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    Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı

    Command & Conquer Remastered Collection koleksiyon sürümü içerisinde Command & Conquer: Tiberian Dawn ve Command & Conquer: Red Alert oyunları ile birlikte genişleme paketleri var.
    6 sa.
    1,2b
    2
    16
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı
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    Westwood Studios tarafından geliştirilen ve EA çatısı altında yayınlanan Command & Conquer oyunu hem sürükleyici mekanikleri hem de sinema tadında hazırlanmış komutan sahneleri ile fenomen oyunlardan birisi haline gelmişti. Bu hafta yeniden elden geçirilerek satışa çıktı.

    Command & Conquer Remastered Collection neler sunuyor?

    Bir süredir geçmiş yıllarda fenomen olan oyunların elden geçirilerek yeniden piyasaya çıktığını görüyoruz. 25. yıl anısına hazırlanan Command & Conquer Remastered Collection da bunun son örneği oldu. Koleksiyon içerisinde Command & Conquer: Tiberian Dawn ve Command & Conquer: Red Alert oyunları ile birlikte Covert Ops, Counterstrike ve The Aftermath genişleme paketleri koleksiyonda yer alıyor.

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    Westwood ekibini yeniden bir araya getiren çalışmada görüntüler yerleşik olarak 4K çözünürlüğe yükseltildi. Ara yüz biraz daha sade hale getirildi ve çoklu oyuncu sistemi iyileştirildi. Ayrıca 7 saati aşkın oyun müziği yeniden kaydedildi. Son olarak oyunda yayınlanmayan komutan sahneleri de bonus olarak galeriye eklendi.

    Command & Conquer Remastered Collection koleksiyonu Steam ve Origin mağazalarında satışa sunulmuş durumda. Steam mağazasında 129TL olan oyun Origin mağazasında ise 20 Avro olarak satılıyor.

    Command & Conquer Remastered Collection sayfası



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    DH Misafiri 6 sa. en beğenilen
    Para vermeye değmez , içinde Generals paketleri yok .Red alert 2 serisi yok.İlk oyunları yüksek çözünürlüğe çıkarmışlar o kadar ..Beklediğime değmedi dogrusu..
    Yanıtla +14
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    elLbufFer (selçuk dabak) 2 sa. kyhnzcn
    Bal hatırladım yine eve gidince indireyim :)
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    DH Misafiri 5 sa.
    Beklediğime değmedi ne demek yahu, zaten en başta oyunu duyurduklarında çıkan ilk iki oyunu ve genişleme paketlerini içereceğini söylemişlerdi remastered'ın. Ayrıca sadece yüksek çözünürlüğe getirilmedi oyun, oyunda ki birim ve binalar tümüyle yeniden tasarlandı.
    Beklediğime değmedi ne demek yahu, zaten en başta oyunu duyurduklarında çıkan ilk iki oyunu ve genişleme paketlerini içereceğini söylemişlerdi remastered'ın. Ay...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    kreat 2 sa.
    Ra2 gelecek mi acaba?
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    OldGamers86 (Ali ) 2 sa.
    Fiyat cidden pahalı. Alacam, istiyorum; ama icime sinmiyor bu fiyat. Isterse boya kovasina soksunlar.
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    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 3 sa.
    Steam ile Ea anlaştığından beri tüm oyunlara zam geldi. Crysis serisi,Dragon Age origins fiyatından fiyatların 3-4 kat zamlandıgını söyleyebilirim
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    IceRulez (Osman R.F) 3 sa.
    Oyun kasıyor arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Red alert olsun c&c olsun kasa kasa oynayamadım bir türlü optimize sorunları var almayın derim.
    Yanıtla +1
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    sorceress 3 sa.
    Size destek olması için reklam engelleyiciyi donanım haberde kapalı tutuyordum ancak böyle saçma sapan, kullanıcıyı elleri bağlı bırakan tarzda reklamlar gösterdiğiniz için reklam engelleyiciyi tekrar aktif ettim. Rahat ettiniz mi?
    Yanıtla +3
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    Akınyahya 3 sa.
    Bu fiyata gönül rahatlığıyla Torrent akar
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    malifural (muhammed ali fural) 4 sa.
    10-15 yıllık oyunlara 129 tl abartı fiyat severek oynadığım oyunlar ama ederi değil
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 4 sa.
    Eski oyunları elden geçirmeleri güzel yapımcı hafızası tazelenir ileri de yapacakları şekillenir. Ama fiyatı çok çok pahalı. Ra2 de böyle bir fiyattan gelecektir en iyisi yeni oyunu beklemek
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    DH Misafiri 5 sa.
    Beklediğime değmedi ne demek yahu, zaten en başta oyunu duyurduklarında çıkan ilk iki oyunu ve genişleme paketlerini içereceğini söylemişlerdi remastered'ın. Ayrıca sadece yüksek çözünürlüğe getirilmedi oyun, oyunda ki birim ve binalar tümüyle yeniden tasarlandı.
    Yanıtla +5
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    DH Misafiri 5 sa.
    129TL mi? Türkler almasın diyorlar yani
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    1187 kez okundu.
    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    oyun, Command & Conquer Remastered Collection ve Yazılım
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