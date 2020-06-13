Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış

    Son 24 saatte 45092 test yapılırken 1459 adet yeni vaka tanısı kondu. Gerek bilim kurulu gerekse de Sağlık Bakanı tehlikeli iyimserliğin artık risk sınırına çıktığını ifade ediyor.
    1
    2 sa.
    1,2b
    25
    32
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış
    Tam Boyutta Gör

    Haziran ayına yeni normalleşme ile başlayan ülkemizde koronavirüs salgını sıkı bir şekilde takip edilirken iyimserliğe kapılan ve tedbirleri göz ardı etmeye başlayanlar yüzünden vaka sayılarında yükseliş tekrar başladı.

    13 Haziran koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda vaka sayısındaki artışın sadece tedbirlere uymayanları değil herkesi ilgilendirmeye başladığı bildirildi. Son 24 saatte yapılan 45092 koronavirüs testinden 1459 tanesine yeni vaka tanısı kondu. Son 1 ayın en yüksek rakamı ile birlikte toplam vaka sayısı 176 677’ye yükseldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden 1000’i geçti (12 Haziran)

    Ayrıca Bkz. "Asus ROG Strix XG17AHP taşınabilir oyuncu monitöründe tripod stand var"

    Vefat sayısı ise teselli oldu ve 14 ile en düşük rakama geriledi. Toplam vefat sayısı 4792 oldu. Yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısı 684, entübe edilen hasta sayısı ise 284 ile bir miktar artış gösterdi.

    Bugün iyileşen sayısı 985’te kaldı ve toplamda 150 087 olarak gerçekleşti. Yeni vaka sayısının altında kaldığı için de aktif vaka sayısında bir miktar yükseliş olduğunu belirtmek gerek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhan_1992 9 dk.
    Zor kardeşim milletimiz rehavete kapıldığı için bu durum oluyor[>:]
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    volga tuygun (tuygun habora) 27 dk.
    Biraz önce televizyonda zapping yapıyordum, " Kalk gidelim " diye bir dizi oynuyordu. Sahnede 4 kişi yan yana ikisinde maske yok diğerlerinde de maske boğazlarında. Başka bir dizide yine bir kaç kişi aynı masada oturmuş bazılarında maske var ama ana karakterde maske boğazda ve diğerlerinden birinin kucağına oturuyor.
    Bu dizileri milyonlar seyrediyor. Çocuklar örnek almasın diye alkol ve tütünü buğulamayı biliyorlar ama düzgün örnek oluşturması adına şu oyunculara maskeleri doğru düzgün taktırtmıyorlar. Bu kadar basit bir şeye bile önem gösterilmiyor ki gerisini siz düşünün artık...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GamerFX (Fahri ) 1 sa.
    yapılması gereken basitti aslında 0 vaka olan iller kapatılacak ve orada tekrar vaka cıkmaması için önlemler alınacaktı ve asıl ağırlık vaka olan illere verilecekti. ama naptılar her yerin kapısını actılar bulunduğum yerde vaka 0 olmustu ama ankara istanduldan vs gelenler yüzünden vaka sayısı burdada arttı
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 sa. GamerFX
    Basit dediğin ekonomiyi öldürüyor herkes biliyor kısıtlama yapmayı ya çok ölüm olacak yada ekonomi bitecek ne seçsen zarar. Biz 4500 civarı ölümle kontrol altına almış olmamız zaten büyük başarı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Şurada aylardır uğraşıyorlar.En başta 20 gün sokağa çıkma yasağı yapacaktılar olay bitecekti.İş işten geçtikten sonra soksğa çıkma yasagı yaptılar.Artık neye yarar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. Galatas4ray
    20 gün değil 6 ay sokağa çıkma yasağı yap bir anlam ifade etmiyor, artık dünya küçük bir köy. dünyada salgın bitmediği sürece sokağa çıkma yasağı salgını bitirmez. sadece geciktirir veya yavaşlatır, sağlık sisteminin kaldıracağı kadar kısıtlama yapmak en mantıklısı
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    AribyAriana 1 sa.
    Hadi aslanlarım, hedef 21 Haziran'da 3500 vaka/gün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    swat882 (Swat882 ) 1 sa.
    Ya ekonomi duracak, ya da insanlar ölmeye devam edecek.



