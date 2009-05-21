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Kingston, SSDNow M serisi SSD kitlerini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, SSDNow M serisi SSD kitlerini satışa sunuyor
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Bellek üretiminde sektörün lider oyuncularından birisi olan Kingston bir süre önce Intel ile iş birliğine giderek Intel teknolojisiyle hazırladığı SSD'lerini pazara sunmaya başlamıştı. Firma yaptığı açıklamayla yeni SSD kitlerini de endüstrinin beğenisine sunuyor. SSDNow M serisi dahilinde 80GB ve 160GB'lık Intel X-25M serisi SSD'ler (250MB/sn okuma ve 70MB/sn'lik yazma) ile birlikte 2.5" - 3.5" sürücü montaj kiti ve aparatlarıyla birlikte SSD'lerin harici olarak kullanılması için USB destekli 2.5" SSD kutusu veriyor.

İlgili aparatlara ek olarak kit dahilinde Acronis True Image yazılımını içeren uygulama CD'sini de kullanıcılarına sunan Kingston, SSDNow M serisi yeni çözümlerinden 80GB'lık kiti 417.5$'a, 160GB'lık kiti ise 833$'a satışa sunuyor. Bu arada her iki SSD kitinin de üç yıllık garanti ile satışa sunulduğunu da belirtelim.


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1963bursa 10 yıl
Fiyatlandırma çok mantıksız, amazon.com dan SSD fiyatlarına baktığımızda çok rahatlıkla adaletsiz derecede pahalı olduğu aşikar, SSD ler pahalı, kingstone daha pahalı, eskiden Kingstone mantıklı politikalar izlerdi, artık ateşle oynuyor, intelin satış politikasının aynısını uygulamaya çalışıyor artık.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
kit olayı sadece göz boyama.maksat cicileyip bücüleyip milleti kazıklamak.

şimdi yeni teknoloji olduğu için yüksek fiyattan satmaya çalışıyorlar ama avrupa ve abd de idahi stenilen satışları birtürlü yapamıyorlar.niye?

niyesi malum olduğu içinde böyle süsleyerek satma siyasetine giriyorlar.

ben onları 2010 un ortlarında görürüm.

2010 ortası veya sonu tahmini ssd fiyatları:

60gb:45$
80gb:65$
120gb:85$
160gb:110$
250gb:160$
320gb:210$
500gb:300$
1tb:550$

bu fiyatlara ortalama 250mb okuma 200mb yazma hzındaki ssd leri alabiliriz sanırım
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Tolgá 10 yıl
çüşşşş bu ne be 160gb 800$
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K0rkunc 10 yıl
valla sakıp sabancının oğlu olmadıktan sonra nekadar zengin olursam olıyım gidipte sadece c: için b800 dolar para vermem bi ssd ye giderim 3-4 tb harddisk alırım o paraya

ama birde şöyle düşşünmek lazım...


yeni çıkan bir teknoloji daha yaygınlarşmadı revize edilmedi gelişmedi zamanla revize edile edile ucuzlayacak ve bzim masaüstü bilgisayarlarımıza yerleşecek eli mahkum tabi biraz ellerini hızlı tutsalar harika olur
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sertacaygun 10 yıl
Ayn boyutlarda 320GB'lık harici sürüücler 190TL gibi bir rakam... Hiç gereği yok...
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St Batuhan 10 yıl
Batuist olan su diğer üreticilerden daha performanslı ürünler daha ucuza ve normalde hdd ler bin kat ucuza o nedenle tepki olusuyor [ekstralar tabi bunda böyle ama o kadar fark cok fazla 800 dolar kalkıp vermem acıkcası ;) ] Ayrıca cok güzel bir kit hazırlamıslar ama fiyat cok konmus üstüne o nedenle alınası değil ;)
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ayzer 10 yıl
batuist
donanımhaber türkiyede ben türkiyedeyim
bilmem anlatabildimmi
sözlerim türkiyenin hiçbir yerinde hiçbir zaman
çünkü bir dergide bunların karşılaştırılması vardı
ve intel aynı marka aynı çip aynı gb larla 80 dolar ucuzdu
zaten dipnot olarakta kingston çıkarması yüzünden 80 dolar daha pahalı
demişlerdi
bilmem anlayabildinmi???
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trulli 10 yıl
çk tuhaf bi fiyatlandırma ve ürün olmuş.

şu andabenzer fiyata hatta daha ucuz fiyata satılan ocz,gskil gibi markaların ssd lerinin yazma ve okuma hızları çok daha yüksek ve birbiri ile yakın seviyede. 250-70 hiç iyi olmamış hemde o fiyata.
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Batuist 10 yıl

Orjinalden alıntı: ayzer

batuist
donanımhaber türkiyede ben türkiyedeyim
bilmem anlatabildimmi
sözlerim türkiyenin hiçbir yerinde hiçbir zaman
çünkü bir dergide bunların karşılaştırılması vardı
ve intel aynı marka aynı çip aynı gb larla 80 dolar ucuzdu
zaten dipnot olarakta kingston çıkarması yüzünden 80 dolar daha pahalı
demişlerdi
bilmem anlayabildinmi???

şimdi sen birşey mi anlattın??




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ayzer 10 yıl
160 gb ta 2 dolar indirimmm
koşun koşun süüper indirimee
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Batuist 10 yıl
Dünya Türkiye kadar fakir değil.. hiçbir zaman hiçbiryerde satılmayacağı kesinlikle doğru değil.. Türkiyede satılmayacağı doğrudur ama dünya Türkiyeden ibaret değil... akvaryumdaki balıklar gibi dünyayı sadece içinde bulunduğunuz yer mi zannediyorsunuz???
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ayzer 10 yıl
hiçbiryerde hiçbirzaman alınmayacak birşey bukadar para
birşey diyecem yayınlamayacaklar
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yc#1 10 yıl
Bigboy'un Samsung üretimi 64 GB Gen 2 modeli 315 $+KDV'lik fiyatıyla daha mantıklı bir seçim. En azından 120MB/sn yazma hızı var.
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00x men00 10 yıl
birde fiyatları araba fiyatında olmasa süpre olacakta:):):):):):
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MattPegasus 10 yıl
SSD fiyatları böyle giderse sadece notebook ve netbooklarda kullanılacak gibi gözüküyor.Normal HDD lerden biraz pahalı olsalar ne güzel olcak fakat aralarında dağlar kadar fark var.Yine en iyisi biz masaüstünde HDD kullannalım

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