Koronavirüs vaka sayısı yeniden 1000’in altında (30 Mayıs)

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Koronavirüs salgınında birkaç gündür ön görülebilir şekilde 1000 rakamının üzerinde seyreden günlük pozitif vaka sayıları 30 Mayıs itibariyle yine altına indi. Yoğun bakım sayıları ise düşmeye devam ediyor.

30 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 39230 adet koronavirüs testi yapıldı ve 983 hastaya vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyonu geride bırakırken vaka sayısı ise 163 bin üzerinde seyrediyor.

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Vakalar içerisinde vefat sayısı 26 oldu. Toplam vefat eden hasta sayısı 4515’e yükselirken yoğun bakımda yatan hasta sayısı 649’a, entube olan hasta sayısı ise 308’e gerilemiş durumda.

İyileşen sayısı önceki günlere göre bir miktar gerileyerek 1021 oldu. Toplam iyileşen sayısı 127 bine yaklaşırken aktif vakaların sayısı da 31600 civarına gerilemiş görünüyor.

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