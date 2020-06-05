Koronavirüs salgınında vefat sayısı 20’nin altında

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Yavaş yavaş kontrol altına aldığımız koronavirüs salgınında vaka sayıları da günlük olarak iyileşme göstermeye devam ediyor. Vefat sayıları ilk kez 20’nin altına inerken iyileşen sayısı da yükseldi.

5 Haziran koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 57829 adet koronavirüs testi yapıldı ve yeni bir rekora erişildi. Toplam test sayısı 2 milyon 267 bine yükseldi. Vaka tanısı konan hasta sayısı 930 olurken toplam vaka sayısı 168 340 oldu.

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Vakalar içerisinde vefat sayısı 18 olurken toplam vefat sayısı 4648’e yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 592 ile en düşük seviyeye gerilerken entube hasta sayısının ise bir miktar yükselerek 269 oluyor.

İyileşen hasta sayısının 1622 ile büyük bir sıçrama yaparken toplam iyileşen sayısı 133 400 oldu. Böylece aktif vaka sayısı 30290 civarında gerçekleşti.

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