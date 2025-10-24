Avrupa'nın üç havacılık devi güçlerini birleştirdi: Starlink'e rakip olacaklar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa’nın üç büyük havacılık devi, uzay birimlerini birleştirerek Elon Musk'ın Starlink'e rakip olmayı hedefliyor. Airbus, Fransız Thales ve İtalyan Leonardo şirketlerinin anlaşmayı resmen tamamladıkları bildiriliyor.

Henüz adı açıklanmayan yeni şirket Fransa merkezli olacak ve yaklaşık 25.000 kişiyi istihdam edecek. Ortaklık yapısına göre Airbus’un payı yüzde 35, Leonardo ve Thales’in payları ise yüzde 32,5’er olacak.

Starlink'e rakip uydu ağı geliştirecekler

Bu hamleyle Avrupa, uzaydaki gücünü arttırmayı ve SpaceX’in Starlink uydu iletişim ağına rakip bir sistem geliştirmeyi hedefliyor. Uzaydaki varlığın artırılması, aynı zamanda savunma ve güvenlik açısından da stratejik bir adım olarak görülüyor.

Thales ile Airbus, yıllardır uydu pazarında rakip konumundaydı. Leonardo ise uzay sistemleri ve hizmetleri alanındaki deneyimiyle bu ortaklığa katkı sunacak. Yeni şirkette herhangi bir tesis kapatılması planlanmıyor; her ülke mevcut üretim ve mühendislik kapasitesini koruyacak. Girişim bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösterecek. İlk görevi ise uydu üretimi ve geliştirme süreçlerini daha verimli hale getirmek olacak.

Bu birleşme üzerine görüşmeler 2019’dan beri sürüyordu. Anlaşmanın tamamlanması için düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Şirketler yeni yapının 2027 yılına kadar tam anlamıyla faaliyete geçmesini bekliyor.

