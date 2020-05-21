Küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su yosunu toplulukları belirmeye başladı

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık 90 milyon yıl önce devasa bir yağmur ormanı bölgesi olduğu keşfedilen Antarktika Kıtası’nda insanların neden olduğu iklim değişikliği sebebiyle yeni bir ekosistem belirmeye başladı. Bilim insanlarının ortaya koyduğu ve ilk kez büyük ölçekli bir haritada gösterilmeye başlanan değişiklikte, mikroskobik ölçekteki alglerin (su yosunları) ortaya çıkmaya başladığı tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "X37-B uzay uçağı, Dünya’ya güneş enerjisi göndermek için tasarlanan cihazı yörüngeye taşıdı"

İlginizi Çekebilir

Araştırmaya göre 14 bin yıl önce eriyen Avrasya Buz Örtüsü, deniz seviyesini 8 metre yükseltti

Buzların erimeye başladığı yerlerde ortaya çıkan alglerin yüzeyi yeşil renge büründürdüğü ifade edilirken, bazı yerlerdeki değişikliğin uzaydan bile görülebildiği belirtiliyor. İngiliz bilim insanlarının yaklaşık altı yıllık bir çalışma sonucu ortaya koyduğu tespitte söz konusu tek hücreli canlıların daha da çoğalacağı zira artan sıcaklıkların alglerin yaşamı için uygun ortamı sağladığı vurgulanmış. Araştırmada tespit edilen bir diğer husus ise ortaya çıkan alglerin diğer canlı türleri için de bir besin kaynağı olacağı gerçeği.

Yeni bir ekosistem ortaya çıkabilir

İlk kez yürütülen araştırma kapsamında bilim insanları bir sonraki aşamada Beyaz kıtanın ne hızla yeşile döndüğünü bulmaya çalışacak. Cambridge Üniversitesinde görev araştırmacı Matt Davey’e göre tespit edilen alg kolonileri bölgedeki mantar sporları ve bakterilerle kaynaşmış durumda. Bu durumu “ortada bir topluluk var” sözleriyle açıklayan Davey, açıklamasının devamında “Görünen o ki bu durum yeni yaşam alanlarının ortaya çıkmasına ve yeni bir ekosistemin oluşmasına neden olabilir.” ifadelerini kullanmış.

Tam Boyutta Gör

Toplamda 1.9 kilometre kare alanı kaplayan 1,679 farklı alg topluluğu tespit eden araştırmacılar, bunun yıllık 875 bin aracın ortaya çıkardığı CO2’ye yakın değerlerde salınıma neden olduğunu ifade etmiş. Küresel ölçekte hayati sonuçlar doğurmayan bu değerler yine de şaşırtıcı.

Antarktika’nın en çok ısınan bölgelerinde ortaya çıkan alg topluluklarına görece soğuk güney bölgelerde daha az rastlandığı belirtilirken araştırmayı yürüten ekip lideri Andrew Gray’e göre alg topluluklarını ileride çok daha sık görmeye başlayacağız.

https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/climate-change-turning-parts-antarctica-green-say-scientists-algae

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.