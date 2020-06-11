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    Koronavirüs salgınında inişli çıkışlı gidişat devam ediyor (11 Haziran)

    11 Haziran itibariyle 49190 kişiye test yapılırken 987 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Toplam tast sayısı 2 milyon 500 bin olurken toplam vaka sayısı da 174 bini geçti.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında inişli çıkışlı gidişat devam ediyor (11 Haziran)
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    Yeni normalleşme sonrasında daha sıkı takip edilmeye başlanan koronavirüs salgınında vaka sayıları da günden günde değişiyor. Bazı bölümlerde düşüş bazı bölümlerde yükseliş yaşanıyor.

    11 Haziran koronavirüs tablosu

    Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 49190 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 987 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyon 500 bine yükselirken toplam vaka sayısı da 174 bini geçti.

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    Vakalar içerisinde yine 17 kişinin vefat ettiğini görüyoruz. Toplam vefat sayısı 4763’ye yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı düne göre arttı ve 643 oldu. Entübe hasta sayısı ise azaldı ve 266 olarak gerçekleşti.

    İyileşen sayısı yine yeni vaka sayısına yaklaşmış durumda. Bugün 1021 kişi taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı 147 860 oldu. Aktif vaka sayısı da bu durumda düne göre çok az düştü ve 21400 oldu.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 19 dk.
    Vaka sayisi yine bin seviyesinde :/ ... Vaka sayisinda esasli dusus sart...
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