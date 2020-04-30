Facebook kullanıcı sayısını arttırdı, reklamlarda düşüş var

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Koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanması sosyal ağ platformlarına olan ilgiyi arttırdı. Bununla birlikte insanların ticaretten uzaklaşması reklam gelirlerini düşürmeye başladı. İnternet devleri bundan olumsuz etkileniyor.

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Facebook ne kadar kullanıcıya sahip?

Facebook tarafından açıklanan yılın ilk çeyrek raporlarına göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 10 artarak 2.6 milyar seviyesine ulaştı. Günlük aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 11 artışla 1.73 milyar oldu. Artışlar Facebook’un beklentilerinin üzerinde oldu.

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Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook paketi göz önüne alındığında ise aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 11 artışla 3 milyar seviyesine çıkıyor. Günlük aktif kullanıcı ise yüzde 12 artışla 2.36 milyar oluyor.

Firmanın toplam geliri 17.4 milyar dolar ile yüzde 18 artarken, net gelir ise 4.9 milyar ile neredeyse ikiye katlandı. Bununla birlikte koronavirüs salgını firmanın gelecek ön görüsünde bulunmasını imkansız hale getiriyor. Mart ayında ağa reklam verenlerin sayısının azalması nedeniyle ortalama reklam fiyatları da azalmış durumda. Facebook karantina sürecinin sona ermesi ile işlerin yoluna gireceğini düşünüyor.

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2020/Facebook-Reports-First-Quarter-2020-Results/default.aspx

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