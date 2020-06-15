Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor (15 Haziran)

Tam Boyutta Gör

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında başarılı bir filyasyon dönemi geçiren ülkemiz vakaları kontrol altına almayı başarmıştı ancak özellikle yeni normalleşme sürecinde tedbirleri elden bırakan azınlık nedeniyle vakalar yeniden tırmanışa geçti.

15 Haziran koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte ülkemizde 42032 adet koronavirüs testi yapıldı ve 1592 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Yükseliş devam ederken son günlere göre ivmenin biraz düştüğü söylenebilir.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den verimlilik odaklı Mijia DC akıllı vantilatör"

Vakalar arasında vefat sayısı da 18’e yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 722, entübe edilen hasta sayısı 291 olurken yine bu rakamların da öncekilere göre artış ivmesinde düşüş yaşadığını söyleyebiliriz.

İyileşen hasta sayısı 947 ile son 10 günün en düşük rakamına gelinirken aktif vaka sayıları toplamda 22642 seviyesine yükseldi. Bilim Kurulu bu şekilde artışın devam etmesi durumunda tedbir alınabileceğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.