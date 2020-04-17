Koronavirüse karşı Remdesivir etkisi Gilead hisselerini fırlattı

Tam Boyutta Gör

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 2 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgınını durdurmak için pek çok firma yoğun bir çaba sarf ediyor. Henüz kesin bir aşısı bulunmadığı için daha önce sıtma, Ebola veya HIV tedavisinde sonuç veren etken maddeler üzerinden hızlı çözümler elde edilmeye çalışılıyor.

Remdesivir işe yarıyor mu?

ABD’de Gilead Sciences bir süredir Remdesivir adlı ilacı koronavirüs hastaları üzerinde test etmekteydi. Remdesivir ilacı Ebola, SARS, MERS gibi yıkıcı salgınların döneminde olumlu etkiler ortaya koymuştu.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgınında bir günde 2000 vaka

Ayrıca Bkz. "iPhone 8 üretimi sona eriyor"

Şikago Üniversitesi enfeksiyon uzmanı Kathleen Mullane, yapılan testlerde bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ateş ve solunum sıkıntısı gibi semptomların iyileştiğini, hastanın ayağa kalktığını dile getirdi. Mullane ellerindeki hasta grubunun büyük kısmının taburcu edildiğini ve sadece iki kişinin kaldığını belirtiyor.

Elbette küçük çaplı testler bir ilacın gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda kesin sonuçlar veremiyor. Bu nedenle klinik testlerin tamamlanması ve sonuçlanması bekleniyor. Yine de şu zor günlerde bu tarz yan ilaç çalışmaları büyük bir moral veriyor. ABD dışında Çin ve diğer bazı ülkeler Remdesivir’in etkisini doğrulamış durumda.

Trump’ın da çok etkileyici olduğunu belirttiği Remdesivir ilacının etkili olduğu kanısının yayılması Gilead firmasına bomba etkisi yaptı. AD borsaları bir miktar yükseliş gösterirken Gilead hisseleri ise yüzde 11 civarında yükseliş kaydetti. Görülen o ki koronavirüs salgınına karşı etkili çözümler geliştiren ilaç firmaları bu dönemde gücüne güç katacak.

https://www.cnbc.com/2020/04/16/gilead-stock-surges-after-report-says-coronavirus-drug-trial-shows-encouraging-early-results.html?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.