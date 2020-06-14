Xiaomi’den verimlilik odaklı Mijia DC akıllı vantilatör

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Sıcakların iyice bastırdığı bu günlerde haliyle soğutma çözümleri öne çıkmaya başlıyor. Xiaomi de bu dönemde akıllı ürünlere ağırlık vererek tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Mijia DC akıllı vantilatör bunun son örneği.

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Mijia DC Portable Fan özellikleri ve fiyatı

Mijia DC Portable Fan akıllı vantilatör çift sirkülasyon fanına sahip ve doğal bir rüzgar simüle edebiliyor. Ayrıca 10 metreye kadar da doğrudan hava üfleyebiliyor. Bu sayede tüm bir odayı veya küçük bir evi kapsayabiliyor.

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Vantilatörü açık bir pencerenin önüne koyarak temiz havayı tüm odaya dağıtabilirsiniz. Aynı durum klima için de geçerli. 120 derece yatay, 90 derece dikey dönebilen gövde sayesinde havayı istediğiniz noktaya dağıtabilirsiniz.

Enerji verimliliği ön planda olan vantilatör 40 saatlik çalışma boyunca 1kWh enerji tüketiyor. Akıllı telefonlara bağlanarak uzaktan ve XiaoAI ses asistanı ile kontrol edilebiliyor. Mijia DC Portable Fan için 42$ civarında bir fiyat etiketi mevcut.

https://www.gizmochina.com/2020/06/12/xiaomi-has-announced-the-new-mijia-dc-portable-fan-offers-air-flow-as-far-as-10-meters/

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