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    2si1 ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su yosunu toplulukları belirmeye başladı

    İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar Antarktika'da alg kolonilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. İleride Antarktika'da yeni bir ekosistem ortaya çıkabilir.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su yosunu toplulukları belirmeye başladı
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    Yaklaşık 90 milyon yıl önce devasa bir yağmur ormanı bölgesi olduğu keşfedilen Antarktika Kıtası’nda insanların neden olduğu iklim değişikliği sebebiyle yeni bir ekosistem belirmeye başladı. Bilim insanlarının ortaya koyduğu ve ilk kez büyük ölçekli bir haritada gösterilmeye başlanan değişiklikte, mikroskobik ölçekteki alglerin (su yosunları) ortaya çıkmaya başladığı tespit edildi.

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    Buzların erimeye başladığı yerlerde ortaya çıkan alglerin yüzeyi yeşil renge büründürdüğü ifade edilirken, bazı yerlerdeki değişikliğin uzaydan bile görülebildiği belirtiliyor. İngiliz bilim insanlarının yaklaşık altı yıllık bir çalışma sonucu ortaya koyduğu tespitte söz konusu tek hücreli canlıların daha da çoğalacağı zira artan sıcaklıkların alglerin yaşamı için uygun ortamı sağladığı vurgulanmış. Araştırmada tespit edilen bir diğer husus ise ortaya çıkan alglerin diğer canlı türleri için de bir besin kaynağı olacağı gerçeği.

    Yeni bir ekosistem ortaya çıkabilir

    İlk kez yürütülen araştırma kapsamında bilim insanları bir sonraki aşamada Beyaz kıtanın ne hızla yeşile döndüğünü bulmaya çalışacak. Cambridge Üniversitesinde görev araştırmacı Matt Davey’e göre tespit edilen alg kolonileri bölgedeki mantar sporları ve bakterilerle kaynaşmış durumda. Bu durumu “ortada bir topluluk var” sözleriyle açıklayan Davey, açıklamasının devamında “Görünen o ki bu durum yeni yaşam alanlarının ortaya çıkmasına ve yeni bir ekosistemin oluşmasına neden olabilir.” ifadelerini kullanmış.

    Küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su yosunu toplulukları belirmeye başladı
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    Toplamda 1.9 kilometre kare alanı kaplayan 1,679 farklı alg topluluğu tespit eden araştırmacılar, bunun yıllık 875 bin aracın ortaya çıkardığı CO2’ye yakın değerlerde salınıma neden olduğunu ifade etmiş. Küresel ölçekte hayati sonuçlar doğurmayan bu değerler yine de şaşırtıcı.

    Antarktika’nın en çok ısınan bölgelerinde ortaya çıkan alg topluluklarına  görece soğuk güney bölgelerde daha az rastlandığı belirtilirken araştırmayı yürüten ekip lideri Andrew Gray’e göre alg topluluklarını ileride çok daha sık görmeye başlayacağız.



    https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/climate-change-turning-parts-antarctica-green-say-scientists-algae Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 sa.
    Dünya gelecekte Mars, Venus gibi yok olur o yüzden Nasa başka gezegen arıyor. Eskiden Güneş sisteminde uzaylılar yaşıyormuş onlar da başka Galaksilere kaçıp güçlenmişler
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