Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış

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Haziran ayına yeni normalleşme ile başlayan ülkemizde koronavirüs salgını sıkı bir şekilde takip edilirken iyimserliğe kapılan ve tedbirleri göz ardı etmeye başlayanlar yüzünden vaka sayılarında yükseliş tekrar başladı.

13 Haziran koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda vaka sayısındaki artışın sadece tedbirlere uymayanları değil herkesi ilgilendirmeye başladığı bildirildi. Son 24 saatte yapılan 45092 koronavirüs testinden 1459 tanesine yeni vaka tanısı kondu. Son 1 ayın en yüksek rakamı ile birlikte toplam vaka sayısı 176 677’ye yükseldi.

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Vefat sayısı ise teselli oldu ve 14 ile en düşük rakama geriledi. Toplam vefat sayısı 4792 oldu. Yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısı 684, entübe edilen hasta sayısı ise 284 ile bir miktar artış gösterdi.

Bugün iyileşen sayısı 985’te kaldı ve toplamda 150 087 olarak gerçekleşti. Yeni vaka sayısının altında kaldığı için de aktif vaka sayısında bir miktar yükseliş olduğunu belirtmek gerek.

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