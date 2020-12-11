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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Küresel ısınmaya yönelik ürkütücü rapor! Sıcaklıklar 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor

    Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi uyarı niteliğinde bir rapor yayınladı. Buna göre sıcaklıklar, yüzyılın sonuna kadar 3°C’nin derecenin üstüne çıkabilir.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Küresel ısınmaya yönelik ürkütücü rapor! Sıcaklıklar 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor

    Endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında tutulması adına atılacak adımları belirleyen ve 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması’ndaki kaygıları artıracak bir rapor Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) tarafından yayınlandı. Söz konusu rapora göre küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 3°C’nin derecenin üstüne çıkacağı tahmininde bulunuldu.

    Ayrıca Bkz. "Başarılı bir şekilde göğe yükselen Starship prototipi, iniş yaptığı sırada infilak etti"

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    Kovid pandemsi nedeniyle azalan sera gazı emisyonlarına rağmen sıcaklıkların sıra dışı oranda artış göstereceğine yönelik tahmin, BM İklim Zirvesi öncesi dünya ülkelerine adeta son bir uyarı niteliğinde gösterildi. Koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların ardından ekonomiyi canlandırmak adına alınacak kararların çevre dostu enerjiler ve ağaçlandırma ekseninde şekillenmesi gerektiğini belirten rapor, Paris Anlaşması hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabileceğini savundu.

    Ekonomide "yeşil" anlayış çağrısı

    Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerle ortaya konan çabaların birbirlerinden çok uzak düştüğünü belirten UNEP Başkanı Inger Andersen, buna kanıt olarak 2020 yılının en sıcak yazın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçmesini gösterdi. Küresel ekonomide “yeşil” anlayışın hâkim olması gerektiğini söyleyen Andersen, örneğin fosil enerji kaynaklarına verilen desteklerin acilen azaltılması gerektiğini vurguladı. Fosil enerji kaynakları ve deniz trafiğinin neden olduğu sera gazı emisyon artış oranları, yıllık olarak açıklanan Emisyon Haritası raporuna göre dünya genelindeki emisyonların yüzde beşinin sorumlusu olarak görülüyor.

    Küresel ısınmaya yönelik ürkütücü rapor! Sıcaklıklar 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor
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    Aynı raporda, kişisel bazdaki tüketim alışkanlıklarının emisyon oranlarına katkısına yönelik veriler de yer alıyor. Buna göre dünya nüfusunu oluşturan zenginler, yoksulların iki katından fazla sera gazı üretiyor. Hâlihazırda 1,2°C’ye ulaşan sıcaklık artışı, geleceğimiz için karanlık bir tablo uyarısı yapıyor.

    Ülkemiz, Paris Anlaşması’na imza atmasına rağmen onay sürecini tamamlamayan sekiz ülkeden biri olarak gösterilmekte. Diğer ülkeler ise İran, Irak, Libya, Güney Sudan, Yemen ve Eritre olarak sıralanıyor. Normal şartlar altında onay sürecini tamamlayan ABD, 4 Kasım 2020’de eski Başkan Donald Trump’ın kararıyla anlaşmadan çekilmişti. Ancak seçim süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan ABD’de yeni başkan Joe Biden, ülkesinin Paris Anlaşması’na yeniden katılacağını duyurmuştu.



