MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak

Tam Boyutta Gör

Bugün pek çok dizüstü bilgisayar modelinde ve oyuncu odaklı modellerde ses kalitesi oldukça arttı. Üreticiler seslerin geldiği yönü belirlemek veya mekansal ses sunmak gibi alternatiflerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Apple da bu trende karşı ilgisiz kalamadı.

Trendi yakalayacak

Kompleks ses sistemlerinde üreticiler gürültü engelleme yaparak sol hoparlörün sadece sol kulağa, sağ hoparlörün de sağ kulağa doğru ses sinyallerini yaymasını sağlıyor. Böylece daha yoğun bir ses tecrübesi ortaya çıkıyor.

İlginizi Çekebilir

Apple dokunmatik bir MacBook planlıyor olabilir

Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor"

Genelde MacBook modellerinde stereo hoparlör sistemleri ile yetinen Apple bugüne kadar rakipleri gibi daha kompleks sistemleri tercih etmemişti. Ortaya çıkan yeni bir patent MacBook modellerindeki mekansal ses teknolojisine işaret ediyor.

Apple'ın yeni teknolojisi mekanın şeklini ve boyutlarını algılayarak gürültü engelleme sistemini devreye sokuyor ve mekansal sesin o doğrultuda gitmesini sağlıyor. Konferans veya video izleme gibi durumlarda sistem yoğun ses veya surround gibi unsurları devreye alabiliyor.

Apple'ın henüz patenti ne zaman devreye alacağı bilinmiyor ancak son dönemdeki yükselen trend göz önüne alındığında bir veya iki yıl içerisinde kullanılmaya başladığını görebiliriz.

https://www.slashgear.com/apple-patent-makes-macbook-audio-sound-like-its-coming-from-other-places-02604903/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.