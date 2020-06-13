Koronavirüs vakalarında tehlikeli tırmanış

Haziran ayına yeni normalleşme ile başlayan ülkemizde koronavirüs salgını sıkı bir şekilde takip edilirken iyimserliğe kapılan ve tedbirleri göz ardı etmeye başlayanlar yüzünden vaka sayılarında yükseliş tekrar başladı.
13 Haziran koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda vaka sayısındaki artışın sadece tedbirlere uymayanları değil herkesi ilgilendirmeye başladığı bildirildi. Son 24 saatte yapılan 45092 koronavirüs testinden 1459 tanesine yeni vaka tanısı kondu. Son 1 ayın en yüksek rakamı ile birlikte toplam vaka sayısı 176 677’ye yükseldi.İlginizi Çekebilir Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden 1000’i geçti (12 Haziran)
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Vefat sayısı ise teselli oldu ve 14 ile en düşük rakama geriledi. Toplam vefat sayısı 4792 oldu. Yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısı 684, entübe edilen hasta sayısı ise 284 ile bir miktar artış gösterdi.
Bugün iyileşen sayısı 985’te kaldı ve toplamda 150 087 olarak gerçekleşti. Yeni vaka sayısının altında kaldığı için de aktif vaka sayısında bir miktar yükseliş olduğunu belirtmek gerek.
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Bu dizileri milyonlar seyrediyor. Çocuklar örnek almasın diye alkol ve tütünü buğulamayı biliyorlar ama düzgün örnek oluşturması adına şu oyunculara maskeleri doğru düzgün taktırtmıyorlar. Bu kadar basit bir şeye bile önem gösterilmiyor ki gerisini siz düşünün artık...
Sizce yeni dünya düzeninde hangisi geçerli olur
OECD deki Turkiye raporuna gore yeteri kadar doktor ve hemsire Turkiye'de yok! .
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Galeri, 13 haziran koronavirüs tablosu ve Mobil Teknolojiler