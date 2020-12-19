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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kendi kendini onarabilen ekran yapısı geliştirildi

    Araştırmacılar keten tohumu yağı içeren mikrokapsüller üreterek işe başladı ve bu yapılar silikon türevi polidimetilsiloksan yapılarıyla muamele edildi. Yapılar CPI film tabakalarına uygulandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kendi kendini onarabilen ekran yapısı geliştirildi
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    Renksiz poliimid ( CPI ) olarak adlandırılan esnek yapılar cam yüzeylere alternatif olarak kullanılabilmekle birlikte günümüzde bükülebilir akıllı telefon ekranlarının üretilmesinde de tercih ediliyor.

    Şimdi ise bilim insanları kendi kendini tamir edebilecek keten tohumu yağı içeren poliimid yapısı geliştirdi.

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    Korea Institute of Science and Technology

    Kendi kendini onarabilen ekran yapısı geliştirildi

    Korea Institute of Science and Technology araştırmacıları keten tohumu yağı içeren mikrokapsüller üreterek işe başladı ve bu yapılar silikon türevi polidimetilsiloksan yapılarıyla muamele edildi. Daha sonra bu yapılar CPI film tabakalarına uygulandı ve örnekler kurumaya bırakıldı.

    CPI yapısı kırılacak kadar büyük bir strese maruz kaldığında yüzeyde bulunan ve yağ içeren mikrokapsüllerin de kırıldığı ve içerisinde barındırdığı yağı kırılan bölgeye saldığı böylece havayla temas eden yağın katılaştığı ve transparan katı yapıya dönüştüğü böylece kırılan bölgeyi doldurduğu belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi"

    Yeni geliştirilen yapının oda sıcaklığında yavaş olmasına rağmen UV ışık maruziyetinde işlemin 20 dakika içerisinde tamamnladığı ve böylece çatlakların %95’inin onarıldığı belirtiliyor.

    Yeni araştırma Composites Part B: Engineeringadlı dergide yayımlandı.

    Kendi kendini onarabilen ekran yapısı geliştirildi
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    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359836820335009?via%3Dihub Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    konu aktar a bağlanmış...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Umulanı verirse bir devrim yaratır.
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