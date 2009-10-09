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Kod adı Hecatoncheires: AMD'nin yeni nesil GPU mimarisi 2010'da geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kod adı Hecatoncheires: AMD'nin yeni nesil GPU mimarisi 2010'da geliyor
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Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını satışa sunan AMD-ATi, bir yandan Radeon HD 5700 serisi ve çift grafik işlemcili HD 5870 X2 gibi yeni modellerini hazırlarken eş zamanlı olarak yeni nesil grafik işlemci mimarisinin geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bilindiği üzere yapılan pek çok geliştirmeye ve eklenen yeni özelliklere rağmen Cypress kod adlı RV870 GPU'su temel olarak Radeon HD 4800 serisiyle aynı mimariyi baz alıyor ve bu mimarinin kökenleri R600'e kadar uzanıyor.

Radeon HD 4800 serisi ile yüksek satış başarısı elde eden, Radeon HD 5800 serisiyle de benzer bir satış başarısını tekrarlaması beklenen AMD-ATi'nin 2010 yılında duyurmayı planladığı yeni nesil grafik işlemci mimarisine Hecatoncheires kod adını verdiği belirtiliyor. Yunan mitolojisinde Gaia ve Uranos'un elli başlı, yüz kollu oğulları olarak bilinen bu yaratıkların yeni nesil grafik işlemci mimarisinin sahip olacağı işlem gücü ve yüksek performansı temsil ettiği ön görüsü yapılırken AMD-ATi'nin üçü mobil üçü de masaüstü olmak üzere yeni nesil altı GPU planladığı belirtiliyor.

AMD-ATi'nin R600 GPU'sundan sonraki en radikal mimari değişikliği olacağı belirtilen Hecatoncheires kod adlı yeni nesil tasarımın 2010 sonunda hazır olacağı ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanabileceği üzerinde durulurken, 28nm üretim teknolojisi için Ocak ayında pilot üretime başlamayı planlayan TSMC ile birlikte GlobalFoundries firmasının da GPU üretimi için devreye girebileceği söyleniyor.


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OlcaytoHun 10 yıl
Vuuuvvv! Kod adı bayağı çarpıcı ve etkileyici olmuş. Özellikle de kod adın çağrıştırdıkları gayet olumlu izlenim uyandırıyor. Elli baş, yüz kol falan çok heyacanlandırıcı. ATI depar atmaya başladı galiba artık. Hadi ATI oğlum, görelim seni, yap şöyle performans bombası bir kart ve yık şu NVidia'yı artık :)))
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NemesisR3 10 yıl
biraz uzun olmuş kod adı, ayrıca bazıları yanlış anlamış sanki 3 ay sonra çıkacakmış gibi düşünmeyin
2010 sonu diyor yani en az 1 yıl var ki bu uzun bir süre, kimse beklemesin yani

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sertacaygun 10 yıl
Mobillerin geç geleceğinden eminim...
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Master_Evil 10 yıl
isim çok ilginç
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HoLY.oNE 10 yıl
5*** serisinden alanlara hayırlı olsun gt 300 lere değil herhalde gtx 295 285 e ye rakip cıkmıs anlasılan ..

bu ne hız daha karpuz ksecektik
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tolgacem 10 yıl

HoLY.oNE

5*** serisinden alanlara hayırlı olsun gt 300 lere değil herhalde gtx 295 285 e ye rakip cıkmıs anlasılan ..

bu ne hız daha karpuz ksecektik



gtx295 ve 295 e rakip yok sanır goren

hd4890 a az clock yap ne 275 nede 285 kalır hd4870x2 de aşırı dusuk performans vermiyor zaten gtx295 e


nvidia ya gore adım atacagını dusunmuyorum adamlar hd4xxx serisi ile baya gelir kazandı alan alıyor bazı fanatikler tuvalet kagıdı peceteler falan ucucak diye nvidia da diretiyorlar onlar almasada olur

suanda dx11 destekli kartları gayet iyi bir watt/oerformans ve ii bi fiyata satılıyor ulkemiz hariç

nvidia da daha fake kart gosterip dx11 gereksiz suanda dio

gt300 cıkıp tum kategorilerde yayılana kadar ati yeni mimarisi cıkar.

buyuk ihtimalle r600 dan buyana tasarımına baslanmıstır bi ilerleme varki suanda haberi yapılıyor ve 2010 diye tarih veriliyr
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sadtneverdie 10 yıl
5xxx serisinin ömrü 1 sene demek ki 2xxx ler gibi arada kalacak bunalarda
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sahafiec 10 yıl
helal olsun ATI ye, yığılamdık ayaktayız diyorlar...bravo valla..
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Confusion 10 yıl
Hecatoncheires
adından yola çıkarak sadece donanım yönünden değil gpu ların kullanım alanı yönünden çok işlevli olacağını düşünüyorum
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yakupkaratas255 10 yıl
ben de de 3850 var şimdilik oyunlarda bana yetiyor bence dahada yetecek gibi
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fenerista 10 yıl
Win 8 gelmeden ne sistem toplanır ne ekran kartı alınır 2012 beklensin :))(/()/)/
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CoreXXX 10 yıl
yuh yaw 5850 almayı planlıyordum şimdi bunalrımı beklesem acaba:D 3870 turbom aslında yetiyor bekleyebilirim ben:D
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erolsipar 10 yıl
eee tamam o zaman hiç ekran kart almıyalım o zaman. Nividia yenmek ıcın 28m yapıcaklar hadi hayırlısı
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psychemy 10 yıl

fx57

Yunan mitolojisinde Gaia ve Uranos'un elli başlı, yüz kollu oğulları olarak bilinen bu yaratıkların...


elli baş, yüz kol, güzel çağrışımlar yapıyor doğrusu.. hani elli yüz çekirdek nasıl olur?

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Wilson Fisk 10 yıl
Yunan mitolojisinde Gaia ve Uranos'un elli başlı, yüz kollu oğulları olarak bilinen bu yaratıkların yeni nesil grafik işlemci mimarisinin sahip olacağı işlem gücü ve yüksek performansı temsil ettiği ön görüsü yapılırken


radeon 100.d'uh..
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