrıca bazı üretim ekipmanları da kontrol listesine eklendi.

    Benzer şekilde, yapay grafit anot malzemeleri, doğal ve yapay grafit karışımları ve bunların üretiminde kullanılan granülasyon reaktörleri (5 m³ kapasite üzeri), grafitleme fırınları ve kaplama ekipmanları da ihracat denetimine tabi olacak.

    Kasım ayında yürürlüğe girecek

    Çin’in yeni düzenlemeleri 8 Kasım’da yürürlüğe girecek. Çin malzemeleriyle üretim yapan yabancı şirketlere yönelik kuralların ise 1 Aralık’tan itibaren uygulanacağı belirtildi. Bu tarihlerin, Washington ile Pekin arasında süren 90 günlük ticaret ateşkesinin sona ermesinden hemen önceye denk gelmesi ise dikkat çekiyor. 

    Pekin yönetimi, tedarik endişelerini hafifletmek amacıyla lisans süreçlerinde kolaylaştırıcı önlemler alacağını da duyurdu. Buna rağmen, Çin’in yeni ihracat kontrol rejimini nasıl uygulayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan, Güney Kore Sanayi Bakanlığı, ülkedeki büyük bellek çip üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix’in etkilenme olasılığına dikkat çekerek, Çin ile temasların sürdüğünü bildirdi. Şirketlerden de açıklama gelmedi.

    Batarya merkezli ihracat düzenlemeleri ise otomotivden savunma sanayisine kadar neredeyse her alanı etkiliyor. Bu etki, spesifik ülkeler için değil, neredeyse tüm ülkeler için geçerli. Nadir toprak elementleri kontrolleri de eklenince güneş panellerinden akıllı telefonlara kadar her şeyin üretimi etkilenmiş olacak.

    Nadir toprak elementleri nedir?

    Nadir toprak elementleri, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik rol oynayan kimyasal olarak birbirine benzer 17 elementten oluşan bir gruptur. Bu elementlerin çoğu doğada bol miktarda bulunsa da, saf halde bulunmaları son derece nadirdir ve çıkarılmaları sırasında çevreye yüksek derecede zararlı atıklar oluşur.

    Adlarını çok duymamış olabilirsiniz - örneğin neodimyum, itriyum veya evropiyum - ancak bu elementlerin kullanıldığı ürünlerle her gün karşılaşırsınız. Neodimyum, güçlü mıknatısların üretiminde kullanılır ve bu mıknatıslar hoparlörlerden bilgisayar sabit disklerine, elektrikli araç motorlarından jet motorlarına kadar pek çok cihazın daha küçük ve verimli olmasını sağlar. Çin, hem bu elementlerin çıkarılmasında hem de diğer minerallerden ayrıştırılarak rafine edilmesinde neredeyse tam bir tekele sahiptir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’ya göre, Çin küresel nadir toprak üretiminin yüzde 61’ini, işleme kapasitesinin ise yüzde 92’sini tek başına karşılıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/china/china-tightens-rare-earth-export-controls-2025-10-09/ https://www.globaltimes.cn/page/202510/1345242.shtml
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi derz dolgu ford kuga 1.6 ecoboost lpg kullanıcı yorumları araba rüzgar sesi nasıl kesilir trekking bisiklet nedir allerset kortizonlu mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36
    Samsung Galaxy A36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum