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Kodak'dan iPhone / iPod Touch'a özel fotoğraf çıktı yazılımı; Pic Flick

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,5b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Canon firmasının ardından Kodak da iPod Touch / iPhone'a özel fotoğraf uygulaması Pic Flick'i geliştirerek kendisini göstermiş oldu.

Yeni uygulama iPod Touch / iPhone kullanıcılarına Kodak'ın ESP 5250 AiO model yazıcısından çıktı alma ve Easyshare W1020 dijital çerçevelerine fotoğraf yükleyebilme olanağı sağlıyor. WI-FI aracılığıyla kablosuz bağlantı gerçekleştiren uygulama, desteklenen cihazları otomatik olarak tanıyor.olarak 2 x 3 inç'ten 8.5 x 11 inç'e boyuta varan çıktılar alabildiğiniz yazılım App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Fakat uygulamanın Türkiye hesabında bulunmadığını hatırlatalım.

Detaylı bilgi için tıklayın

 


http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=15727&pq-locale=en_US&CID=go&idhbx=picflick Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atombak 10 yıl
Güzelmiş..
Benzeri uygulamayı Hp'de çıkarmıştı ve evde kullanıyorum,oldukça başarılı ..
Yine marka farketmeksizin çıktı/foto alabilmemizi saglayan app. lerde Appstore'da mevcut !
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