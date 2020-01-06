Köpeğinizin ruh halini bu cihaz ile anlayın

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Yıllardır beraber yaşadığınız köpeğinizin ruh halini artık az çok anlamışsınızdır ancak halen tereddütleriniz varsa teknolojiye başvurmanın zamanı gelmiş demektir. Inupathy bunun için bir aksesuar geliştirdi.

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CES 2020 fuarına gelen aksesuar köpeğinizin sırtına takılıyor. Minik bir nabız sensörü barındıran aksesuar gerekli algoritmaları üzerindeki işlemcide çalıştırıyor. LED aydınlatma sahibine gerekli bilgileri iletiyor.

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Köpeğiniz aşırı stresli ise LED aydınlatma kırmızı yanıyor. Rahat bir durumda ise yeşil görünüyor. Mutlu ise gökkuşağı renklerine bürünüyor. Mobil uygulama üzerinden kullanıcı daha fazla bilgi ve tavsiye alabiliyor.

Inupathy henüz cihazı seri üretime geçirecek kadar yeterli sermayeyi toplayabilmiş değil. Riske girmemek adına proje ilk etapta bir kitle fonlama platformu üzerinden hayata geçmeye çalışacak.

https://www.engadget.com/2020/01/05/this-wearable-for-dogs-claims-to-reveal-their-mood/

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