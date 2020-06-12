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    Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden 1000’i geçti (12 Haziran)

    12 Haziran itibariyle ülkemizde 1195 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Yoğun bakım sayısı 664, entübe hasta sayısı da 282 olarak gerçekleşti. Vefat sayısı ise 15 oldu.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden 1000’i geçti (12 Haziran)
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pek çok ülkede ağır etkilerini devam ettiren koronavirüs salgını ülkemizde de kontrol altında devam ediyor. Normalleşmenin de etkisiyle vaka sayılarında artış var.

    12 Haziran koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde son 24 saatte 41013 adet test yapıldı ve 1195 kişiye yeni vaka tanısı kondu. 18 Mayıs tarihinde bu yana vakalar ilk kez bu seviyeye çıkmış oldu. Böylece toplam test sayısı 2 milyon 542 bine, toplam vaka sayısı da 175 218’e yükseldi.

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    Vakalar içerisinde vefat sayısı 15 ile düşük seviyeye gerilemiş durumda. Buna rağmen yoğun bakımdan yatan hasta sayısı 664’e, entübe hasta sayısı da 282’ye yükseldi. Yine uzun süredir yoğun bakım rakamları bu kadar artmamıştı.

    İyileşen hasta sayısı da yine yeni vaka sayısı ile aynı kaldı. 1242 taburcu olan hasta ile birlikte toplam iyileşen sayısı 149 102 oldu. Bu bakımdan aktif vaka sayısının 21300 civarında gezindiğini söyleyebiliriz. Bizzat Bakan tarafından virüsün etkisi azalmış gibi hatalı bir iyimserlik ile tedbiri elden bırakmanın buna sebep olduğu ifade ediliyor.



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