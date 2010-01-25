Kingston 512GB kapasiteli SSD sürücüsünü satışa sunuyor

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, NAND flash tabanlı SSD depolama sürücülerinde kapasite arttırımına gidiyor. SSDNow V+ serisi yeni sürücü ailesini tanıtan Kingston, 512GB kapasiteli yeni SSD modelini satışa sunuyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni sürücü, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresiyle geliyor. Okuma hızı 230MB/sn, yazma hızı ise 180MB/sn olarak açıklanan 512GB kapasiteli yeni SSD, üç yıllık garanti ile kulllanıma sunuluyor.

Kingston'ın 512GB kapasiteli SSDNow V+ SSD modeli yurt dışında, güncelleme kitiyle (yedekleme yazılımı, 2.5-inç disk kutusu ve 3.5-inç kurulum aparatı) birlikte 1700$ seviyesinden listelere girmiş durumda.

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