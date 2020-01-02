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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak

    Apple'ın aldığı yeni ses teknolojisi patenti; mekanın şeklini ve boyutunu algılayarak MacBook hoparlör sistemlerinin etrafa mekansal ses yayabilmesini sağlıyor.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak
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    Bugün pek çok dizüstü bilgisayar modelinde ve oyuncu odaklı modellerde ses kalitesi oldukça arttı. Üreticiler seslerin geldiği yönü belirlemek veya mekansal ses sunmak gibi alternatiflerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Apple da bu trende karşı ilgisiz kalamadı.

    Trendi yakalayacak

    Kompleks ses sistemlerinde üreticiler gürültü engelleme yaparak sol hoparlörün sadece sol kulağa, sağ hoparlörün de sağ kulağa doğru ses sinyallerini yaymasını sağlıyor. Böylece daha yoğun bir ses tecrübesi ortaya çıkıyor.

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    Genelde MacBook modellerinde stereo hoparlör sistemleri ile yetinen Apple bugüne kadar rakipleri gibi daha kompleks sistemleri tercih etmemişti. Ortaya çıkan yeni bir patent MacBook modellerindeki mekansal ses teknolojisine işaret ediyor.

    Apple'ın yeni teknolojisi mekanın şeklini ve boyutlarını algılayarak gürültü engelleme sistemini devreye sokuyor ve mekansal sesin o doğrultuda gitmesini sağlıyor. Konferans veya video izleme gibi durumlarda sistem yoğun ses veya surround gibi unsurları devreye alabiliyor.

    Apple'ın henüz patenti ne zaman devreye alacağı bilinmiyor ancak son dönemdeki yükselen trend göz önüne alındığında bir veya iki yıl içerisinde kullanılmaya başladığını görebiliriz.



    https://www.slashgear.com/apple-patent-makes-macbook-audio-sound-like-its-coming-from-other-places-02604903/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    DH Misafiri 2 gün
    Applede çoğu şeyin patentini alıp yapmıyor,geleceğe yatırım yapıyor her halde
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    drjacob 2 hf.
    bu fiyatlar ile yeni kasa alma ihtimalimiz nedir ki zaten
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