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    Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi

    Google ile gelir paylaşımı konusunda anlaşamayan ve Fortnite oyununu harici kaynaklar üzerinden Android platformuna sunan Epic Games yıllar sonra bu kararından vazgeçti.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi
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    Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımlarından birisi olan Fortnite, iOS platformunda resmi olarak uygulama mağazasında yer almasına rağmen Android tarafında böyle bir tercih yapmamıştı. Sürpriz haber geldi.

    Resmen Google Play mağazasında

    Epic Games popüler Fortnite oyununu mobil platformlara getirme kararı aldığı dönemde gelirleri oldukça artmıştı. Oyunu uygulama mağazasına koymak demek, oyun içi satışlardan mağaza sahibine belirli bir kar payı bırakmak demekti.

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    Apple tarafında Epic Games bunu problem yapmadı ancak 2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla Android tarafında önemli bir gelir kaybı anlamına geliyordu. Google’dan bir paylaşım teklifi gelmeyince harici kaynaklarda kurulabilen bir indirme yazılımı geliştirerek Google Play mağazasından vazgeçti.

    Yıllar içerisinde bu indirme yazılımının güvenliği sorgulansa da oyuncular ister istemez bunu tercih etmek zorunda kaldı. Epic Games bu süre zarfında Android gelirlerini paylaştırmadan kasasına atmayı başardı. Ta ki bugüne kadar.

    Arka planı bilinmese de Fortnite oyunu sürpriz bir kararla Google Play mağazasında yerini aldı. Android 7.1 ve üzeri sürüm çalıştıran telefonlar mağazadan oyunu rahatlıkla indirebiliyor. Haliyle mağaza kurallarına bağlandığı için artık oyun içerisinde yapılacak alış verişlerden Google da payını alacak.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    MO. (Fatih ) 52 dk.
    Bir insan neden böyle bir oyunu oynar ki
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    strathmorea (alper ozan) 1 sa.
    E oyuncu sayısı eskinin yarısı olunca nazından vazgeçecek tabi. Pubg nal toplatıyor şu anda Fortnite ye.
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    Halim5525 (Halim Samet) 1 sa.
    Maalesef mobilde oynanmaz bu oyun. Telefondan build yapmaya belli bi süreden sonra alışılır ama her güncelleme ile oyunun boyutu büyük ölçüde artıyor. Oyun şuan 8gb ve 2-3 ay sonra 10gb olur cidden depolamayı sıkıntıya sokuyor oyun
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa.
    Zaten indiriliyorsa getirmelerine gerek yoktu, birde kendi gelirlerine ortak çıkarmışlar.
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