Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgınında 1542 yeni vaka

    10 Mayıs itibariyle koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1542 olarak gerçekleşti. Vefat sayısı 47 ile en düşük rakama gerilerken yoğun bakım ve entube sayıları da azaldı.
    5 gün
    1,4b
    1
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs salgınında 1542 yeni vaka
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını ile mücadele hız kesmeden devam ederken vaka tablosunda da iyimserlik devam ediyor. 10 Mayıs itibariyle vefat, yoğun bakım ve entube hasta sayılarında iyileşme sürüyor.

    10 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte yapılan 35605 koronavirüs testinden 1542 pozitif vakaya rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin olurken vaka sayısı da 138 binin üzerine çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs yeni vaka sayısı 2000’in altına düştü

    Ayrıca Bkz. "Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı"

    Vakalar içerisinde bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 47 olurken toplam sayı da 3786’ya yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, entube hasta sayısı da 598 olarak gerçekleşti. Pek çok ilde yoğun bakım servislerinin tamamen boşaldığı ve diğer hastalara bakılabileceği haberleri geliyor.

    İyileşen sayısı ise vaka sayısının da düşmesi ile birlikte azaldı ve 3211 oldu. Toplam iyileşen sayısı 92691 olurken 46 bin civarına geriledi. Önümüzdeki hafta ilk nomalleşme adımlarının atılması ile birlikte rakamlarda yükselme olmaması konusunda Bilim Kurulu sürekli uyarılarda bulunuyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Giresunlufuk (Ufuk ) 5 gün
    Umarım normalleşme sürecinde insanlar kendini salmaz ve vakalar artmaz.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fitamino (Olgun Portakal) 5 gün
    Haziran basi gibi istanbula giris cikislar acilir sanirim. Cok sukur azalsin su virus belasi. Ama insallah yurtdisi ucuslari hemen acilmaz
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Realme Narzo 10 serisi tanıtıldı 4 gün Flight Simulator 2020 ekran görüntüleri vs. gerçek dünya 5 gün MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon geliyor: iQOO Z1 5 gün Microsoft, tümünü yanıtla fırtınalarını sonlandıracak 5 gün Yeni Thunderbolt açığını kullanan saldırganlar 5 dakikada verileri çalabiliyor 5 gün Snapdragon 768G tanıtıldı: İşte özellikleri 5 gün Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Avrupa pazarına geliyor 5 gün Futbolda online antrenman ve online röportaj dönemi başladı 5 gün Cheerble kedilerinizin robot arkadaşı olacak 5 gün Honor akıllı vantilatörünü satışa sundu 5 gün Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'a özel mobil uygulaması bu ay sunulacak 5 gün Resident Evil 8, serinin en karanlık ve korkutucu atmosferine sahip olabilir 5 gün Kaliteli ses, farklı gövdeler "LG Xboom GO PK3 ve PK7 incelemesi" 5 gün Skoda, salgın nedeniyle garanti sürelerini uzattı 5 gün 8/16 Ryzen 7 4700G APU’su geliyor 5 gün Biyolüminesans bitkiler üretildi 5 gün Apple yöneticisi: AirPods adeta bir orman yangını gibi yayıldı 5 gün Porsche motorundan ilham alınarak espresso makinesi üretildi 5 gün Realme'den 6.000 mAh bataryalı telefon geliyor 5 gün Intel 144 katmanlı NAND Flash üretimine hazır 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs salgınında 1542 yeni vaka Sonraki Huawei ve 18 otomobil şirketi “5G otomobil ekosistemi” kuruyor 5 gün Yerli koronavirüs ilacı TR-C 19’da ruhsat aşamasına gelindi 5 gün PlayStation 5 oyun içi sanal asistanla gelebilir 5 gün Vivo'nun kendi yonga setini geliştirdiği ortaya çıktı 5 gün Türkiye'nin yarısı 16 Mbps ve altında internet hızına sahip 5 gün 3M, LCD ekranlar için optik parmak izi tanıma teknolojisini tanıttı 6 gün X3 ve X50 Youth oldukları düşünülen iki farklı Realme modeli TENAA'da listelendi 6 gün Fosil yakıta ihtiyaç duymayan, prototip jet motoru oluşturuldu 6 gün Twitter ‘Alıntılı RT’ sayacını test ediyor 6 gün iPhone 12 Pro özellikleri sızdırıldı: Böyle giderse lansmana gerek kalmayacak! 6 gün Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor 6 gün OPPO 40W hızlı şarj batarya sağlığına iyi gelmiyor 6 gün Vitalik övdü, ZRX uçtu 6 gün 100 saat batarya süresi sunan ReduxBuds kulaklık bağış rekorları kırıyor 6 gün Bir ankete katılan Tesla çalışanlarının yarısına göre Elon Musk’ın tweetleri, şirkete zarar veriyor 6 gün Robot köpek Spot, Singapur’da “sosyal mesafeyi koruyun” uyarısı yapmak için kullanılıyor 6 gün Google'dan "Müşterinin istediği bir Pixel 4, Google gönderdi on Pixel 4" dedirten ilginç teslimat hatası 6 gün Koronavirüs vakalarında en düşük sayı elde edildi 6 gün Microsoft kendiliğinden ekranı kırılan Surface Laptop 3’leri ücretsiz onaracak 6 gün Amerikan toplumundaki her 5 çocuktan 1'i obezite ile karşı karşıya Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    29 yaşındayım. Hiç sevgilim olmadı. Hiç ilişkiye girmedim. Sor...
    DH Forum
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi