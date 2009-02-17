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Kingston 16GB kapasiteli microSDHC bellek kartını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston 16GB kapasiteli microSDHC bellek kartını duyurdu
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Mobil iletişim dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olarak değerlendirilen Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress), İspanya'nın Barselona kentinde başladı. Çok sayıda firmanın onlarca yeni ürün ve servisini tanıttığı etkinliğin katılımcıları arasında bellek ve depolama çözümleri üretiminde lider isimlerden birisi olan Kingston da yer alıyor.

Firmanın etkinlik kapsamında duyurduğu yeni ürünlerinden biri de akıllı telefonlar için hazırladığı 16GB kapasiteli microSDHC bellek kartı oldu. FAT32 sistemini destekleyen ve en az 2Mbps'lik veri transfer hızı sunan bellek kartının LG, Motorola, RIM ve Sony Ericsson gibi akıllı telefon üreticilerinin yeni nesil modelleri tarafından desteklendiği belirtiliyor.

5MP çözünürlüğünde kamera ile donatılan telefonlarda 9000'den fazla imaj saklayabildiği belirtilen 16GB kapasiteli microSDHC bellek kartının 90$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.


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alito 10 yıl
fiyatı güzelliğini örtüyor peçeli güzel derler böylesine :)
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max975 10 yıl
güzel kapasite.
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xweser 10 yıl
sony ericcson kendi kartlarını kullanmıyor muydu..

şu kazık fiyatlı kartlar..
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