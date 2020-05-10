Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor

Ürettiği pek çok elektronik ürünün yanı sıra Xiaomi bir kitlesel fonlama platformuna da sahip ve zaman zaman ilginç ürünler fonlanıyor. Bunların sonuncusu mavi ışıktan arınmış bir gece lambasıydı.

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Midian Zero-blu-ray özellikleri ve fiyatı

Son dönemde özellikle ekranlarda mavi ışık yayılımının zararları sıkça gündeme geliyor. Mavi ışık doğrudan retinaya ulaştığı için aşırı şekilde maruz kalmak ışığa hassas göz hücrelerinin zarar görmesine neden olabiliyor. Bu açıdan ekran barındıran monitörden akıllı telefona kadar pek çok elektronik cihaz mavi ışığı filtreleyen teknolojilerle geliyor.

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Midian Zero-blu-ray gece lambası masa üzerinde kullanım için tasarlanmış ve en önemli özelliği hiç mavi ışık vermemesi. Nanchang Üniversitesi tarafından geliştirilen LED ışık kaynağı tamamen mavi ışıktan arındırılmış ve türünün ilk örneği. Bugüne kadar kullanılan mavi ışık filtrelerinde böyle bir teknolojiye rastlamak mümkün değil. Lambanın çekirdek ışığı sarı LED ve düşük sıcaklıkta ışık kaynağı sağlamak için kırmızı LED de devreye alınıyor.

Oluşan ışık uzun dalga boyuna ait ve 1800K renk sıcaklığı verebiliyor. Kısa dalga mavi ışık olmadığı için de konforlu ve uyku kalitesine katkıda bulunuyor. MIJIA uygulaması ile pek çok özelliği kontrol edilebilen lamba XiaoAI ses asistanına da destek veriyor. Tasarım ödülü de alan Midian Zero-blu-ray gece lambası 28$ karşılığında fonlandı ancak satışa çıktığında 46$ olacak.

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