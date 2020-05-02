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    Koronavirüs yeni vaka sayısı 2000’in altına düştü

    2 Mayıs tarihinde yapılan testlerde uzun bir aradan sonra 1983 rakamı elde edildi ve 2000’in altına inildi. Entube ve vefat eden hasta sayılarında da azalma devam ediyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs yeni vaka sayısı 2000’in altına düştü
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    Ülkemizde koronavirüs salgınının etkileri yavaş da olsa azalmaya başladı. Özellikle filyasyon yöntemi ve vatandaşların büyük kısmının evlerinde kalmaya devam etmeleri sonrasında vaka sayıları düzleme oturmuş gibi.

    Önemli gelişme

    Son 24 saatte yapılan 36318 adet COVID-19 testinin sonucuna göre 1983 yeni vakaya rastlandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez 2000 rakamının altına inildi. Toplam test sayısı 1111000 olurken vaka sayısı da 124375 oldu.

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    Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 78 olarak gerçekleşti. Toplam vefat sayısı 3336 olurken yoğun bakımdaki hasta sayısı 1445, entube hasta sayısı ise 778 oldu. İyileşen sayısı ise 4451 ile toplamda 58259 oldu. Böylece aktif vaka sayısı 66 bin civarına geriledi.

    Salgında kaydedilen gelişmeler oldukça ümit verici ve Bayram sonrasında normale dönmek için ilk adımlar atılmadan önce yeni vakanın sıfır olması büyük önem taşıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    Sureci uzatmasinlar yarin 0 oldu desinler bitsin artik hersey normale donsun yoksa bunlarin yardim adinda dagittigi kredilerle millet daha da camura batacak.. korona degil ekonomik cikmaz sebepli intaharlar öldurecek bu seferde insanlari..
    Sureci uzatmasinlar yarin 0 oldu desinler bitsin artik hersey normale donsun yoksa bunlarin yardim adinda dagittigi kredilerle millet daha da camura batacak.. k...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. en beğenilen
    İstanbul'da bir de deprem gerçeğimiz var, herkes coronadan onu unuttu.Öyle 3-5 bine bakmaz kafadan 3-5 milyon arası götürebilir.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. Spider_hip
    Merak etme, imamoğlu deprem için gerekli tedbirleri alıyor. rahat uyu
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gothamcity (Sinan ) 1 hf.
    30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. en beğenilen
    İstanbul'da bir de deprem gerçeğimiz var, herkes coronadan onu unuttu.Öyle 3-5 bine bakmaz kafadan 3-5 milyon arası götürebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. Spider_hip
    Merak etme, imamoğlu deprem için gerekli tedbirleri alıyor. rahat uyu
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    Sureci uzatmasinlar yarin 0 oldu desinler bitsin artik hersey normale donsun yoksa bunlarin yardim adinda dagittigi kredilerle millet daha da camura batacak.. korona degil ekonomik cikmaz sebepli intaharlar öldurecek bu seferde insanlari..
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    Gatullah2k 1 hf. yeni yorumcu
    Kesin öyledir
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