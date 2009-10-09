Kod adı Hecatoncheires: AMD'nin yeni nesil GPU mimarisi 2010'da geliyor

Tam Boyutta Gör

Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını satışa sunan AMD-ATi, bir yandan Radeon HD 5700 serisi ve çift grafik işlemcili HD 5870 X2 gibi yeni modellerini hazırlarken eş zamanlı olarak yeni nesil grafik işlemci mimarisinin geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bilindiği üzere yapılan pek çok geliştirmeye ve eklenen yeni özelliklere rağmen Cypress kod adlı RV870 GPU'su temel olarak Radeon HD 4800 serisiyle aynı mimariyi baz alıyor ve bu mimarinin kökenleri R600'e kadar uzanıyor.

Radeon HD 4800 serisi ile yüksek satış başarısı elde eden, Radeon HD 5800 serisiyle de benzer bir satış başarısını tekrarlaması beklenen AMD-ATi'nin 2010 yılında duyurmayı planladığı yeni nesil grafik işlemci mimarisine Hecatoncheires kod adını verdiği belirtiliyor. Yunan mitolojisinde Gaia ve Uranos'un elli başlı, yüz kollu oğulları olarak bilinen bu yaratıkların yeni nesil grafik işlemci mimarisinin sahip olacağı işlem gücü ve yüksek performansı temsil ettiği ön görüsü yapılırken AMD-ATi'nin üçü mobil üçü de masaüstü olmak üzere yeni nesil altı GPU planladığı belirtiliyor.

AMD-ATi'nin R600 GPU'sundan sonraki en radikal mimari değişikliği olacağı belirtilen Hecatoncheires kod adlı yeni nesil tasarımın 2010 sonunda hazır olacağı ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanabileceği üzerinde durulurken, 28nm üretim teknolojisi için Ocak ayında pilot üretime başlamayı planlayan TSMC ile birlikte GlobalFoundries firmasının da GPU üretimi için devreye girebileceği söyleniyor.