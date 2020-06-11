Koronavirüs salgınında inişli çıkışlı gidişat devam ediyor (11 Haziran)

Tam Boyutta Gör

Yeni normalleşme sonrasında daha sıkı takip edilmeye başlanan koronavirüs salgınında vaka sayıları da günden günde değişiyor. Bazı bölümlerde düşüş bazı bölümlerde yükseliş yaşanıyor.

11 Haziran koronavirüs tablosu

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 49190 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 987 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyon 500 bine yükselirken toplam vaka sayısı da 174 bini geçti.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgınında vefat sayıları en düşük seviyede

Ayrıca Bkz. "Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı"

Vakalar içerisinde yine 17 kişinin vefat ettiğini görüyoruz. Toplam vefat sayısı 4763’ye yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı düne göre arttı ve 643 oldu. Entübe hasta sayısı ise azaldı ve 266 olarak gerçekleşti.

İyileşen sayısı yine yeni vaka sayısına yaklaşmış durumda. Bugün 1021 kişi taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı 147 860 oldu. Aktif vaka sayısı da bu durumda düne göre çok az düştü ve 21400 oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.