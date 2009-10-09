Kod adı Hecatoncheires: AMD'nin yeni nesil GPU mimarisi 2010'da geliyor

Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını satışa sunan AMD-ATi, bir yandan Radeon HD 5700 serisi ve çift grafik işlemcili HD 5870 X2 gibi yeni modellerini hazırlarken eş zamanlı olarak yeni nesil grafik işlemci mimarisinin geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bilindiği üzere yapılan pek çok geliştirmeye ve eklenen yeni özelliklere rağmen Cypress kod adlı RV870 GPU'su temel olarak Radeon HD 4800 serisiyle aynı mimariyi baz alıyor ve bu mimarinin kökenleri R600'e kadar uzanıyor.
Radeon HD 4800 serisi ile yüksek satış başarısı elde eden, Radeon HD 5800 serisiyle de benzer bir satış başarısını tekrarlaması beklenen AMD-ATi'nin 2010 yılında duyurmayı planladığı yeni nesil grafik işlemci mimarisine Hecatoncheires kod adını verdiği belirtiliyor. Yunan mitolojisinde Gaia ve Uranos'un elli başlı, yüz kollu oğulları olarak bilinen bu yaratıkların yeni nesil grafik işlemci mimarisinin sahip olacağı işlem gücü ve yüksek performansı temsil ettiği ön görüsü yapılırken AMD-ATi'nin üçü mobil üçü de masaüstü olmak üzere yeni nesil altı GPU planladığı belirtiliyor.
AMD-ATi'nin R600 GPU'sundan sonraki en radikal mimari değişikliği olacağı belirtilen Hecatoncheires kod adlı yeni nesil tasarımın 2010 sonunda hazır olacağı ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanabileceği üzerinde durulurken, 28nm üretim teknolojisi için Ocak ayında pilot üretime başlamayı planlayan TSMC ile birlikte GlobalFoundries firmasının da GPU üretimi için devreye girebileceği söyleniyor.
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2010 sonu diyor yani en az 1 yıl var ki bu uzun bir süre, kimse beklemesin yani
bu ne hız daha karpuz ksecektik
gtx295 ve 295 e rakip yok sanır goren
hd4890 a az clock yap ne 275 nede 285 kalır hd4870x2 de aşırı dusuk performans vermiyor zaten gtx295 e
nvidia ya gore adım atacagını dusunmuyorum adamlar hd4xxx serisi ile baya gelir kazandı alan alıyor bazı fanatikler tuvalet kagıdı peceteler falan ucucak diye nvidia da diretiyorlar onlar almasada olur
suanda dx11 destekli kartları gayet iyi bir watt/oerformans ve ii bi fiyata satılıyor ulkemiz hariç
nvidia da daha fake kart gosterip dx11 gereksiz suanda dio
gt300 cıkıp tum kategorilerde yayılana kadar ati yeni mimarisi cıkar.
buyuk ihtimalle r600 dan buyana tasarımına baslanmıstır bi ilerleme varki suanda haberi yapılıyor ve 2010 diye tarih veriliyr
elli baş, yüz kol, güzel çağrışımlar yapıyor doğrusu.. hani elli yüz çekirdek nasıl olur?
radeon 100.d'uh..