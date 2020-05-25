Koronavirüs vaka sayısı yeniden 1000’in altında indi

Koronavirüs salgını ile mücadelemizde son birkaç gündür öngörülebilir bir pozitif vaka artışı yaşanmasının ardından yeniden düşüş eğilimi başladı. Yoğun bakım sayıları ise zaten sürekli bir düşüş eğiliminde.
25 Mayıs koronavirüs tablosu
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 21492 adet koronavirüs testi yapıldı ve bu testlerde 987 yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 1 milyon 853 bin olurken toplam vaka sayısı da 157 814 oldu.İlginizi Çekebilir Realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklar tanıtıldı
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Vakalar arasında vefat sayısı yine gerilemeye başladı ve 29 oldu. Toplam vefat sayısı 4369’a yükselirken yoğun bakımdaki hasta sayısı 756, entübe hasta sayısı da 371 seviyesine geriledi.
İyileşen sayısı 1321 olarak yine yeni vaka sayısının gerisinde kaldı ve böylece aktif vaka sayısı yeniden azalmaya başladı. Toplam iyileşen sayısı 120 015 olurken aktif vaka sayısı da 33400 civarına geriledi.
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Test sayisi nedense dusuk! Etik ve saglikli da degildir..
Vaka sayisi tum olumsuzluklara yetersiz testlere ragmen yine de yuksek! Vaka sayisi 3-5 kisi olana kadar anlamli degildir.
Sonucta yapilan kisiler sayisi capinda gunluk olarak riskli olanlar onlardan ibaret degilfir. Yani gercekten de tespit edilebilmesi icin gunluk test performansi milyon seviyesinde olmalidir... Aksi halde yaniltici olur! Ki yaniltiyorda.