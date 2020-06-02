Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz

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Russell King tarafından geliştirilen ve yapay zekaya karşı mücadele verdiğinizi iddia eden Hello Human oyunu sabah saatlerine kadar Google Play mağazasında ücretsiz olarak dağıtılacak.

Hello Human neler sunuyor?

Hello Human seviye seviye ilerleyen ve sadece 3 gri karonun içerisinde oynanan bir oyun. Karonun sol kısmında yapay zeka rakibinizin yüz ifadesi yer alıyor. Sağ kısmında ise size talimatlarını veriyor. Alt kısım ise oyun alanı.

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Geliştirici oynadıkça yapay zekanın sizi tanıdığını ve bölümleri zorlaştırdığını iddia ediyor. Seviyeler bulmaca türünde ilerliyor ancak gidişata göre veri tabanında mevcut bölümleri karıştırarak sunduğu görüntüsü var. Onlarca seviyenin toplamda 2 saat sürdüğü ifade ediliyor. İlerledikçe seviyeler de zorlaşıyor ancak oldukça basit yöntemlerle çözülebiliyor. Türün meraklıları için Hello Human oldukça eğlenceli saatler sunacak. iOS tarafında bir indirim mevcut değil.

Hello Human Russell King Bulmaca Ücretsiz 33M

Hello Human Russell King Oyunlar $1.99 113.9 MB

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