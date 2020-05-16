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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun

    SpongeBob: Krusty Cook-Off adındaki mobil oyunda SüngerBob olarak yeni kurulan kahvaltı salonunda krep yapıyor ve giderek hızlanan müşterilere yetişmeye çalışıyorsunuz.
    6 sa.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun
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    Animasyon dünyasının fenomenlerinden SüngerBob Kare Pantolon zaman zaman mobil oyunlarıyla ekranlarımıza konuk oluyor. SpongeBob: Krusty Cook-Off adlı oyun bir zaman ve malzeme yönetimi üzerine odaklanıyor.

    SpongeBob: Krusty Cook-Off neler sunuyor?

    SpongeBob: Krusty Cook-Off oyununda SüngerBob Kare Pantolon karakterini oynuyoruz. Bay Yengeç bu kez bir kahvaltı salonu işletmek istiyor ve görevi SüngerBob’a veriyor. Evinin dışında kurulan küçük salonda SüngerBob müşterilerine yetişmeye çalışıyor.

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    Müşterilerin krep ve kahve siparişlerini hazırlarken kazandığınız paralarla ocak ve kahve makinasını geliştirmeniz gerekiyor. Zira hızlanan siparişlere çok kalabalık malzeme arasında yetişmeniz imkansız olabiliyor. Müşterilerin siparişlerini dikkatli takip etmek ve dağıtmak şart.

    Patrick, Squidward, Sandy gibi karakterler ile etkileşime girdiğiniz oyunda Krusty Krab ve Sandy’s Treedome mekanlarında da farklı yemekler pişiriyorsunuz. Yüzlerce bölümün olduğu oyuna yeni içerikler sürekli eklenecek.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    intel7mix (İbrahim Ak) 39 dk.
    2015 sene çıkan ios ile oynarken 2014 yılında çıkan android ile oynayabiliyorsunuz buda gösteriyor ki android cihazların kullanım ömrü daha fazla.
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    bloody02 (murat yılmaz) 1 sa.
    Kucukken cok izlerdim . Oyun asiri basit . Sirf arka plandaki muzik ve tema icin oynuyorum ve boyle basit bi oyundan zevk alabiliyorum :D
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    nightdrive (Osman Aga) 5 sa.
    bu haber bir teknoloji sitesinde ne alaka demek istiyorum ancak oyunu indiriyorum şuan.ki 1 senedir hiç oyun indirmedim telefona.öyle hiç oynamam yani.kendimle çelişiyorum.
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