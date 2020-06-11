Asus ROG Strix XG17AHP taşınabilir oyuncu monitöründe tripod stand var

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Taşınabilir oyuncu monitörleri Asus’un portföyünde önemli bir yer edinmeye başladı. Kullanıcının istediği yere götürebildiği taşınabilir monitörler hem profesyonellere hem de oyunculara hitap ediyor. Asus şimdi taşınabilir monitörler için taşınabilir bir tripod geliştirdi.

Asus ROG Strix XG17AHP özellikleri

Asus ROG Strix XG17AHP modeli aslında ROG Strix XG17AHPE modelinin bir versiyonu durumunda ancak farklı olarak çıkabilir bir tripod stand barındırıyor. Böylece hem katlanabilir kılıfı ile zeminde kullanabiliyor hem de tripod ile normal bir monitör gibi kullanabiliyorsunuz.

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17.3 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan model 240Hz tazeleme hızı sunuyor ve Adaptive Sync ile yırtılmaları engellliyor. Premium ESS Sabre dönüştürücü ise üst seviye ses kalitesine imza atıyor.

Monitör modeli 1.06Kg ağırlığında. Tripod ile birlikte 1.76Kg oluyor. 7800MAh kapasiteli batarya ile 3 saate kadar kullanılabiliyor. USB Tip-C bağlantısı hem şarj amaçlı hem de DisplayPort amaçlı.

Asus ROG Strix XG17AHP için henüz bir fiyat etiketi yok ancak Asus ROG Strix XG17AHPE modeli 499$ şeklindeydi. Tripod hesaba katıldığında fiyat bir miktar daha artabilir.

https://www.techpowerup.com/268351/asus-intros-rog-strix-xg17ahp-portable-gaming-monitor-now-with-a-tripod-stand

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