Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor (15 Haziran)

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında başarılı bir filyasyon dönemi geçiren ülkemiz vakaları kontrol altına almayı başarmıştı ancak özellikle yeni normalleşme sürecinde tedbirleri elden bırakan azınlık nedeniyle vakalar yeniden tırmanışa geçti.
15 Haziran koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte ülkemizde 42032 adet koronavirüs testi yapıldı ve 1592 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Yükseliş devam ederken son günlere göre ivmenin biraz düştüğü söylenebilir.İlginizi Çekebilir Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış
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Vakalar arasında vefat sayısı da 18’e yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 722, entübe edilen hasta sayısı 291 olurken yine bu rakamların da öncekilere göre artış ivmesinde düşüş yaşadığını söyleyebiliriz.
İyileşen hasta sayısı 947 ile son 10 günün en düşük rakamına gelinirken aktif vaka sayıları toplamda 22642 seviyesine yükseldi. Bilim Kurulu bu şekilde artışın devam etmesi durumunda tedbir alınabileceğini belirtiyor.
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Haftasonu yasağı getirilir biz yasak getirdik ama demek için o da, bu saatten sonra yasakla filan zor çok yayıldı,insanların kurallara uymaması yüzünden daha da devam eder gibi.
Bütün bilim insanları maske takmanın öneminden bahsediyor. Bu bir önlem. Tamamen korumadığını biliyoruz. Ama dediğim gibi bir önlem. Bu maske takmayan " Ağırlıklı olarak 20 yaş grubu " salgından neredeyse hiç etkilenmiyor, evet işte o yüzden " bana bir şey olmaz" diye umarsızca dolaşıyorlar. Ama taşıyıcı olabileceklerini ve başkasına bulaştırabileceklerini düşünmüyorlar ya da umursamıyorlar. Benim tepkim bunaydı. Neden 3 aydır sıkıntı yaşıyoruz? Ekonomi alt üst oldu, iş yerleri kapandı?
Tabii ki sadece maske de değil. Halkımızın bilinçlenmesi lazım artık diye düşünüyorum. En azından biraz daha dikkatli davranılabilir.
Sokağa çıkma yasağının geleceğini düşünmüyorum ama para cezaları başlayabilir.