Kendi kendini onarabilen ekran yapısı geliştirildi

Renksiz poliimid ( CPI ) olarak adlandırılan esnek yapılar cam yüzeylere alternatif olarak kullanılabilmekle birlikte günümüzde bükülebilir akıllı telefon ekranlarının üretilmesinde de tercih ediliyor.

Şimdi ise bilim insanları kendi kendini tamir edebilecek keten tohumu yağı içeren poliimid yapısı geliştirdi.

İlginizi Çekebilir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek

Korea Institute of Science and Technology

Korea Institute of Science and Technology araştırmacıları keten tohumu yağı içeren mikrokapsüller üreterek işe başladı ve bu yapılar silikon türevi polidimetilsiloksan yapılarıyla muamele edildi. Daha sonra bu yapılar CPI film tabakalarına uygulandı ve örnekler kurumaya bırakıldı.

CPI yapısı kırılacak kadar büyük bir strese maruz kaldığında yüzeyde bulunan ve yağ içeren mikrokapsüllerin de kırıldığı ve içerisinde barındırdığı yağı kırılan bölgeye saldığı böylece havayla temas eden yağın katılaştığı ve transparan katı yapıya dönüştüğü böylece kırılan bölgeyi doldurduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi"

Yeni geliştirilen yapının oda sıcaklığında yavaş olmasına rağmen UV ışık maruziyetinde işlemin 20 dakika içerisinde tamamnladığı ve böylece çatlakların %95’inin onarıldığı belirtiliyor.

Yeni araştırma Composites Part B: Engineering adlı dergide yayımlandı.

Tam Boyutta Gör

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836820335009?via%3Dihub

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.