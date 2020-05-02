Koronavirüs yeni vaka sayısı 2000’in altına düştü

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Ülkemizde koronavirüs salgınının etkileri yavaş da olsa azalmaya başladı. Özellikle filyasyon yöntemi ve vatandaşların büyük kısmının evlerinde kalmaya devam etmeleri sonrasında vaka sayıları düzleme oturmuş gibi.

Önemli gelişme

Son 24 saatte yapılan 36318 adet COVID-19 testinin sonucuna göre 1983 yeni vakaya rastlandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez 2000 rakamının altına inildi. Toplam test sayısı 1111000 olurken vaka sayısı da 124375 oldu.

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Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 78 olarak gerçekleşti. Toplam vefat sayısı 3336 olurken yoğun bakımdaki hasta sayısı 1445, entube hasta sayısı ise 778 oldu. İyileşen sayısı ise 4451 ile toplamda 58259 oldu. Böylece aktif vaka sayısı 66 bin civarına geriledi.

Salgında kaydedilen gelişmeler oldukça ümit verici ve Bayram sonrasında normale dönmek için ilk adımlar atılmadan önce yeni vakanın sıfır olması büyük önem taşıyor.

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