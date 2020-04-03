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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmacılar, bundan 90 milyon yıl önce Antarktika’da yağmur ormanı olduğunu keşfetti

    Uzak kıta Antarktika'da çalışmalar yürüten bilim insanları, elde ettikleri toprak örneği ile bundan 90 milyon yıl önce bölgede yağmur ormanı bulunduğunu ortaya çıkarttı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Araştırmacılar, bundan 90 milyon yıl önce Antarktika’da yağmur ormanı olduğunu keşfetti
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    Gezegenimizin uzak kıtası Antarktika'nın kafamızda canlanan görüntüsü herhalde kar ve buzdan ibaret. Ancak kıtanın geçmişi ile ilgili elde edilen deliller, onlarca milyon yıl önceki Antarktika’nın çok farklı bir resmini çiziyor.

    Bilim insanlarının ulaştıkları bulgular, uzak kıtada bundan 90 milyon yıl önce yaşamın cirit attığı bir yağmur ormanı olduğunu ortaya çıkarttı. Araştırmacılar bu şaşırtıcı keşfe, Amundsen Denizi'nde Pine Adası Buzulunun yakınında görev yapan RV Polarstern isimli sondaj gemisinin deniz tabanından 2017 yılında aldığı örnekle imza atmış.

    Ayrıca Bkz. "Artemis programı kapsamında NASA'ya 12 binden fazla kişi astronot olmak için başvurdu"

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    Yaklaşık bin metre derinlikteki okyanus tabanına açılan 27 metrelik derinlikteki çukurdan elde edilen tortu örneğini inceleyen araştırmacılar, bölgedeki yıllık ortalama sıcaklığının 12 ila 13 santigrat derece olduğunu ve yaz aylarının ise ortalama 20 ila 25 santigrat derece arasında olduğunu tespit etmiş. Güney Kutbu’ndan 900 kilometre uzakta olduğu belirtilen bu bölgenin günümüzdeki yıllık sıcaklık ortalamaları ise -40 santigrat derece dolaylarında.

    Araştırmacılar, bundan 90 milyon yıl önce Antarktika’da yağmur ormanı olduğunu keşfetti
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    Almanya’da bulunan Alfred Wegener Enstitüsü, Helmholtz Polar ve Deniz Araştırmaları Merkezi’nde görev yapan ve çalışmayı kaleme alan Jeolog Johann Klages, tortuyu bilgisayarlı tomografiyle incelediklerini ve içerikte orman toprağı, polen, tohum ve hatta ağaç kökünün saflığını korumuş örneklerini keşfettiklerini belirtmiş. 65 bitki türüne ait spor bulduklarını söyleyen Klages, yaptığı açıklamada “Elinizde sondayla herhangi bir ormanlık bölgeyi kazsanız muhtemelen benzer içeriklere ulaşırsınız.” ifadelerini kullanmış.

    Herhangi bir hayvan kalıntısına rastlamadıklarını belirten Kalges, bu durumun gerçeği değiştirmeyeceğini zira Antarktika’da yıllardır dinozor fosilleri bulunduğunu vurgulamış. Bilim insanına göre bölgede pterosaurs adlı uçan sürüngenler, dinozorlar ve farklı türde böcekler yaşamış olabilir. 

    Araştırmacılar, bundan 90 milyon yıl önce Antarktika’da yağmur ormanı olduğunu keşfetti

    Günümüzden 140 milyon yıl önce başlayıp yaklaşık 65 milyon yıl önce sona eren ve Tebeşir Dönemi olarak da bilinen Kretase jeolojik dönemine dikkat çeken Kalges’e göre atmosferdeki karbondioksit seviyeleri, önceden varsayılan değerlerden daha yüksek. Bahsedilen dönemde arazinin buzla kaplı olmadığını ancak mevsimsel kar yağışı görülmüş olabileceğini de ifade etmiş.

    Keşif, insanlığa bir ders niteliğinde

    Kalges döneminde deniz seviyesinin günümüze kıyasla 170 metre kadar daha yüksek olduğu söyleniyor. Geçmişten gelen bu keşfin aslında insanlığa bir mesaj niteliği taşıdığını da söylemek yanlış olmayacaktır. Klages, bu konuda ise “Bu tür ekstrem hava koşullarının gezegen üzerinde meydana getirdiği değişikliklere dikkat çekmeliyiz. Zira bu olaylar bizlere küresel ısınmanın etkilerini açık bir şekilde gösteriyor.” diyor.



    https://www.nbcnews.com/science/environment/evidence-90-million-year-old-rainforest-uncovered-beneath-antarctic-ice-n1175021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    blood.army (Kurtuluş Bilgin) 4 gün
    Zaten ortada bir gerçek ar covid-19 felan yalan küresel ısınma yüzünden yapılmış bir olay ben buna inanıyorum.
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    Neroburn 4 gün yeni yorumcu
    Hayatta ne ilginçlikler var.
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    ebavamqko 5 gün
    insanın o zaman da yaşadığını fark edecekler ama geç olacak.
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    Mion 5 gün
    site uçmuş haberiniz yok
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    Feyzuli 5 gün
    Eskiden benimde gür saçlarım vardı.
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