Güneş santrallerini siber saldırılara karşı koruyan yeni platform

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Tam Boyutta Gör Romanya merkezli enerji mühendisliği şirketi Enevo, batarya depolama sistemleri, elektrik şebekeleri, güneş ve rüzgar santralleri için geliştirdiği SentryOT platformunu kullanıma sundu. Sistem, enerji altyapısındaki cihazların davranışlarını analiz ederek olağan dışı iletişimleri belirliyor. Platform, geleneksel siber güvenlik çözümlerinden farklı olarak tehditleri enerji sektöründeki mühendislerin anlayabileceği şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Enerji altyapısına özel siber güvenlik sistemi

SentryOT platformu güneş ve rüzgar santralleri, batarya enerji depolama sistemleri (BESS), trafo merkezleri ve otomatik elektrik şebekeleri dahil olmak üzere operasyonel teknoloji altyapılarını korumaya odaklanıyor. Bu altyapılarda kullanılan cihazlara yönelik saldırılar, yalnızca veri kaybına yol açmakla kalmayıp elektrik üretimini, iletimini ve şebeke kararlılığını da etkileyebiliyor.

SentryOT, koruduğu altyapıdaki cihazların envanterini çıkararak işe başlıyor. Bu aşamada her cihazın üreticisi, modeli, yazılım sürümü ve ürün yazılımı (firmware) bilgileri kaydediliyor. Platform daha sonra bu varlıkları takip ederek yapılandırma veya yazılım değişikliklerini, bilinen güvenlik açıklarını ve kullanılabilir yeni sürümleri kontrol ediyor.

Tam Boyutta Gör Sistemin bir diğer önemli özelliği, cihazlar arasındaki iletişimi haritalandırması. Böylece bir santralin kendi içindeki veya farklı tesisler arasındaki veri akışı incelenebiliyor. Örneğin, normal koşullarda belirli ekipmanlarla iletişim kurmaması gereken bir cihazın kritik bir elektrik ekipmanına doğrudan bağlanması, şüpheli bir durum olarak tespit edilebiliyor.

Geleneksel siber güvenlik sistemleri çoğunlukla ağ trafiğini bilinen saldırı kalıplarıyla karşılaştırırken SentryOT, altyapının normal çalışma davranışını da öğreniyor. Sistem, olağan iletişim düzeninden sapmaları belirleyerek daha önce tanımlanmış saldırı imzalarıyla eşleşmeyen durumları da görünür hale getirmeyi amaçlıyor.

Platform, enerji sistemlerindeki komut akışlarını da izleyebiliyor. Örneğin, enerji dağıtım merkezinden gönderilen bir komutun telekontrol sistemine ulaşması ve buradan bir kuplaj kesicisinin veya rölenin çalıştırılması gibi süreçler takip edilebiliyor. Bu sayede şüpheli bir ağ bağlantısının gerçek operasyonlar üzerindeki olası etkisi daha kolay anlaşılabiliyor.

Her anomali saldırı olarak değerlendirilmiyor

Tam Boyutta Gör SentryOT, tespit ettiği olağan dışı durumları santralin kontrol merkezine bildiriyor. Ancak sistem, her anomaliyi otomatik olarak bir siber saldırı şeklinde sınıflandırmıyor. Uyarıyı değerlendiren operatör, müdahale edilip edilmeyeceğine ve olayın ulusal güvenlik yetkililerine bildirilmesinin gerekip gerekmediğine karar veriyor.

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Bu yaklaşım, enerji tesislerinin çalışma koşulları açısından önem taşıyor. Bilgisayarlarda bazı sorunlar yeniden başlatma veya bağlantıyı kesme yoluyla giderilebilirken elektrik üretim ve iletim altyapılarında aynı yöntemler ciddi operasyonel sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla şüpheli bir durumun tespit edilmesiyle tesise müdahale edilmesi arasındaki karar sürecinin kontrollü yürütülmesi gerekiyor.

SentryOT ayrıca bilgi teknolojileri (IT), operasyonel teknoloji (OT) ve ağ altyapısını tek bir görünümde birleştiriyor. Geleneksel yöntemlerde bu alanları incelemek için farklı araçlara ve uzman ekiplere ihtiyaç duyulabiliyor. Platform, olayın başlangıcından operasyonel etkilerine kadar uzanan sürecin birlikte değerlendirilmesini ve müdahalenin hızlandırılmasını hedefliyor.

100'e yakın enerji varlığı 7/24 izleniyor

Enevo, SentryOT platformunun yanı sıra OmniSOC adlı güvenlik operasyon merkezinden 7 gün 24 saat OT siber güvenlik izleme hizmeti ve enerji sektörüne özel olay müdahale desteği de sağlıyor. Enerji üretimi, iletimi ve depolaması alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 100 varlık halihazırda OmniSOC sistemine dahil edilmiş durumda.

Çok sayıda santrali ve kendi uzman ekipleri bulunan büyük şirketler, platformu kendi bünyelerinde çalıştırabiliyor. Bununla birlikte, daha sınırlı teknik kaynaklara sahip işletmeler için sürekli izleme ve uzman desteği önemli bir ihtiyaç oluşturuyor.

Enerji altyapılarına yönelik saldırıların arkasında genellikle finansal kazanç veya bir ülkenin istikrarını bozma amacı bulunuyor. Bazı saldırılar para kazanmayı hedefleyen gruplar tarafından gerçekleştirilirken bazıları önemli kaynaklara sahip devlet destekli aktörlerle ilişkilendiriliyor. Son dönemlerde devlet destekli saldırıların arttığı görülüyor. Dolayısıyla enerji altyapılarının güvenliği geçmişe göre artık çok daha önemli.

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