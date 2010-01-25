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Kingston 512GB kapasiteli SSD sürücüsünü satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston 512GB kapasiteli SSD sürücüsünü satışa sunuyor
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, NAND flash tabanlı SSD depolama sürücülerinde kapasite arttırımına gidiyor. SSDNow V+ serisi yeni sürücü ailesini tanıtan Kingston, 512GB kapasiteli yeni SSD modelini satışa sunuyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni sürücü, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresiyle geliyor. Okuma hızı 230MB/sn, yazma hızı ise 180MB/sn olarak açıklanan 512GB kapasiteli yeni SSD, üç yıllık garanti ile kulllanıma sunuluyor.

Kingston'ın 512GB kapasiteli SSDNow V+ SSD modeli yurt dışında, güncelleme kitiyle (yedekleme yazılımı, 2.5-inç disk kutusu ve 3.5-inç kurulum aparatı) birlikte 1700$ seviyesinden listelere girmiş durumda.

Kingston 512GB kapasiteli SSD sürücüsünü satışa sunuyor
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redline_59 9 yıl
200-250 liraya 60 lıkları war bıtane alıcam c yı ssd yı depolamayıda kendı eskı hdd me yapıcam bakalım ne getiri sağlıcak
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_köle_ 9 yıl
en az %30 luk alanı boş bırakacağınızı düşünürek alın.
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deepestlove 9 yıl
170$ dan girde alalım yeter bu hddlerin yavaşlığı
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ExECaLiBuR 9 yıl
Bunları üreten firmalarda çalışanların bile alabileceğini sanmıyorum açıkçası. Eski nesil disklere devam.


Sistem toplarken işletim sistemi için 60gb ya da 120gb lik ssd alayım diyordum. Alınacak gibi değil. Biraz performans için o kadar para verilmez.
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Gt95 9 yıl
haber icin tesekkurler
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fatihcanery 9 yıl
ya ssdlerin fiyatlarını gördükçe canım sıkılyor,bir türlü düşmedi sunların fiyatı.bu gidisle de zor düşer galiba.Bilgisayarda galiba ilerlemeyen tek şey depolama çözümü.Ekran kartı piyasası,islemci piyasası evrim geciyor ama depolamada malesef çok geriyiz.
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mobylette 9 yıl
kingston SSDNOW..
intel işlemcilerdeki ilk nesil SSE 'ye rakip olarak amd nin çıkardığı 3DNOW! karışımı gibi olmuş :D
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NemesisR3 9 yıl
param olsada almam bu fiyatlara SDD,
ne SDD ucuzladı ne bluray ucuzlayan bişi yok
, bu gidişle daha yıllarca HDD ve DVDlere devam ederiz.
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1963bursa 9 yıl
RAM, flash bellek ve SSD fiyatları katlana katlana artıyor malesef, geçen sene GB başına 2$ olan SSD fiyatları bu sene GB başına 3buçuk $'a kadar çıktı, 2 senedir fiyatlar düşecek falan diyorduk, bu gelişmelerden sonra geçen seneyi özlemeye başladım..
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TELESCOPE 9 yıl
haber için teşekkürler,bu arada HDD ,DVD ile beraberliğimiz sürer gider
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cihangir151 9 yıl
Mertcan ama hayal işte :)
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ENIGMA 9 yıl
ssd lerin daha 3-5 yılı var son kullanıcıya inmesi icin =))
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Mertcan. 9 yıl
Cihangir151 hayalin mi vardı zaten belli 1000$'dan fazla olacağı :D
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cihangir151 9 yıl
1700$ vay be yine yalan oldu hayaller...
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