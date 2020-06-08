Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı

Westwood Studios tarafından geliştirilen ve EA çatısı altında yayınlanan Command & Conquer oyunu hem sürükleyici mekanikleri hem de sinema tadında hazırlanmış komutan sahneleri ile fenomen oyunlardan birisi haline gelmişti. Bu hafta yeniden elden geçirilerek satışa çıktı.
Command & Conquer Remastered Collection neler sunuyor?
Bir süredir geçmiş yıllarda fenomen olan oyunların elden geçirilerek yeniden piyasaya çıktığını görüyoruz. 25. yıl anısına hazırlanan Command & Conquer Remastered Collection da bunun son örneği oldu. Koleksiyon içerisinde Command & Conquer: Tiberian Dawn ve Command & Conquer: Red Alert oyunları ile birlikte Covert Ops, Counterstrike ve The Aftermath genişleme paketleri koleksiyonda yer alıyor.İlginizi Çekebilir Pac-Man artık Twitch üzerinde oynanabilecek
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Westwood ekibini yeniden bir araya getiren çalışmada görüntüler yerleşik olarak 4K çözünürlüğe yükseltildi. Ara yüz biraz daha sade hale getirildi ve çoklu oyuncu sistemi iyileştirildi. Ayrıca 7 saati aşkın oyun müziği yeniden kaydedildi. Son olarak oyunda yayınlanmayan komutan sahneleri de bonus olarak galeriye eklendi.
Command & Conquer Remastered Collection koleksiyonu Steam ve Origin mağazalarında satışa sunulmuş durumda. Steam mağazasında 129TL olan oyun Origin mağazasında ise 20 Avro olarak satılıyor.
Command & Conquer Remastered Collection sayfası
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