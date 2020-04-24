Koronavirüs salgınında iyileşen sayısı rekor kırdı

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Ülkemizde koronavirüs salgınının etkileri ağır bir şekilde hissedilirken artık toparlanma emareleri de görülmeye başlandı. İlk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geride bırakmış durumda.

Rekor iyileşen sayısı

Son 24 satte yapılan 38351 testte 3122 yeni vaka tespit edildi ve grafiklerin bir düzlüğe ulaşmaya başladığına dair umutları arttırdı. Toplamda 830 bin test yapılırken vaka sayısı da 104.912 oldu.

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Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 109’a geriledi ve toplam vefat sayısı 2600 oldu. Yoğun bakımda 1790 kişi yatarken entube sayısı da 929’a geriledi. Bu değerlerde de düz bir çizgi yakalandı.

En umut verici gelişme ise 3246 iyileşen sayısı oldu ve ilk kez yeni vaka sayısını geride bıraktı. Toplam iyileşen sayısı 212737 oldu. Normale dönmenin en önemli şartı sıfır vaka ve sıfır hasta olduğu için gelişmeler sevindirici.

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