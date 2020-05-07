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    Zoom önemli bir blok zinciri girişimini satın aldı

    Geçtiğimiz aylarda yaptığı milyon dolarlık XLM airdrobu ile gündeme gelen Keybase kripto para cüzdan ve mesajlaşma platformu Zoom şirketi tarafından satın alındı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zoom önemli bir blok zinciri girişimini satın aldı
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    Koronavirüs salgını döneminde bir anda popüler olan ancak o ölçüde de güvenlik açıkları ortaya çıkan Zoom uygulaması 90 günlük bir güncelleme sürecine girmişti. Bir yandan açıkları kapatırken bir yandan da önemli satın alımlar yapıyor.

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    Keybase nedir?

    Firma son olarak Keybase blok zinciri girişimini satın aldı. Keybase XLM kripto parası odaklı bir cüzdana sahip ve ayrıca uçtan uca güvenlikli bir mesajlaşma hizmeti sunuyor. Geçtiğimiz aylarda milyonlarca dolarlık bir XLM airdrop kampanyası ile yüz binlerce yeni kullanıcı kazanmıştı.

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    Zoom satın aldığı Keybase platformunun teknolojilerini uçtan uca görüşme şifreleme için kullanacak. Keybase kurucusu Max Krohn, Zoom güvenlik ekibinin başına getirildi. Krohn doğrudan Eric Yuan’a karşı sorumlu olacak.

    Eric Yuan yeni satın alımdan oldukça umutlu ve sektörün en yaygın kullanılan uçtan uca kurumsal şifreleme çözümünü ortaya koymak istediklerini belirtiyor. 90 günlük süreç tamamlandığında Zoom uygulamasının çok daha iyi bir noktaya gelmesi amaçlanıyor.



    https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/07/2029466/0/en/Zoom-Acquires-Keybase-and-Announces-Goal-of-Developing-the-Most-Broadly-Used-Enterprise-End-to-End-Encryption-Offering.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    malifural (muhammed ali fural) 1 hf. en beğenilen
    program arka planda madencilik yapmaz inşallah
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    malifural (muhammed ali fural) 1 hf. en beğenilen
    program arka planda madencilik yapmaz inşallah
    1 Yanıt Yanıtla +4
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