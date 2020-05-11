Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs vakalarında en düşük rakam elde edildi

    11 Mayıs itibariyle koronavirüs salgınında 1114 yeni vaka tespit edildi ve en düşük seviyeye gelindi. Bugün 55 hasta vefat ederken iyileşen sayısı da 3089 oldu.
    4 gün
    1,7b
    1
    8
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs vakalarında en düşük rakam elde edildi
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele topyekün devam ederken bu mücadelenin sonuçları da yavaş yavaş meyvelerini veriyor. 11 Mayıs itibariyle yeni vaka ve yoğun bakım sayılarında en düşük rakamlar elde edildi.

    11 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saat içerisinde 32722 test yapıldı ve 1114 pozitif vaka tespit edildi. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 139 bin üzerine çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgınında 1542 yeni vaka

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor"

    Koronavirüs salgınından bugün vefat edenlerin sayısı 55 olarak gerçekleşirken toplam vefat sayısı 3841’e ulaştı. Yoğun bakımda 1126 hasta yatarken entube hasta sayısı da 578 ile en düşük seviyelere geriledi.

    Salgında iyileşen sayısı da artıyor. Hızı biraz azalsa da bugün iyileşen sayısı 3089 olurken toplam iyileşen sayısı da 95780 oldu. Böylece aktif vaka sayısı da 44 bin civarına geriledi.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CleanCoders (Fatih ) 4 gün en beğenilen
    Felaket tellallarının sesi kesilmiş. 2 ci dalga olmaması için tedbirleri elden bırakmayalım
    2 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 gün CleanCoders
    Niye hep ters düşünüyorsun, belki onlar da senin, halkın, çalışamayanın ve ülkenin iyiliğini istiyordur. Düşmesinden memnundur da ondan bişi demiyordur. Bir de böyle düşün.

    Onca tellalığıa rağmen 4bine yakın kişi ölmüş, her biri bir insan, bir sürü kızı oğlu anasını babası eşi arkadaşı vardı belkim. Bu da olmayabilirdi.

    At gözlüğü takıp da başka açılardan bakamazsan daha çok 20 yaş altı 65 üstü yaş evde kalır, bööle 4-5 günlük tatil yapar durursun. Aylardır insanlar çalışmıyor, işten çıkanlar vs. Sence neden oldu bunlar acaba ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 4 gün CleanCoders
    Onlar sadece olumsuz rakamlar için üşüşür, olumsuz başlıklar tam onlara, göre, hele ölüm rakamları biraz fazla olsa şu an 10.000 entry ile sevinçten klavye yiyecek hale gelirlerdi. Ama sorsan ülkemi çok seviyorum vik vik vik. Bir insan bir halkın hem çok ölmesini dileyip hem de en çok ben seviyorum di-ye-mez.

    Başlığın ilk kez olumlu olarak açıldığı için DH'yi kutluyorum.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 4 gün CleanCoders
    Onlar sadece olumsuz rakamlar için üşüşür, olumsuz başlıklar tam onlara, göre, hele ölüm rakamları biraz fazla olsa şu an 10.000 entry ile sevinçten klavye yiyecek hale gelirlerdi. Ama sorsan ülkemi çok seviyorum vik vik vik. Bir insan bir halkın hem çok ölmesini dileyip hem de en çok ben seviyorum di-ye-mez.

    Başlığın ilk kez olumlu olarak açıldığı için DH'yi kutluyorum.
    Onlar sadece olumsuz rakamlar için üşüşür, olumsuz başlıklar tam onlara, göre, hele ölüm rakamları biraz fazla olsa şu an 10.000 entry ile sevinçten klavye yiye...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhanturkoglu 3 gün
    umudumuz en kısa sürede bitmesidir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 4 gün en beğenilen
    Felaket tellallarının sesi kesilmiş. 2 ci dalga olmaması için tedbirleri elden bırakmayalım
    2 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 gün CleanCoders
    Niye hep ters düşünüyorsun, belki onlar da senin, halkın, çalışamayanın ve ülkenin iyiliğini istiyordur. Düşmesinden memnundur da ondan bişi demiyordur. Bir de böyle düşün.