    Sizce yeni dünya düzeninde hangisi geçerli olur
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. swat882
    ekonomi durmayacak, insanlar tabi ki ölecek, doğanın kanunu bu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 sa.
    okullar açılana kadar ne kadar çok vaka o kadar iyi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 sa. CleanCoders
    Okullar açıldığında zaten müthiş bir artış olacak.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 sa.
    ALGI ile baside alindi... Ben de uyardim gunlerdir haftalardir aylardir ...

    OECD deki Turkiye raporuna gore yeteri kadar doktor ve hemsire Turkiye'de yok! .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 1 sa.
    abi niye bu kadar erken normalleşme sürecine girdik anlamadım
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 sa. 231407
    Günde 1000 vaka var iken açılmak normal zaten bu virüs aşı bulunup uygulanıncaya kadar bitmeyecek ki ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kucukyenici 1 sa.
    Öyle bir hava oluşturuldu ki, vakalar azaldı, ölümler azaldı tabloları... Normalleşme âdeta teşvik edildi. Bizim millet de de zaten 'bana birşey olmaz kafası' olduğundan her musibete düçar oluyoruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    classf2re +157 FlyingUnderpants +75 eas722 +72 Feyzuli +70 Jon_Kar +68 soneday +65 ilkerinanç +52 The Anonymous +51 Mugetsuga +51 37ueudh3hehwaggw +49
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Rachsuchtig 3. kez +155 2 EddyCue 3. kez +125 3 Bloodin 3. kez +122
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    25 Kişi Okuyor (6 Üye, 19 Misafir) 9 Masaüstü 16 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1224 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 13 haziran koronavirüs tablosu ve Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası253,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı292b
    Instagram Profili47,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı 43 dk. WhatsApp çoklu cihaz oturumu üzerinde çalışıyor: İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler 1 sa. Uzun menzilli BMW i3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. B550 anakartların fiyatı sızdı: B450’ye göre artış var 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış Sonraki Adobe Photoshop Camera mobil uygulaması yayınlandı 3 sa. Xiaomi Mi Band 5'in global versiyonu Temmuz'da çıkacak 4 sa. Call of Duty: Mobile’ın 7. sezonu başlıyor 4 sa. Android 11'de 4 GB video kaydı sınırlaması kaldırıldı 5 sa. Xiaomi'den 165Hz oyuncu monitörü geliyor 5 sa. Google Stadia artık birçok Android telefonu destekleyecek 6 sa. Wing ve kütüphane işbirliği, çocuklara İHA ile kitap teslim ediyor 6 sa. iPhone 12'ler için ekran üreten BOE, Apple'ın istediği kaliteyi yakalayamıyor 7 sa. Süper Lig maçları dijital seyirci sesiyle başladı 7 sa. Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu 8 sa. Facebook, Messenger için Face ID özelliğini test ediyor 9 sa. Google Files, dosyalarınızı şifreleyebileceğiniz 'Güvenli Klasör' üzerinde çalışıyor 10 sa. WarnerMedia, HBO Go'yu kapatıyor 11 sa. 30.000 mAh kapasiteli yeni Xiaomi Mi Power Bank 3 tanıtıldı: İşte fiyatı 12 sa. Matrix 4'ten üzücü haber: Tam bir yıl ertelendi 12 sa. Jim Keller Intel’den ayrıldı 13 sa. Asus gürültü engelleyen mikrofon aparatını duyurdu 13 sa. Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi 14 sa. Haftaya A101 marketlerde Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi 14 sa. Rovio bu kez bir gizem bulma ve renk eşleştirme oyunu ile karşımızda Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi