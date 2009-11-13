Kodak'dan iPhone / iPod Touch'a özel fotoğraf çıktı yazılımı; Pic Flick

Haber Editörü
Canon firmasının ardından Kodak da iPod Touch / iPhone'a özel fotoğraf uygulaması Pic Flick'i geliştirerek kendisini göstermiş oldu.
Yeni uygulama iPod Touch / iPhone kullanıcılarına Kodak'ın ESP 5250 AiO model yazıcısından çıktı alma ve Easyshare W1020 dijital çerçevelerine fotoğraf yükleyebilme olanağı sağlıyor. WI-FI aracılığıyla kablosuz bağlantı gerçekleştiren uygulama, desteklenen cihazları otomatik olarak tanıyor.olarak 2 x 3 inç'ten 8.5 x 11 inç'e boyuta varan çıktılar alabildiğiniz yazılım App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Fakat uygulamanın Türkiye hesabında bulunmadığını hatırlatalım.
Detaylı bilgi için tıklayın
http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=15727&pq-locale=en_US&CID=go&idhbx=picflick Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benzeri uygulamayı Hp'de çıkarmıştı ve evde kullanıyorum,oldukça başarılı ..
Yine marka farketmeksizin çıktı/foto alabilmemizi saglayan app. lerde Appstore'da mevcut !