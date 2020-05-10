Koronavirüs salgınında 1542 yeni vaka

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Koronavirüs salgını ile mücadele hız kesmeden devam ederken vaka tablosunda da iyimserlik devam ediyor. 10 Mayıs itibariyle vefat, yoğun bakım ve entube hasta sayılarında iyileşme sürüyor.

10 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte yapılan 35605 koronavirüs testinden 1542 pozitif vakaya rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin olurken vaka sayısı da 138 binin üzerine çıktı.

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Vakalar içerisinde bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 47 olurken toplam sayı da 3786’ya yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, entube hasta sayısı da 598 olarak gerçekleşti. Pek çok ilde yoğun bakım servislerinin tamamen boşaldığı ve diğer hastalara bakılabileceği haberleri geliyor.

İyileşen sayısı ise vaka sayısının da düşmesi ile birlikte azaldı ve 3211 oldu. Toplam iyileşen sayısı 92691 olurken 46 bin civarına geriledi. Önümüzdeki hafta ilk nomalleşme adımlarının atılması ile birlikte rakamlarda yükselme olmaması konusunda Bilim Kurulu sürekli uyarılarda bulunuyor.

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