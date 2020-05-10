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    Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor

    Midian Zero-blu-ray adındaki gece lambası mavi ışığı tamamen ortadan kaldıran yeni bir LED teknolojisi kullanıyor ve insanların rahat bir uyku uyumasını sağlıyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor

    Ürettiği pek çok elektronik ürünün yanı sıra Xiaomi bir kitlesel fonlama platformuna da sahip ve zaman zaman ilginç ürünler fonlanıyor. Bunların sonuncusu mavi ışıktan arınmış bir gece lambasıydı.

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    Midian Zero-blu-ray özellikleri ve fiyatı

    Son dönemde özellikle ekranlarda mavi ışık yayılımının zararları sıkça gündeme geliyor. Mavi ışık doğrudan retinaya ulaştığı için aşırı şekilde maruz kalmak ışığa hassas göz hücrelerinin zarar görmesine neden olabiliyor. Bu açıdan ekran barındıran monitörden akıllı telefona kadar pek çok elektronik cihaz mavi ışığı filtreleyen teknolojilerle geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı"

    Midian Zero-blu-ray gece lambası masa üzerinde kullanım için tasarlanmış ve en önemli özelliği hiç mavi ışık vermemesi. Nanchang Üniversitesi tarafından geliştirilen LED ışık kaynağı tamamen mavi ışıktan arındırılmış ve türünün ilk örneği. Bugüne kadar kullanılan mavi ışık filtrelerinde böyle bir teknolojiye rastlamak mümkün değil. Lambanın çekirdek ışığı sarı LED ve düşük sıcaklıkta ışık kaynağı sağlamak için kırmızı LED de devreye alınıyor.

    Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor

    Oluşan ışık uzun dalga boyuna ait ve 1800K renk sıcaklığı verebiliyor. Kısa dalga mavi ışık olmadığı için de konforlu ve uyku kalitesine katkıda bulunuyor. MIJIA uygulaması ile pek çok özelliği kontrol edilebilen lamba XiaoAI ses asistanına da destek veriyor. Tasarım ödülü de alan Midian Zero-blu-ray gece lambası 28$ karşılığında fonlandı ancak satışa çıktığında 46$ olacak.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Perturbator (Mehmetcan ) 3 gün
    Bana masaya monitör yanına koyabileceğim bi lamba lazım ama Tr de doğru dürüst uygun fiyatlı bi ürün bulmak zor, bu güzel ne zaman gelir Trye veya aliexpress e?
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    emirugur27 3 gün
    ışık varken uyuyabilen var mı ?
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    Bloodin 3 gün
    Yapılan bilimsel araştırmalara göre mavi ışık uyumanın önünde bir engel değil, ışığın parlaklığı asıl etken
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    ahmetbozkurt85 5 gün
    çok güzel duruyor bende böyle bir ışık arıyordum önüme çıktı çok iyi oldu. Ama önündeki tuşlar neden beyaz onuda aynı renk yapsalardı ya
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    DH Misafiri 5 gün
    öndeki power tuşları beyaz ?
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    Virtual Reality 5 gün
    Hem mavi ışık hem de aydınlık mod göz için gerçekten zararlı. Sadece uyku kalitesini etkilemekle kalmıyor. Yeri geliyor, göz kuruluğu ve baş ağrısı da yapıyor. Telefon ve tabletler de gün ışığına göre otomatik geçiş var. Hem mavi ışık filtresi hem de karanlık moda geçiş güneşin doğuşu ve batışına göre otomatik gerçekleşiyor. En iyi korunma için ikisini de aktif edin.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün
    Işık varken nasıl uyuyabiliyorsunuz ya?
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    cheytac07 6 gün
    Ben de TAM hiç mavi ışık yaymayan gece lambası arıyordum çok iyi
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    Starrk35 6 gün
    Dünyanın ilk ilk sıfır mavi
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    Makarnacı321 6 gün Starrk35
    Kimse görmedi bir sen gördün pnp büyük başarı



    Bence gece yatarken en güzeli sıfır mavi ışık değil

    Sıfır ışık



    Yanıtla +2
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Geçenlerde bire haber vardı. "Mavi ışık filtreleri bilinenin aksine zararlı mı?""
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 6 gün interwap
    Yalniz bu urunde filtre yok. Direkt mavi led yok. Filtreden engelleniyor degil mavi isik.
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    9834 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    xiaomi, Midian Zero-blu-ray ve Ev Elektroniği
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