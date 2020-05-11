Koronavirüs vakalarında en düşük rakam elde edildi

Ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele topyekün devam ederken bu mücadelenin sonuçları da yavaş yavaş meyvelerini veriyor. 11 Mayıs itibariyle yeni vaka ve yoğun bakım sayılarında en düşük rakamlar elde edildi.
11 Mayıs koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saat içerisinde 32722 test yapıldı ve 1114 pozitif vaka tespit edildi. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 139 bin üzerine çıktı.İlginizi Çekebilir Koronavirüs salgınında 1542 yeni vaka
Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor"
Koronavirüs salgınından bugün vefat edenlerin sayısı 55 olarak gerçekleşirken toplam vefat sayısı 3841’e ulaştı. Yoğun bakımda 1126 hasta yatarken entube hasta sayısı da 578 ile en düşük seviyelere geriledi.
Salgında iyileşen sayısı da artıyor. Hızı biraz azalsa da bugün iyileşen sayısı 3089 olurken toplam iyileşen sayısı da 95780 oldu. Böylece aktif vaka sayısı da 44 bin civarına geriledi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Onca tellalığıa rağmen 4bine yakın kişi ölmüş, her biri bir insan, bir sürü kızı oğlu anasını babası eşi arkadaşı vardı belkim. Bu da olmayabilirdi.
At gözlüğü takıp da başka açılardan bakamazsan daha çok 20 yaş altı 65 üstü yaş evde kalır, bööle 4-5 günlük tatil yapar durursun. Aylardır insanlar çalışmıyor, işten çıkanlar vs. Sence neden oldu bunlar acaba ?
Başlığın ilk kez olumlu olarak açıldığı için DH'yi kutluyorum.
Başlığın ilk kez olumlu olarak açıldığı için DH'yi kutluyorum.