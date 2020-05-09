Koronavirüs vakalarında en düşük sayı elde edildi

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Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ülkemizde de ağır bir şekilde hissediliyor. Top yekün salgın ile mücadele eden ülkemizde koronavirüs vaka sayıları bugün önemli bir aşamaya gerilemiş durumda.

9 Mayıs koronavirüs tablosu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 35605 adet koronavirüs testi yapıldı ve 1546 pozitif vakaya rastlandı. Yükseliş dönemi sayılmazsa bugüne kadar elde edilen en düşük rakam oldu. Test sayısı toplamda 1 milyon 334 bine ulaşırken vaka sayısı da 137 bini geçti.

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Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı da 50 ile yine en düşük seviyeye geriledi. Toplam vefat eden sayısı 3739 olurken yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1168, entube hasta sayısı da 628 oldu.

İyileşen sayısı bugün biraz düşük ve 3084 oldu. Toplam iyileşen sayısı 89480 olurken aktif vaka sayısı da 37500’e gerilemiş oldu. Yeni normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde uzmanlar ikinci bir dalgaya sebep verilmemesi için eskisi gibi çok dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor.

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