    https://www.dw.com/tr/bm-k%C3%BCresel-%C4%B1s%C4%B1nma-3-dereceye-do%C4%9Fru-ilerliyor/a-55885797 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    7 milyarın üzerindeki nüfusu 2-3 milyara indirirseniz ve stabil tutmayı başarırsanız sorun büyük oranda çözülür. İnsanlık bunu yapmazsa doğa çok ağır bir şekilde bunu yapacaktır.
    7 milyarın üzerindeki nüfusu 2-3 milyara indirirseniz ve stabil tutmayı başarırsanız sorun büyük oranda çözülür. İnsanlık bunu yapmazsa doğa çok ağır bir şekild...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünya'ya 2.nci çocuk yasağı gelmeli , ikinci çocuk yapana ciddi para cezaları olmalı. Ya da daha güçlü bir virüs gerekiyor Korona biraz etkisiz kaldı...
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Daha sokakta yürürken maske takmayan insanlara, küresel ısınma bilincini nasıl empoze edecez bilemiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sorun sadece nüfus artışı değil, sorun insanların dünyayı ve kaynakları nasıl kullanacağını artık bilmemesi. Dünya nüfusunu yarı yarıya bile azaltsanız, herkesin lüks yazlık ve kışlık üç tane ev, her sene için yeni bir araba, tekne, yat, motorsiklet istediği, bir giydiğini bir daha giymediği, her sene yeni bir telefon ve bilgisayar değiştirdiği sürece yine dünya kaynakları hızla tüketilecek, yine endüstri artıkları dünyayı kirletecek, yine dünyanın dengesi bozulacaktır. Sorun nüfus değil insanın nefsi ve teknolojik tüketim çılgınlığının dizginlenememesi.
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aralık oldu ne dondurucu soğuk, ne kar ne yağmur var..
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mesele nüfus yoğunluğu değil mesele gözü doymamış aç gözlülük yoksa değil 8 milyar insana 30 milyar insanada bu dünya yeterde artar bile az çok itikatı olan onlar bu yazdıklarımı itikatı olmayan Hollywood filmlerinin etkisinde kalır
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    gidi (gidi gidi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Küresel ısınmanın en büyük nedeni google, apple, tefal, otomotiv üreticileri gibi kuruluşlar. Ürünlerine yeteri kadar destek sağlamıyorlar. Sırf destek süresi sona erdi diye kondisyonu sağlam veya onarılabilir milyarlarca ürün çöpe gidiyor. Bir babayiğit çıkıp bu firmalara el koymalı. İşlerin yoluna girmesi için gereğinden fazla para ve kaynak bu firmalarda mevcut.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gidi
    Aslında en büyük nedenlerden birisi hayvansal tarımcılık. Özellikle Brezilya bu konuda başı çekiyor.
    Hayvanların ürettiği metan gazı karbondioksite göre daha etkili. Özellikle hesaplara göre önümüzdeki 100 yıl içinde 28 kat daha etkili olacakmış.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Daha sokakta yürürken maske takmayan insanlara, küresel ısınma bilincini nasıl empoze edecez bilemiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Yaklaşık 16-17 yıl önce okuduğum bir makalede dünya ısısı (ortalama) 6 derece artış gösterirse İngiltere'nin kuzeyine kadar her yer çöl olur diyordu.
    O maske takmayanlardan her zaman olacak. Ama bu felaketten sonra hiç biri hayatta kalmayacak. Bunun acısını hayatta kalmayı ve üremeyi başarırlar ise çocukları, torunları falan çekecek.
    Böyle bir felaket olursa artık tüm siyasi düşünce yapıları da doğaya yaklaşım konusunda evrilmek zorunda kalır.
    Neyse çok iç karartıcı oldu çok uzatmadan kapatayım konuyu.
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünya'ya 2.nci çocuk yasağı gelmeli , ikinci çocuk yapana ciddi para cezaları olmalı. Ya da daha güçlü bir virüs gerekiyor Korona biraz etkisiz kaldı...
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    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Daha güçlü virüs sen ve ailenden başlasa ne düşünürsün acaba?
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    engurk (eng urk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    100 yılda dünya nüfusu yarıya inmiş olur
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    7 milyarın üzerindeki nüfusu 2-3 milyara indirirseniz ve stabil tutmayı başarırsanız sorun büyük oranda çözülür. İnsanlık bunu yapmazsa doğa çok ağır bir şekilde bunu yapacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    O kadar ölen insanı alacak kadar toprak var mı?
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