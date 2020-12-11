Küresel ısınmaya yönelik ürkütücü rapor! Sıcaklıklar 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor

Endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında tutulması adına atılacak adımları belirleyen ve 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması’ndaki kaygıları artıracak bir rapor Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) tarafından yayınlandı. Söz konusu rapora göre küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 3°C’nin derecenin üstüne çıkacağı tahmininde bulunuldu.

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Kovid pandemsi nedeniyle azalan sera gazı emisyonlarına rağmen sıcaklıkların sıra dışı oranda artış göstereceğine yönelik tahmin, BM İklim Zirvesi öncesi dünya ülkelerine adeta son bir uyarı niteliğinde gösterildi. Koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların ardından ekonomiyi canlandırmak adına alınacak kararların çevre dostu enerjiler ve ağaçlandırma ekseninde şekillenmesi gerektiğini belirten rapor, Paris Anlaşması hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabileceğini savundu.

Ekonomide "yeşil" anlayış çağrısı

Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerle ortaya konan çabaların birbirlerinden çok uzak düştüğünü belirten UNEP Başkanı Inger Andersen, buna kanıt olarak 2020 yılının en sıcak yazın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçmesini gösterdi. Küresel ekonomide “yeşil” anlayışın hâkim olması gerektiğini söyleyen Andersen, örneğin fosil enerji kaynaklarına verilen desteklerin acilen azaltılması gerektiğini vurguladı. Fosil enerji kaynakları ve deniz trafiğinin neden olduğu sera gazı emisyon artış oranları, yıllık olarak açıklanan Emisyon Haritası raporuna göre dünya genelindeki emisyonların yüzde beşinin sorumlusu olarak görülüyor.

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Aynı raporda, kişisel bazdaki tüketim alışkanlıklarının emisyon oranlarına katkısına yönelik veriler de yer alıyor. Buna göre dünya nüfusunu oluşturan zenginler, yoksulların iki katından fazla sera gazı üretiyor. Hâlihazırda 1,2°C’ye ulaşan sıcaklık artışı, geleceğimiz için karanlık bir tablo uyarısı yapıyor.

Ülkemiz, Paris Anlaşması’na imza atmasına rağmen onay sürecini tamamlamayan sekiz ülkeden biri olarak gösterilmekte. Diğer ülkeler ise İran, Irak, Libya, Güney Sudan, Yemen ve Eritre olarak sıralanıyor. Normal şartlar altında onay sürecini tamamlayan ABD, 4 Kasım 2020’de eski Başkan Donald Trump’ın kararıyla anlaşmadan çekilmişti. Ancak seçim süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan ABD’de yeni başkan Joe Biden, ülkesinin Paris Anlaşması’na yeniden katılacağını duyurmuştu.

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