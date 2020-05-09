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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı

    Redmi 9 akıllı telefon modeli 12nm Helio G70 yonga seti, dörtlü arka kamera, 3GB RAM, 32GB depolama gibi fiyatına göre tatmin edici bir donanım ile piyasaya çıkacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı

    Popüler Redmi Note serisinin dokuzuncu neslini tüketici ile buluşturan Xiaomi’de sıra diğer popüler serisi Redmi’ye geldi. Redmi 9 modeli Xiaomi’nin SAR değeri sayfasında ortaya çıkmış durumda.

    Redmi 9 özellikleri

    Giriş seviyesinde iddialı olmayı amaçlayan Redmi 9 modeli daha önce de çeşitli sertifika onaylarından geçmişti. Xiaomi’nin önümüzdeki haftalarda bir etkinlik yaparak Redmi 10X ile birlikte Redmi 9 modelini de tanıtması bekleniyor.

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    Ayrıca Bkz. "Zoom önemli bir blok zinciri girişimini satın aldı"

    Redmi 9 modelinde 6.2 veya 6.3 inçlik bir ekran beklentisi hakim. Yonga seti tarafında ise Helio G70 iddialı olmaya çalışacak. 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan yonga seti Realme C3 modelinde de kullanılmıştı.

    3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi barındıracağı ifade edilen Redmi 9 modelinde 4 arka kamera dikkat çekiyor. 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Kamera tarafında Realme 6i ile pek kapışamadığı görülüyor ancak zaten Redmi serisi kamera tarafında hiçbir zaman çok iddialı olmadı.

    Kamera paketi dikey olarak yerleştirilmiş. Derinlik sensörü ve LED flaş ikinci bir yuva olarak hemen yanında yer alıyor. Henüz çözünürlük veya batarya gibi detaylar netlik kazanmış değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/08/redmi-9-may-launch-soon-as-it-is-spotted-on-xiaomis-website/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    herkesin bu koronavirüs bitsin de indirimle yeni bir telefon alayım dediği zamanda büyük ihtimalle bu telefon da 2000lira dolaylarında satılacak
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf.
    Redmi Note 9S bile 1000 lira zam yemişken bunları almak bile hayal oldu artık...
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 1 hf.
    Biri şu çinlilere ufak ama kaliteli ekran yapmalarını söylesin. iphone 8 gibi.
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    erkanerk (erkan kehya) 1 hf.
    Yeni vergi bindirmesiyle ülkemizde epey yüksek fiyatla satılacak.
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