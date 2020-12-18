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    D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi

    Yürütülen yeni araştırmaya göre gebelikte vitamin D eksikliği sebebiyle tetiklenen uzun dönem testosteron maruziyeti, erkekelerde otizm spektrum bozukluklarının sebeplerinden birini oluşturabilir.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi
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    Avustralyalı araştırmacıların yürüttüğü yeni araştırmaya göre gebelikte vitamin D eksikliği sebebiyle tetiklenen uzun dönem testosteron maruziyeti, erkekelerde otizm spektrum bozukluklarının ( ASD ) sebeplerinden birini oluşturabilir.

    2016 yılında University of Queensland ( UQ ) kurumu araştırmacıları yürüttükleri araştırma ile 20 haftalık gestasyonel yaşa sahip gebelerde gözlenen D vitamini eksikliklerinin, yine aynı annenin çocuğunda altı yaşına kadar otistik özelliklerin görünme riskini artırdığına yönelik oldukça kuvvetli kanıtlar sunmuşlardı.

    Otizm

    D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi

    Molecular Autism dergisinde yayımlanan yeni araştırma vitamin D seviyeleri ile testosteron düzeyleri arasındaki ilişkiye eğildi. Yapılan hayvan deneylerinde D vitamini eksikliğinin erkek fetüslerdeki etkisi incelendi.

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    Kalsiyum absorbsiyonu ( emilim ) üzerindeki etkileri ve daha birçok mekanizma sebebiyle D vitamini, fetüs gelişiminde oldukça önemli rol oynamakla birlikte D vitamini eksikliği görülen durumlarda testosteronu yıkan enzimin işlev göremediği ve bu sebeple fetüslerde yüksek testosteron düzeylerine rastlandığı belirtiliyor.

    Beyinde testosteron düzeyi artan erkek fetüslerin çeşitli nöronal süreçleri etkilendiği belirtilmekle birlikte erkek fetüslerin artmış testosteron maruziyetini takriben gelişen ASD riskinin mekanizmaları tam olarak aydınlatışmış değil.

    Ayrıca Bkz. "Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor"

    Yüksek testosteron maruziyetinin ASD patogenezi üzerindeki etkileri yapılacak yeni çalışmalar ile ortaya konulacak gibi görünmekle birlikte söz edilen alan üzerindeki çalışamalara çeşitli parametrelerin de dahil edilmesi ve mekanizmaların aydınlatılması gerekiyor.

    Yeni araştırma Molecular Autism adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://molecularautism.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13229-020-00399-2 https://www.uq.edu.au/news/article/2020/12/vitamin-d-clue-more-autism-spectrum-disorder-boys Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    palamutix 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    smart1978 (X Y) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    D Vitamini aslinda hormondur :) . Vitamin olarak daha cok bilinir :) . Isin uzmanlari ne demek istedigimi anlayacaklardir .
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