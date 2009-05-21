Kingston, SSDNow M serisi SSD kitlerini satışa sunuyor

Bellek üretiminde sektörün lider oyuncularından birisi olan Kingston bir süre önce Intel ile iş birliğine giderek Intel teknolojisiyle hazırladığı SSD'lerini pazara sunmaya başlamıştı. Firma yaptığı açıklamayla yeni SSD kitlerini de endüstrinin beğenisine sunuyor. SSDNow M serisi dahilinde 80GB ve 160GB'lık Intel X-25M serisi SSD'ler (250MB/sn okuma ve 70MB/sn'lik yazma) ile birlikte 2.5" - 3.5" sürücü montaj kiti ve aparatlarıyla birlikte SSD'lerin harici olarak kullanılması için USB destekli 2.5" SSD kutusu veriyor.
İlgili aparatlara ek olarak kit dahilinde Acronis True Image yazılımını içeren uygulama CD'sini de kullanıcılarına sunan Kingston, SSDNow M serisi yeni çözümlerinden 80GB'lık kiti 417.5$'a, 160GB'lık kiti ise 833$'a satışa sunuyor. Bu arada her iki SSD kitinin de üç yıllık garanti ile satışa sunulduğunu da belirtelim.
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şimdi yeni teknoloji olduğu için yüksek fiyattan satmaya çalışıyorlar ama avrupa ve abd de idahi stenilen satışları birtürlü yapamıyorlar.niye?
niyesi malum olduğu içinde böyle süsleyerek satma siyasetine giriyorlar.
ben onları 2010 un ortlarında görürüm.
2010 ortası veya sonu tahmini ssd fiyatları:
60gb:45$
80gb:65$
120gb:85$
160gb:110$
250gb:160$
320gb:210$
500gb:300$
1tb:550$
bu fiyatlara ortalama 250mb okuma 200mb yazma hzındaki ssd leri alabiliriz sanırım
ama birde şöyle düşşünmek lazım...
yeni çıkan bir teknoloji daha yaygınlarşmadı revize edilmedi gelişmedi zamanla revize edile edile ucuzlayacak ve bzim masaüstü bilgisayarlarımıza yerleşecek eli mahkum tabi biraz ellerini hızlı tutsalar harika olur
donanımhaber türkiyede ben türkiyedeyim
bilmem anlatabildimmi
sözlerim türkiyenin hiçbir yerinde hiçbir zaman
çünkü bir dergide bunların karşılaştırılması vardı
ve intel aynı marka aynı çip aynı gb larla 80 dolar ucuzdu
zaten dipnot olarakta kingston çıkarması yüzünden 80 dolar daha pahalı
demişlerdi
bilmem anlayabildinmi???
şu andabenzer fiyata hatta daha ucuz fiyata satılan ocz,gskil gibi markaların ssd lerinin yazma ve okuma hızları çok daha yüksek ve birbiri ile yakın seviyede. 250-70 hiç iyi olmamış hemde o fiyata.
şimdi sen birşey mi anlattın??
koşun koşun süüper indirimee
birşey diyecem yayınlamayacaklar