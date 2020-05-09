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    Koronavirüs vakalarında en düşük sayı elde edildi

    Son 24 saatte yapılan testlerde 1546 yeni pozitif vakaya rastlanırken ölüm sayısı da 50 oldu. Salgın döneminde her iki kategori de en düşük rakamlara gerilemiş durumda.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs vakalarında en düşük sayı elde edildi
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    Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ülkemizde de ağır bir şekilde hissediliyor. Top yekün salgın ile mücadele eden ülkemizde koronavirüs vaka sayıları bugün önemli bir aşamaya gerilemiş durumda.

    9 Mayıs koronavirüs tablosu

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 35605 adet koronavirüs testi yapıldı ve 1546 pozitif vakaya rastlandı. Yükseliş dönemi sayılmazsa bugüne kadar elde edilen en düşük rakam oldu. Test sayısı toplamda 1 milyon 334 bine ulaşırken vaka sayısı da 137 bini geçti.

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    Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı da 50 ile yine en düşük seviyeye geriledi. Toplam vefat eden sayısı 3739 olurken yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1168, entube hasta sayısı da 628 oldu.

    İyileşen sayısı bugün biraz düşük ve 3084 oldu. Toplam iyileşen sayısı 89480 olurken aktif vaka sayısı da 37500’e gerilemiş oldu. Yeni normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde uzmanlar ikinci bir dalgaya sebep verilmemesi için eskisi gibi çok dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor.

     



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün en beğenilen
    Planlı düşüş.
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    TalihsizSerüvenci 6 gün
    Virüs düşüye
    Dolar düşmiye
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kingsix (Murat Arman) 5 gün
    Bu gun ki 65 yas uzeri izin olayindan sonra vakalarin daha da artacagindan korkuyorum.
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 5 gün
    Sağlık bakanı, sağlık çalışanları, gayet güzel işler çıkarıyorlar, bence polis, asker, sağlık sektörü çalışanları ve öğretmenlerin maaşları vekil maaşları gibi olmalı, ben olsam vekillere asgari ücret veririm, milletvekili değilmi, ak kara belli olsun saygılar...
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    TalihsizSerüvenci 6 gün
    Virüs düşüye
    Dolar düşmiye
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    smart1978 (X Y) 6 gün
    Gunluk Vaka Sayisi malesef cok yuksek! Olum meselesi bu iste hasta ve doktorlarin cabasi acisindan anlam ifade etmektedir...

    Gercek fikir verme bu virusun bulasiciligini artiran insan faktoru insan orf adetleri vs uzerine ele alinmasidir...

    Yapilan testleri de azaltmak vaka sayisini dusurmektedir! .
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    kankixx123 (Samet Biçer) 6 gün
    Ramazan bayramının yaklaştığını gören ateist virüs müslümanların duasıyla ülkeden ayrılmaya karar verdi.
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 6 gün
    Atlatan insana tekrar bulaşabilen bir hastalık için toplum tamamen bağışıklık kazanacak mı dediniz?
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    gun (Gün Oksay) 6 gün
    Ölüm oranıda çok düşük İtalya günde 200 kişi varken açılmaya başladı onlar açılıyorsa biz niye açılmayalım. Zamanla toplum tamamen bağışıklık kazanacak bu da büyük ihtimalle aşı öncesi gerçekleşecek.
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 6 gün
    Böyle gerileme dönemine girmişken umarım alınan kararlar nedeniyle tekrar yükselişe girmez bu durum.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün en beğenilen
    Planlı düşüş.
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