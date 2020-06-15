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    Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor (15 Haziran)

    Yeni normalleşme sürecinde tehlikeli iyimserliğe kapılarak tedbiri elden bırakanlar nedeniyle yeni vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Durum risk oluşturmaya başladı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor (15 Haziran)
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    Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında başarılı bir filyasyon dönemi geçiren ülkemiz vakaları kontrol altına almayı başarmıştı ancak özellikle yeni normalleşme sürecinde tedbirleri elden bırakan azınlık nedeniyle vakalar yeniden tırmanışa geçti.

    15 Haziran koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte ülkemizde 42032 adet koronavirüs testi yapıldı ve 1592 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Yükseliş devam ederken son günlere göre ivmenin biraz düştüğü söylenebilir.

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    Vakalar arasında vefat sayısı da 18’e yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 722, entübe edilen hasta sayısı 291 olurken yine bu rakamların da öncekilere göre artış ivmesinde düşüş yaşadığını söyleyebiliriz.

    İyileşen hasta sayısı 947 ile son 10 günün en düşük rakamına gelinirken aktif vaka sayıları toplamda 22642 seviyesine yükseldi. Bilim Kurulu bu şekilde artışın devam etmesi durumunda tedbir alınabileceğini belirtiyor.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Seyrim (Devrim Derin) 1 sa.
    Tüm dünya sürü bağışıklığına geçiyor.. Ölen ölür kalan sağları sağmaya devam.. Vahşi kapitalizm..
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    redoracle (yıldırım coolboy) 2 sa.
    Tedbirleri elden bırakan azınlık değil, çoğunluk ,yanlış olmuş o kısım inanmayan kalabalığa bi baksın kim uyuyor kurallara.

    Haftasonu yasağı getirilir biz yasak getirdik ama demek için o da, bu saatten sonra yasakla filan zor çok yayıldı,insanların kurallara uymaması yüzünden daha da devam eder gibi.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 46 dk. CleanCoders
    yine biri gelir şunu der " evet, çünkü hastanedeki doktorların imzası var"
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    Artizt (Mert ) 3 sa.
    Bu arada bir dipnot düşmekte fayda var yobazlar gelmeden, vaka sayisi özellikle doğu illerinde artiyor yani moda sahilde piknik yapanlar artişa sebep olmadı, ortaya laf atarken en azindan işin doğrusunu bilin.
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    CleanCoders (Fatih ) 3 sa. Artizt
    moda sahilde piknik yaptınız mı?
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    volga tuygun (tuygun habora) 3 sa. Artizt
    İşin doğrusu ne? Maske takmamak mı? Ya da boğazına takmak mı?
    Bütün bilim insanları maske takmanın öneminden bahsediyor. Bu bir önlem. Tamamen korumadığını biliyoruz. Ama dediğim gibi bir önlem. Bu maske takmayan " Ağırlıklı olarak 20 yaş grubu " salgından neredeyse hiç etkilenmiyor, evet işte o yüzden " bana bir şey olmaz" diye umarsızca dolaşıyorlar. Ama taşıyıcı olabileceklerini ve başkasına bulaştırabileceklerini düşünmüyorlar ya da umursamıyorlar. Benim tepkim bunaydı. Neden 3 aydır sıkıntı yaşıyoruz? Ekonomi alt üst oldu, iş yerleri kapandı?
    Tabii ki sadece maske de değil. Halkımızın bilinçlenmesi lazım artık diye düşünüyorum. En azından biraz daha dikkatli davranılabilir.
    Sokağa çıkma yasağının geleceğini düşünmüyorum ama para cezaları başlayabilir.
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    hidrojennn (gizli yok) 2 sa. Artizt
    üzmüş seni moda sahilinde parti yapanlara söylenen sözler. ha dogu'da geçmiş olsuna gidenler, ha moda'da partiye gidenler. aynı kafa, aynı zeka seviyesi. nato kafa, nato mermer.
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    volga tuygun (tuygun habora) 3 sa.
    Devam edin embesiller maske takmamaya, umursamamaya...
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