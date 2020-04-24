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    Koronavirüs salgınında iyileşen sayısı rekor kırdı

    24 Nisan itibariyle ülkemizde bir günde 3246 kişi iyileşti ve ilk kez yeni vaka sayısını geçti. Yeni vaka ise 3122 ile bir plato izlemeye başladı. Gelişmeler umut verici.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında iyileşen sayısı rekor kırdı
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    Ülkemizde koronavirüs salgınının etkileri ağır bir şekilde hissedilirken artık toparlanma emareleri de görülmeye başlandı. İlk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geride bırakmış durumda.

    Rekor iyileşen sayısı

    Son 24 satte yapılan 38351 testte 3122 yeni vaka tespit edildi ve grafiklerin bir düzlüğe ulaşmaya başladığına dair umutları arttırdı. Toplamda 830 bin test yapılırken vaka sayısı da 104.912 oldu.

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    Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 109’a geriledi ve toplam vefat sayısı 2600 oldu. Yoğun bakımda 1790 kişi yatarken entube sayısı da 929’a geriledi. Bu değerlerde de düz bir çizgi yakalandı.

    En umut verici gelişme ise 3246 iyileşen sayısı oldu ve ilk kez yeni vaka sayısını geride bıraktı. Toplam iyileşen sayısı 212737 oldu. Normale dönmenin en önemli şartı sıfır vaka ve sıfır hasta olduğu için gelişmeler sevindirici.

     



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    REM 5 dk.
    Ekrem bey bu şaşılacak bir durum değil 10 bin kişi enfekte olursa 2 hafta sonra 9-9.5 bin kişi iyileşecektir yani iyileşme hastalanma sayısı ile alakalı
    Önemli olan iyileşen hasta yeni vakadan daha fazla ise sorun kontrol altına alınmış olur yani aktif vaka sayısı azalması gerekiyor
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    deoks 16 dk.
    Virüs bir anda puf diye yok olmayacak. Ne kadar önlem alınırsa alınsın herkese bir şekilde bulaşacak. Bu kadar karantina, önlem sağlık sistemi tıkanmasın, vakalar bir anda artmasın diye. Vaka sayıları sağlık sistemimizin kaldırabileceği bir düzeye indiğinde eski düzene geri dönebiliriz.
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    GwynBleidd48 39 dk.
    Eğer doğruysa 2 haftaya her şey normale döner
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    Bozkurtbey. (Berat Berkan Topal) 25 dk. GwynBleidd48
    İnsanlar iyileşince virüs yok olmuş olmuyor ki... Virüs var halen bir yerlerde. İnsanlar taşıyor ama fark etmiyor bile... Virüse dair mucizevi bir şey olmadıktan sonra normale dönüşü unutun arkadaşlar... Maalesef bu bir gerçek. Kontrollü yaşam bundan sonra devam edecek, eski normale dönüş ancak virüse dair bir aşı veya ilaç filan bulunur o zaman, bir anda da değil, yavaş yavaş geçiş olur.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mokoko_TR 48 dk. yeni yorumcu
    müthiş bir haber bir günde 3200 kişi iyileşiyor taksimden 24 saat yayın yapan cnn bile kabullendi korona müdadelesindeki başarımızı bir tek bizim vahşi muhalefet kabullenemedi
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    Bozkurtbey. (Berat Berkan Topal) 15 dk. mokoko_TR
    Muhalefet'in ne demek olduğunu bilmeyince tabii :) Yalnız geçen gün sabah gazetesinin twitter sayfası Bakan Koca'dan önce rakamları gösteren tabloyu yayınlayıp hemen ardından kaldırdı. Çünkü Bakanın açıkladığı rakamlar farklıydı. Şimdi böyle bir atmosferde insanların ve doğal olarak muhalefetin bir takım şeyleri sorgulaması ve eleştirmesi kötü mü yani? Ayrıca insanları rakamlarla yönlendiren yine hükumetin kendisi... Aslında rakamların bir manası yok herkes iyileşse bir anda normale dönmemiz mümkün değil. İnsanların büyük kısmı da enfekte olacak deniliyor zaten. E biz neyin sayısını tutuyoruz? Aslında buna çok gerek yok. Önemli olan sağlık sisteminin etkilenmemesi burada. Bu sayılar vatandaş için bir şey ifade etmiyor ki. Önemli olan devlet ne kadar kişiye aynı anda hastanede bakabiliyor? Önemli olan bu... Vaka sayısı Türkiye'de 0'dı 1 ay önce, Türklere bulaşmıyordu filan, ne oldu? Bir çok devlet sokağa çıkma yasağını ivedi şekilde uyguladı, uygulamayanlar ya da geç uygulayanlar daha çok sıkıntı çekti. Ama bizimkiler inat ettiler hayatı devam ettirdiler. Vatandaş kepenk kapattı adam gibi ne bir yardım ne bir destek bişey yok. Lafla pilav pişse deniz kadar yağ benden. 2 Hafta önce sokağa çıkma yasağını ağzına alanlar darbe olsun diyen Fetöcülerdi, önce haftasonu şimdi de kısa süreli sokağa çıkma yasağı geldi. Darbe filan oldu mu? Yooo... Akp kendi işine geldiği gibi milleti manipüle etmeye ve kendi çalıp oynamaya devam ediyor. İnsanların bunu eleştirmesi yanlış değil...
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