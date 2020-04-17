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    Koronavirüse karşı Remdesivir etkisi Gilead hisselerini fırlattı

    ABD’de koronavirüs hastalarının iyileşmesine yardımcı olduğu ifade edilen Remdesivir adlı ilacın üreticisi konumundaki Gilead’ın hisseleri dün gece tavan yaptı.
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    Cep İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüse karşı Remdesivir etkisi Gilead hisselerini fırlattı
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 2 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgınını durdurmak için pek çok firma yoğun bir çaba sarf ediyor. Henüz kesin bir aşısı bulunmadığı için daha önce sıtma, Ebola veya HIV tedavisinde sonuç veren etken maddeler üzerinden hızlı çözümler elde edilmeye çalışılıyor.

    Remdesivir işe yarıyor mu?

    ABD’de Gilead Sciences bir süredir Remdesivir adlı ilacı koronavirüs hastaları üzerinde test etmekteydi. Remdesivir ilacı Ebola, SARS, MERS gibi yıkıcı salgınların döneminde olumlu etkiler ortaya koymuştu.

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    Şikago Üniversitesi enfeksiyon uzmanı Kathleen Mullane, yapılan testlerde bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ateş ve solunum sıkıntısı gibi semptomların iyileştiğini, hastanın ayağa kalktığını dile getirdi. Mullane ellerindeki hasta grubunun büyük kısmının taburcu edildiğini ve sadece iki kişinin kaldığını belirtiyor.

    Elbette küçük çaplı testler bir ilacın gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda kesin sonuçlar veremiyor. Bu nedenle klinik testlerin tamamlanması ve sonuçlanması bekleniyor. Yine de şu zor günlerde bu tarz yan ilaç çalışmaları büyük bir moral veriyor. ABD dışında Çin ve diğer bazı ülkeler Remdesivir’in etkisini doğrulamış durumda.

    Trump’ın da çok etkileyici olduğunu belirttiği Remdesivir ilacının etkili olduğu kanısının yayılması Gilead firmasına bomba etkisi yaptı. AD borsaları bir miktar yükseliş gösterirken Gilead hisseleri ise yüzde 11 civarında yükseliş kaydetti. Görülen o ki koronavirüs salgınına karşı etkili çözümler geliştiren ilaç firmaları bu dönemde gücüne güç katacak.



    https://www.cnbc.com/2020/04/16/gilead-stock-surges-after-report-says-coronavirus-drug-trial-shows-encouraging-early-results.html? Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    betulsanverdi 27 dk. yeni yorumcu
    bütün her şey virüse iyi geliyor diyorlar günde bir şeyi açıklıyorlar. Ama vakalarda düşüş yok
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    fhrstw 19 dk. betulsanverdi
    Kardeşim çünkü bunlar cahil gazetecilerin uydurması bugün ilaç bulunsa yan etkileri o bu şu derken tabi hekimler daha iyi bilir bu süreci ama en erken 1-1.5 senesi var.
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