Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımlarından birisi olan Fortnite, iOS platformunda resmi olarak uygulama mağazasında yer almasına rağmen Android tarafında böyle bir tercih yapmamıştı. Sürpriz haber geldi.

Resmen Google Play mağazasında

Epic Games popüler Fortnite oyununu mobil platformlara getirme kararı aldığı dönemde gelirleri oldukça artmıştı. Oyunu uygulama mağazasına koymak demek, oyun içi satışlardan mağaza sahibine belirli bir kar payı bırakmak demekti.

İlginizi Çekebilir

3 uygulama Android tarafında 5 milyar indirme rakamını geride bıraktı

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi"

Apple tarafında Epic Games bunu problem yapmadı ancak 2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla Android tarafında önemli bir gelir kaybı anlamına geliyordu. Google’dan bir paylaşım teklifi gelmeyince harici kaynaklarda kurulabilen bir indirme yazılımı geliştirerek Google Play mağazasından vazgeçti.

Yıllar içerisinde bu indirme yazılımının güvenliği sorgulansa da oyuncular ister istemez bunu tercih etmek zorunda kaldı. Epic Games bu süre zarfında Android gelirlerini paylaştırmadan kasasına atmayı başardı. Ta ki bugüne kadar.

Arka planı bilinmese de Fortnite oyunu sürpriz bir kararla Google Play mağazasında yerini aldı. Android 7.1 ve üzeri sürüm çalıştıran telefonlar mağazadan oyunu rahatlıkla indirebiliyor. Haliyle mağaza kurallarına bağlandığı için artık oyun içerisinde yapılacak alış verişlerden Google da payını alacak.

Fortnite Epic Games, Inc Aksiyon Ücretsiz 45M

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.