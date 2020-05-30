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    Koronavirüs vaka sayısı yeniden 1000’in altında (30 Mayıs)

    Son 24 saatte yapılan 39230 koronavirüs testinden 983 tanesi pozitif tanı ile sonuçlandı. Vefat sayısı 26, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 649, entube olan hasta sayısı ise 308 oldu.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs vaka sayısı yeniden 1000’in altında (30 Mayıs)
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    Koronavirüs salgınında birkaç gündür ön görülebilir şekilde 1000 rakamının üzerinde seyreden günlük pozitif vaka sayıları 30 Mayıs itibariyle yine altına indi. Yoğun bakım sayıları ise düşmeye devam ediyor.

    30 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 39230 adet koronavirüs testi yapıldı ve 983 hastaya vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyonu geride bırakırken vaka sayısı ise 163 bin üzerinde seyrediyor.

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    Vakalar içerisinde vefat sayısı 26 oldu. Toplam vefat eden hasta sayısı 4515’e yükselirken yoğun bakımda yatan hasta sayısı 649’a, entube olan hasta sayısı ise 308’e gerilemiş durumda.

    İyileşen sayısı önceki günlere göre bir miktar gerileyerek 1021 oldu. Toplam iyileşen sayısı 127 bine yaklaşırken aktif vakaların sayısı da 31600 civarına gerilemiş görünüyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 16 dk.
    Dustu demek icin dramatik azalma beklenir yani 100 filan ... Sonra rakamlar 10 filan olursa belki derim ...
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa.
    Yeni dalga geliyor, 7 hazirandan sonra görün bakın şehirler arasi karışsın millet ozaman ben görürüm 2 Dalgayı.
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