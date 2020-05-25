Koronavirüs vaka sayısı yeniden 1000’in altında indi

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Koronavirüs salgını ile mücadelemizde son birkaç gündür öngörülebilir bir pozitif vaka artışı yaşanmasının ardından yeniden düşüş eğilimi başladı. Yoğun bakım sayıları ise zaten sürekli bir düşüş eğiliminde.

25 Mayıs koronavirüs tablosu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 21492 adet koronavirüs testi yapıldı ve bu testlerde 987 yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 1 milyon 853 bin olurken toplam vaka sayısı da 157 814 oldu.

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Vakalar arasında vefat sayısı yine gerilemeye başladı ve 29 oldu. Toplam vefat sayısı 4369’a yükselirken yoğun bakımdaki hasta sayısı 756, entübe hasta sayısı da 371 seviyesine geriledi.

İyileşen sayısı 1321 olarak yine yeni vaka sayısının gerisinde kaldı ve böylece aktif vaka sayısı yeniden azalmaya başladı. Toplam iyileşen sayısı 120 015 olurken aktif vaka sayısı da 33400 civarına geriledi.

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