Dünya’nın iklimi ilk geri dönülmez eşik noktasını aştı

Küresel iklim alarm veriyor
Rapor, dünyanın Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5°C’lik sıcaklık artışı sınırını aşacağını öngördüğünü belirterek, insanlığın “yeni bir gerçekliğe” girdiğini ifade ediyor.
Öte yandan mercan resiflerinin deniz yaşamının dörtte birini barındıran ve milyardan fazla insana gıda ve gelir sağlayan kritik ekosistemler olduğu biliniyor. Yükselen deniz sıcaklıkları, yıllardır bu resiflerde kitlesel beyazlama ve ölümler meydana getiriyordu. 2023’te yaşanan şiddetli deniz sıcak dalgaları ise tarihin en yıkıcı beyazlama olaylarını tetikledi ve mercanlar artık termal eşiklerini aştı. Rapor, yaygın ölümlerin neredeyse kesin olduğunu ancak bazı önleyici adımların kayıpları sınırlayabileceğini ve küçük koruma alanları oluşturabileceğini belirtiyor.
Rapor, Karayipler'deki mercan resiflerini örnek gösteriyor. Bu bölgeler, aşırı hava olayları, aşırı avlanma ve yetersiz kanalizasyon ve kirlilik yönetimi gibi çok sayıda baskıyla karşı karşıya. Uzmanlar mercanların sıcaklık artışına karşı korunması için kanalizasyon yönetimi, deniz koruma alanları ve aşırı avlanmayla mücadele gibi önlemlerin gerekli olduğunu ekliyor. Rapor, mevcut hükümet sistemlerinin bu sorunlarla başa çıkmakta yetersiz olduğunu vurgulayarak, yeni yönetim çerçeveleri ve kurumlar oluşturulması gerektiğini belirtiyor.