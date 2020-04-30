Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook kullanıcı sayısını arttırdı, reklamlarda düşüş var

    Koronavirüs salgını dönemine Facebook aktif kullanıcı sayılarını beklentilerin üzerinde arttırdı ancak reklam verenlerin azalması nedeniyle reklam fiyatları düştü.
    1 sa.
    189
    5
    5
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Facebook kullanıcı sayısını arttırdı, reklamlarda düşüş var
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanması sosyal ağ platformlarına olan ilgiyi arttırdı. Bununla birlikte insanların ticaretten uzaklaşması reklam gelirlerini düşürmeye başladı. İnternet devleri bundan olumsuz etkileniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook hesabı olmayanlar da canlı yayınları izleyebilecek

    Facebook ne kadar kullanıcıya sahip?

    Facebook tarafından açıklanan yılın ilk çeyrek raporlarına göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 10 artarak 2.6 milyar seviyesine ulaştı. Günlük aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 11 artışla 1.73 milyar oldu. Artışlar Facebook’un beklentilerinin üzerinde oldu.

    Ayrıca Bkz. "HP OMEN oyuncu dizüstü modeli Ryzen 7 4800H ile güncellendi"

    Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook paketi göz önüne alındığında ise aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 11 artışla 3 milyar seviyesine çıkıyor. Günlük aktif kullanıcı ise yüzde 12 artışla 2.36 milyar oluyor.

    Firmanın toplam geliri 17.4 milyar dolar ile yüzde 18 artarken, net gelir ise 4.9 milyar ile neredeyse ikiye katlandı. Bununla birlikte koronavirüs salgını firmanın gelecek ön görüsünde bulunmasını imkansız hale getiriyor. Mart ayında ağa reklam verenlerin sayısının azalması nedeniyle ortalama reklam fiyatları da azalmış durumda. Facebook karantina sürecinin sona ermesi ile işlerin yoluna gireceğini düşünüyor.



    https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2020/Facebook-Reports-First-Quarter-2020-Results/default.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    sezginkurt 36 dk. yeni yorumcu
    aktif kullanan yok 2.6 milyar kişi pasif kullanıcı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    nick bırakmamışsınız lan 38 dk.
    bu forumun zeka düzeyi neden bu kadar düşük?

    Haberde 2.6 milyar insan aktif kullanıyor diyor, bizim vatandaş hala kullanan var mı diye soruyor bunun üzerine.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cmoss (cengiz gurhan) 45 dk.
    Hiç üzülmedim.. İnstagram'ı yeni algoritmaya geçmeleri ve bot hesapları engellemeleriyle birlikte reklam fiyatlarını çok arttırmışlardı. Buna rağmen reklam verildiğinde yine de olması gereken etkileşim olmuyordu. Çok iyi olmuş..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 sa. yeni yorumcu
    Halen Facebook kullanan varmı ?? Dayılar Faceye geldiğinde İnstagram ile Twitter'a geçmiştik sanıyordum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. birseylereksikmoruk
    Bu ötekileştirici dille senin sosyal medya kullanman sorun değilse kimseye sorun olmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. Toshiba ve Western Digital, HDD’lerde kullanılan teknolojileri daha açık hâle getirdi 48 dk. Sürpriz: Galaxy S21 ekranını BOE firması üretecek 1 sa. Yeni Honda Jazz, Avrupa'nın en güvenli otomobillerinden biri olmayı hedefliyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Facebook kullanıcı sayısını arttırdı, reklamlarda düşüş var Sonraki Redmi Note 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. Windows 10 artık Android telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyor 2 sa. Tüm iPhone 12 modellerinin fiyatları, çok güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı 2 sa. Sosyal medyadaki sahte hesaplara karşı kanun teklifi: "T.C. Kimlik No zorunluluğu getirilsin" 3 sa. Çinli üreticiden yüz tanıma sistemine sahip elektrikli otomobil konsepti: R-Aura Concept 3 sa. iPhone maske taktığınızı anlayacak ve Face ID'yi atlayarak şifre ile kilit açmayı kolaylaştıracak 4 sa. 1 Milyon Yazılımcı projesine başvuran sayısı belli oldu 4 sa. Folding@home projesine CERN’den 10 bin işlemci çekirdeğiyle destek 5 sa. Western Digital dayanıklılık odaklı microSDXC kartlarını üreticilere sundu 5 sa. Fairphone'dan üst düzey gizlilik sunan /e/ işletim sistemine sahip akıllı telefon 6 sa. F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama, süpersonik hızlarda zarar görüyor 6 sa. Xiaomi RedMi Note 9 tanıtılıyor! 14.30'da Türkçe Simultane çeviriyle! 6 sa. Samsung Electronics, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 5,6 daha fazla gelir elde etti 7 sa. Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor! 7 sa. MSI Optix G27C5 kavisli oyuncu monitörü duyuruldu 7 sa. Denediğimiz en hızlı WiFi "Asus ZenWiFi XT8 incelemesi" 8 sa. Bütçe dostu LG Premiere Pro Plus geliyor 8 sa. HP OMEN oyuncu dizüstü modeli Ryzen 7 4800H ile güncellendi 9 sa. Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M11 satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı 15 sa. Assassin's Creed Valhalla resmen duyuruldu; fragman yarın geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    YENİ BİR İTOPYA REZALETİ
    DH Forum
    Otomobil fiyatları halkın ulaşamayacağı seviyeye geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi