    Acer HD1500 projeksiyon cihazı tanıtıldı

    Acer HD1500 projeksiyon cihazı 2 metreden 70 inçlik yansıtma, 30000 saat pil ömrü, yerleşik Full HD çözünürlük, 2 adet 5W hoparlör gibi özelliklerle geliyor.     

    Son dönemde sıkça rastlamaya başladığımız ve hareket serbestiyeti taşıyan entegre standlı projeksiyon cihazlarına bir yeni model daha ekleniyor. Acer HD1500 projeksiyon cihazı uygun fiyata iddialı özellikler sunuyor.

    Acer HD1500 özellikleri ve fiyatı

    Acer HD1500 projeksiyon cihazı standı sayesinde sağa sola 360 derece, dikey olarak 180 derece dönmesini sağlıyor. Böylece sürekli yerinden kaldırmak gerekmiyor. 1.2Kg ağırlığı ile de kolayca taşınabiliyor.

    LCD panel ve LED ışık kaynağı ile yerleşik Full HD görüntüler yansıtan projeksiyon cihazının parlaklık değeri 350 ANSI lümen ve çok aydınlık ortamlarda sorun çıkarabiliyor. 2 metre uzaklıkta 70 inçlik yansıma oluşturabilen cihaz 30000 saat lamba ömrüne sahip.

    Otomatik odaklama, otomatik köşe düzeltme, dahili sensör ile duvardaki engellerden kaçınmak için otomatik olarak ölçekleme şeklinde yazılım özelliklerine sahip olan cihazda Android işletim sistemi yerine akıllı bir ara yüz yer alıyor. Bu ara yüz Netflix ve YouTube gibi uygulamalara bağlanabiliyor.

    Bir adet HDMI 1.4, bir adet USB Tip-A 2.0 portu ve 3.5mm kulaklık girişi olan projeksiyon cihazı iki adet 5W hoparlöre de sahip. Bluetooth 5.4 ile de kablosuz kulaklıklara bağlanabiliyor. Acer HD1500 projeksiyon cihazı 149 Euro üzerinden satışa sunulacak ve Avrupa’da AOpen QP30t ismini alacak.

