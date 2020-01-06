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    Köpeğinizin ruh halini bu cihaz ile anlayın

    Köpeğinizde meydana gelen ani ruh hali değişimlerini takip etmek istiyorsanız Inupathy girişiminin nabız sensörü ile algılama yaptığı LED aksesuarını inceleyebilirsiniz.
    2 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Köpeğinizin ruh halini bu cihaz ile anlayın
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    Yıllardır beraber yaşadığınız köpeğinizin ruh halini artık az çok anlamışsınızdır ancak halen tereddütleriniz varsa teknolojiye başvurmanın zamanı gelmiş demektir. Inupathy bunun için bir aksesuar geliştirdi.

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    Köpeğinizi anlayın

    CES 2020 fuarına gelen aksesuar köpeğinizin sırtına takılıyor. Minik bir nabız sensörü barındıran aksesuar gerekli algoritmaları üzerindeki işlemcide çalıştırıyor. LED aydınlatma sahibine gerekli bilgileri iletiyor.

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    Köpeğiniz aşırı stresli ise LED aydınlatma kırmızı yanıyor. Rahat bir durumda ise yeşil görünüyor. Mutlu ise gökkuşağı renklerine bürünüyor. Mobil uygulama üzerinden kullanıcı daha fazla bilgi ve tavsiye alabiliyor.

    Inupathy henüz cihazı seri üretime geçirecek kadar yeterli sermayeyi toplayabilmiş değil. Riske girmemek adına proje ilk etapta bir kitle fonlama platformu üzerinden hayata geçmeye çalışacak.



    https://www.engadget.com/2020/01/05/this-wearable-for-dogs-claims-to-reveal-their-mood/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Müştemilat Bey 1 hf.
    Turk kadınlarında kullanılacak modeli bekliyorum ben
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    Askaparta 2 hf.
    Köpeğin sırtına takılan ruh halini gösteren pahalı cihazı alıp yarın köpeği kendi sırtına yük hissedip ölüme terkedersen olmaz bu iş. Hayvanın değil insanın ruh halini gösteren cihaz lazım, hayvan numara yapmaz.
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    agent1453 2 hf.
    Dvd'ler yaygınken gördüğüm,izlemediğim ''köpeğin derdi beni gerdi'' filmini hatırlattı.
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    Red_devil33 2 hf.
    Köpeğin ruh halinden anlamayan zaten köpek almasın
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    YksceKonusabilenAdam 2 hf. Red_devil33
    Bu düz ve absürt düşünceye sizi kim sürükledi acaba?
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