    Onca tellalığıa rağmen 4bine yakın kişi ölmüş, her biri bir insan, bir sürü kızı oğlu anasını babası eşi arkadaşı vardı belkim. Bu da olmayabilirdi.

    At gözlüğü takıp da başka açılardan bakamazsan daha çok 20 yaş altı 65 üstü yaş evde kalır, bööle 4-5 günlük tatil yapar durursun. Aylardır insanlar çalışmıyor, işten çıkanlar vs. Sence neden oldu bunlar acaba ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 4 gün CleanCoders
    Onlar sadece olumsuz rakamlar için üşüşür, olumsuz başlıklar tam onlara, göre, hele ölüm rakamları biraz fazla olsa şu an 10.000 entry ile sevinçten klavye yiyecek hale gelirlerdi. Ama sorsan ülkemi çok seviyorum vik vik vik. Bir insan bir halkın hem çok ölmesini dileyip hem de en çok ben seviyorum di-ye-mez.

    Başlığın ilk kez olumlu olarak açıldığı için DH'yi kutluyorum.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 3 gün yeni yorumcu 197140emir
    sevindin yani ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün 5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung 3 gün POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri 4 gün Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı 4 gün Çin’in Long March-5B roketi merkez iticisi, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya çakıldı 4 gün Logitech aksesuar satışları uzaktan çalışanlar sayesinde yükselişte 4 gün Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı 4 gün Karşınızda Meizu 17 Pro | Şık tasarım, güçlü donanım 4 gün Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi 4 gün GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu 4 gün Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek 4 gün “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı 4 gün Asus yeni uçan kalesini duyurdu 4 gün Instagram Lite uygulaması kapatıldı 4 gün Avatar'ın devam filmleri 1 milyar dolar bütçeyle hazırlanıyor 4 gün Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor: "Üretime geri dönüyoruz, isterseniz beni tutuklayın" 4 gün Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi 4 gün Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi 4 gün Tesla’nın otomobil satışları, tahminen 1 milyon rakamını geride bıraktı 4 gün PSA ve FCA birleşmesinde nihai kararın açıklanacağı tarih belli oldu 4 gün Redmi K30 5G Speed Edition karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs vakalarında en düşük rakam elde edildi Sonraki Ryzen 7 Extreme Edition ortaya çıktı 4 gün 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak 4 gün 240 Hz ekranlı Casper Excalibur G900 ön satışa sunuldu 4 gün Samsung Galaxy S20+, DxOMark sıralamasında 10'uncu oldu 4 gün Mobil odaklı Kraken alınır mı? "Razer Kraken X incelemesi" 4 gün Steam'in 2020 Yaz İndirimleri tarihi belli oldu! 4 gün HP, EX900 Pro serisi NVMe SSD’lerini duyurdu 4 gün Beyaz eşya, tripod ve müzik aletleri gibi pek çok kalemde vergi düzenlemesi 4 gün Çinli crossover'a Brabus dokunuşu: WEY VV7 GT 4 gün Half-Life 2: Remastered SteamDB’ye düştü [Mod] 4 gün Red Bull imzalı Dirt Bike Unchained mobil platformlar için yayında 4 gün Microsoft, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için pusuda bekliyor 4 gün Entegre GTX 1050 Ti’li LGA 1151 anakart: Zeal-All ZA-SK1050 4 gün Realme Narzo 10 serisi tanıtıldı 4 gün Flight Simulator 2020 ekran görüntüleri vs. gerçek dünya 5 gün MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon geliyor: iQOO Z1 5 gün Microsoft, tümünü yanıtla fırtınalarını sonlandıracak 5 gün Yeni Thunderbolt açığını kullanan saldırganlar 5 dakikada verileri çalabiliyor 5 gün Snapdragon 768G tanıtıldı: İşte özellikleri 5 gün Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Avrupa pazarına geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    KADINLARIN AŞKI DA SEVGİSİ DE YALAN
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi