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    Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz

    Oynadıkça sizi tanıdığı ve bölümleri buna göre zorlaştırdığı iddiasında olan Hello Human bulmaca oyunu çok kısa süreliğine Android mağazasında ücretsiz hale geldi.
    19 sa.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz
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    Russell King tarafından geliştirilen ve yapay zekaya karşı mücadele verdiğinizi iddia eden Hello Human oyunu sabah saatlerine kadar Google Play mağazasında ücretsiz olarak dağıtılacak.

    Hello Human neler sunuyor?

    Hello Human seviye seviye ilerleyen ve sadece 3 gri karonun içerisinde oynanan bir oyun. Karonun sol kısmında yapay zeka rakibinizin yüz ifadesi yer alıyor. Sağ kısmında ise size talimatlarını veriyor. Alt kısım ise oyun alanı.

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    Geliştirici oynadıkça yapay zekanın sizi tanıdığını ve bölümleri zorlaştırdığını iddia ediyor. Seviyeler bulmaca türünde ilerliyor ancak gidişata göre veri tabanında mevcut bölümleri karıştırarak sunduğu görüntüsü var. Onlarca seviyenin toplamda 2 saat sürdüğü ifade ediliyor. İlerledikçe seviyeler de zorlaşıyor ancak oldukça basit yöntemlerle çözülebiliyor. Türün meraklıları için Hello Human oldukça eğlenceli saatler sunacak. iOS tarafında bir indirim mevcut değil.

    Hello Human Hello Human Hello Human Hello Human Russell King Bulmaca Ücretsiz 33M

    Hello Human Hello Human Hello Human Hello Human Russell King Oyunlar $1.99 113.9 MB



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    veteriner69 2 sa.
    Ben oynadım ve beğendim.
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    aytek66 (Aytekin Altun) 5 sa.
    Yükledim pek de bişeye benzemiyor bana sıkıcı geldi. Yapay zeka kısmına da çok aldanmayın artık her konuda her uygulamada yapay zeka sakız edilmiş durumda malum. Ben pek benim hareketlerime göre bişeyler öğrendiğini göremedim. Standart işleyişi basit bir algoritmayla gidiyor gibi daha ziyade. İsteyen deneyebilir tabiki.
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    FoBç (Fırat Orak) 19 sa. yeni yorumcu
    Android telefonu olanlar yorum yaparsa sevinirim yazıdaki yapay zekanın sizi tanıdığını ve bölümleri zorlaştırdığını iddia ediyor kısmı gerçekten çok ilgimi çektiğini söyleyebilirim..
    1 Yanıt Yanıtla
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 18 sa. FoBç
    Zaten yapay zeka olayı gerçek ise bunun olmaması anormal olur, Telefonla oyun oynayan biri değilim ama düşüncem iyi bir yapay zeka varsa oyunda telefonda ne var ne yok bilgi olarak toplayıp geliştiricisine yollar
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