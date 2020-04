iPhone 8 üretimi sona eriyor

Tam Boyutta Gör

Yenilenmiş donanımı ile daha iddialı olacak iPhone SE 2020 modelini piyasaya süren Apple, satışların baltalanmaması adına halen popüler modellerin başında gelen iPhone 8 serisinin üretimini durduruyor.

iPhone 8 dönemi sona erdi

Apple’ın bir önceki metal kasa ve Touch ID tasarımının son örnekleri olan iPhone 8 serisi halen popüler modeller arasındaydı. iPhone X ile başlayan çerçevesiz tasarım konseptinden hoşlanmayanlar için iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri iyi birer alternatif oluyordu.

Haliyle iPhone SE 2020 modelinin satışlarını baltalayacak olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus üretimi de sona ermiş oldu. 2017 Eylül ayından bu yana satışta olan bu iki model 2.5 yılın ardından rafa kalkmış oldu.

Apple’ın kararında sürpriz olan ise 5.5 inçlik iPhone 8 Plus modelinin de üretiminin sonlanmış olması. Normalde 4.7 inçlik iPhone 8 modeli iPhone SE 2020 modelinin rakibiydi. iPhone 8 Plus modelinin de kaldırılması iPhone SE Plus iddialarını doğrular nitelikte. Apple’ın yakın dönemde A13 Bionic işlemcili ve çift kameralı 5.5 inçlik iPhone SE Plus modelini piyasaya süreeceği bir süredir dile getiriliyor.

