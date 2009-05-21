Kingston, SSDNow M serisi SSD kitlerini satışa sunuyor

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Bellek üretiminde sektörün lider oyuncularından birisi olan Kingston bir süre önce Intel ile iş birliğine giderek Intel teknolojisiyle hazırladığı SSD'lerini pazara sunmaya başlamıştı. Firma yaptığı açıklamayla yeni SSD kitlerini de endüstrinin beğenisine sunuyor. SSDNow M serisi dahilinde 80GB ve 160GB'lık Intel X-25M serisi SSD'ler (250MB/sn okuma ve 70MB/sn'lik yazma) ile birlikte 2.5" - 3.5" sürücü montaj kiti ve aparatlarıyla birlikte SSD'lerin harici olarak kullanılması için USB destekli 2.5" SSD kutusu veriyor.

İlgili aparatlara ek olarak kit dahilinde Acronis True Image yazılımını içeren uygulama CD'sini de kullanıcılarına sunan Kingston, SSDNow M serisi yeni çözümlerinden 80GB'lık kiti 417.5$'a, 160GB'lık kiti ise 833$'a satışa sunuyor. Bu arada her iki SSD kitinin de üç yıllık garanti ile satışa sunulduğunu da belirtelim.