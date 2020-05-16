SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun

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Animasyon dünyasının fenomenlerinden SüngerBob Kare Pantolon zaman zaman mobil oyunlarıyla ekranlarımıza konuk oluyor. SpongeBob: Krusty Cook-Off adlı oyun bir zaman ve malzeme yönetimi üzerine odaklanıyor.

SpongeBob: Krusty Cook-Off neler sunuyor?

SpongeBob: Krusty Cook-Off oyununda SüngerBob Kare Pantolon karakterini oynuyoruz. Bay Yengeç bu kez bir kahvaltı salonu işletmek istiyor ve görevi SüngerBob’a veriyor. Evinin dışında kurulan küçük salonda SüngerBob müşterilerine yetişmeye çalışıyor.

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Müşterilerin krep ve kahve siparişlerini hazırlarken kazandığınız paralarla ocak ve kahve makinasını geliştirmeniz gerekiyor. Zira hızlanan siparişlere çok kalabalık malzeme arasında yetişmeniz imkansız olabiliyor. Müşterilerin siparişlerini dikkatli takip etmek ve dağıtmak şart.

Patrick, Squidward, Sandy gibi karakterler ile etkileşime girdiğiniz oyunda Krusty Krab ve Sandy’s Treedome mekanlarında da farklı yemekler pişiriyorsunuz. Yüzlerce bölümün olduğu oyuna yeni içerikler sürekli eklenecek.

SpongeBob: Krusty Cook-Off Tilting Point Klasik Ücretsiz 88M

SpongeBob: Krusty Cook-Off Tilting Point LLC Oyunlar Ücretsiz 174.7 MB

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