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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu

    Rumble Hockey oyunu eğlenceli animasyonları ve grafik ortamı yanında Clash of Clans tarzındaki mekaniği ile hokey oyununu biraz daha eğlenceli hale getiriyor.
    2 sa.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu
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    Badland oyunu ile mobil dünyada büyük bir popülarite kazanan Frogmind sonrasında tamamen tarz değiştirerek Clash of Clans tarzındaki alan türüne yöneldi. Badland Brawl taktik oyununun ardından Rumble Stars Football taktik spor oyununu yayınlayan ekip şimdi de Rumble Hockey yapımını sunuyor.

    Rumble Hockey neler sunuyor?

    Rumble Hockey aslında Rumble Stars Football ile hemen hemen aynı mekaniklere sahip. Rumble Stars Football geçen yılın en yenilikçi oyunu seçilmişti. Farklı olarak Rumble Hockey hokey oyununu temel alıyor.

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    Oyunda alt kısımdaki enerji barına göre sahaya karakterlerinizi sürüyorsunuz. Her karakterin kendine göre bir yeteneği var. Enerji barı doldukça karşı kaleye pakı atmak için hızlı bir şekilde karakterleri kullanıyorsunuz.

    Oyunda maçlar kazandıkça karakterler gelişiyor ve yeni karakterler açılıyor. Gerçek zamanlı global olarak yaptığınız maçlara göre bu karakterleri takıma almanız gerekiyor. İlk başlarda kolay gitse de tecrübeli oyuncular geldikçe bir noktadan sonra iş stratejiye dönüşüyor.

    Klanlara katılabildiğiniz oyunda ekipçe liderlik tablolarında yarışıyorsunuz. Süreli etkinliklerde ise pek çok hediye kazanma şansınız oluyor.

    Rumble Hockey Rumble Hockey Rumble Hockey Rumble Hockey Frogmind Oy Oyunlar Ücretsiz 130.8 MB

    Rumble Hockey Rumble Hockey Rumble Hockey Rumble Hockey Frogmind Spor Ücretsiz 109M



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