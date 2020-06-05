Koronavirüs salgınında vefat sayısı 20’nin altında

Yavaş yavaş kontrol altına aldığımız koronavirüs salgınında vaka sayıları da günlük olarak iyileşme göstermeye devam ediyor. Vefat sayıları ilk kez 20’nin altına inerken iyileşen sayısı da yükseldi.
5 Haziran koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 57829 adet koronavirüs testi yapıldı ve yeni bir rekora erişildi. Toplam test sayısı 2 milyon 267 bine yükseldi. Vaka tanısı konan hasta sayısı 930 olurken toplam vaka sayısı 168 340 oldu.İlginizi Çekebilir Koronavirüs vaka sayıları yine 1000 sınırında (4 Haziran)
Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"
Vakalar içerisinde vefat sayısı 18 olurken toplam vefat sayısı 4648’e yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 592 ile en düşük seviyeye gerilerken entube hasta sayısının ise bir miktar yükselerek 269 oluyor.
İyileşen hasta sayısının 1622 ile büyük bir sıçrama yaparken toplam iyileşen sayısı 133 400 oldu. Böylece aktif vaka sayısı 30290 civarında gerçekleşti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ülkelerini başarısını görmek istiyorsan Johns Hopkins sayfasını aç,
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
istediğin ülkeyi seç, sol alttaki grafikte toplam artış grafiğini gösteriyor, oradaki grafiği alttaki sekmeden "Daily Cases" yap, işte o günlük vaka sayısı grafiği. Bu grafiğin aşağılara 10 lara ya da sıfıra inmesi lazım. Bakanlığın sayfasından malesef bu anlaşılmıyor.
Ülkelerin virüsle mücadele başarılarını en iyi burdan görürsün. Tıptaki ve alınan tedbirlerle olan başarıyı da ölen/iyileşen oranına göre bakabilirsin.
Bir çok ülke bizden kötü durumda. Onlarda da bilinmeyen vakalar çoktur.
Bizde çoğu kişi ya çene altı maske takıyor ya da buruna kadar falan. Kimsenin başkasını düşündüğü yok.
Bence 1-2 hafta içinde İşte bu günlük vaka sayısını grafiğinin bizdeki aşırı normalleşmeler nedeni ile giderek arttığını göreceksin. Sonra geri kapanacağız kanımca. Çünkü 100 lerin 10 ların altına inemedik, 2bin 5bin arasını geri görebiliriz.