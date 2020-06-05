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    Koronavirüs salgınında vefat sayısı 20’nin altında

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 57829 test yapılırken toplam test sayısı 2 milyon 267 bine yükseldi. Vaka tanısı konan hasta sayısı da 930 olarak tespit edildi.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında vefat sayısı 20’nin altında
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    Yavaş yavaş kontrol altına aldığımız koronavirüs salgınında vaka sayıları da günlük olarak iyileşme göstermeye devam ediyor. Vefat sayıları ilk kez 20’nin altına inerken iyileşen sayısı da yükseldi.

    5 Haziran koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 57829 adet koronavirüs testi yapıldı ve yeni bir rekora erişildi. Toplam test sayısı 2 milyon 267 bine yükseldi. Vaka tanısı konan hasta sayısı 930 olurken toplam vaka sayısı 168 340 oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    Vakalar içerisinde vefat sayısı 18 olurken toplam vefat sayısı 4648’e yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 592 ile en düşük seviyeye gerilerken entube hasta sayısının ise bir miktar yükselerek 269 oluyor.

    İyileşen hasta sayısının 1622 ile büyük bir sıçrama yaparken toplam iyileşen sayısı 133 400 oldu. Böylece aktif vaka sayısı 30290 civarında gerçekleşti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    qoqoCAN (qoqo CAN) 4 sa. en beğenilen
    inanan varmı bu sayılara
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    mokoko_TR 4 sa. yeni yorumcu qoqoCAN
    var doktorlar imza atıyor...neyine inanmıyorsun ?
    Yanıtla +5
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    mokoko_TR 4 sa. yeni yorumcu qoqoCAN
    var doktorlar imza atıyor...neyine inanmıyorsun ?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muhammet atış (muhammet ) 3 sa.
    herşeye muhalefett sen inansan ne olur inanmasan ne olur.ergen
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    muhammet atış (muhammet ) 3 sa.
    herşeye muhalefett sen inansan ne olur inanmasan ne olur.ergen
    Yanıtla +4
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 sa.
    Yapılan test sayısına ve hastane verilerine göre doğrudur tabiki. Bunlar hastenelere intikal eden tespit edilenler. Ama gerçekte kaç vaka var bilen yok, çünkü gizli geçirenler de vardır. Bunu 5 veya 10 la çarp diyor uzman doktorlar. Yani mesela bugün 930 vaka varsa belkim 9bin kişiye bulaştı ama çoğunun haberi yok, atlattı belki atlatıyor falan. Ama bu normalleşmeden sonra baya bir çıkacağız gibi geliyor. Asıl önemli olan günlük vaka sayısı, ne kadar çoksa yüzdesine göre %5-%10 ileri zamanda ölen de o kadar çok oluyor.

    Ülkelerini başarısını görmek istiyorsan Johns Hopkins sayfasını aç,
    https://coronavirus.jhu.edu/map.html

    istediğin ülkeyi seç, sol alttaki grafikte toplam artış grafiğini gösteriyor, oradaki grafiği alttaki sekmeden "Daily Cases" yap, işte o günlük vaka sayısı grafiği. Bu grafiğin aşağılara 10 lara ya da sıfıra inmesi lazım. Bakanlığın sayfasından malesef bu anlaşılmıyor.

    Ülkelerin virüsle mücadele başarılarını en iyi burdan görürsün. Tıptaki ve alınan tedbirlerle olan başarıyı da ölen/iyileşen oranına göre bakabilirsin.

    Bir çok ülke bizden kötü durumda. Onlarda da bilinmeyen vakalar çoktur.

    Bizde çoğu kişi ya çene altı maske takıyor ya da buruna kadar falan. Kimsenin başkasını düşündüğü yok.

    Bence 1-2 hafta içinde İşte bu günlük vaka sayısını grafiğinin bizdeki aşırı normalleşmeler nedeni ile giderek arttığını göreceksin. Sonra geri kapanacağız kanımca. Çünkü 100 lerin 10 ların altına inemedik, 2bin 5bin arasını geri görebiliriz.
    Yanıtla +3
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 4 sa.
    Ben inanıyorum çünki bazen vefat sayısı azda oılsa artıyor bazen aynı kalıyor böylelikle inandırıcı oluyor
    Yanıtla +1
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 4 sa. en beğenilen
    inanan varmı bu sayılara
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    mokoko_TR 4 sa. yeni yorumcu qoqoCAN
    var doktorlar imza atıyor...neyine inanmıyorsun ?
    Yanıtla +5
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