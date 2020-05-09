Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı

Popüler Redmi Note serisinin dokuzuncu neslini tüketici ile buluşturan Xiaomi’de sıra diğer popüler serisi Redmi’ye geldi. Redmi 9 modeli Xiaomi’nin SAR değeri sayfasında ortaya çıkmış durumda.

Redmi 9 özellikleri

Giriş seviyesinde iddialı olmayı amaçlayan Redmi 9 modeli daha önce de çeşitli sertifika onaylarından geçmişti. Xiaomi’nin önümüzdeki haftalarda bir etkinlik yaparak Redmi 10X ile birlikte Redmi 9 modelini de tanıtması bekleniyor.

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Redmi 9 modelinde 6.2 veya 6.3 inçlik bir ekran beklentisi hakim. Yonga seti tarafında ise Helio G70 iddialı olmaya çalışacak. 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan yonga seti Realme C3 modelinde de kullanılmıştı.

3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi barındıracağı ifade edilen Redmi 9 modelinde 4 arka kamera dikkat çekiyor. 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Kamera tarafında Realme 6i ile pek kapışamadığı görülüyor ancak zaten Redmi serisi kamera tarafında hiçbir zaman çok iddialı olmadı.

Kamera paketi dikey olarak yerleştirilmiş. Derinlik sensörü ve LED flaş ikinci bir yuva olarak hemen yanında yer alıyor. Henüz çözünürlük veya batarya gibi detaylar netlik kazanmış değil.

https://www.gizmochina.com/2020/05/08/redmi-9-may-launch-soon-as-it-is-spotted-on-xiaomis-website/

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