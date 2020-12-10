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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Başarılı bir şekilde göğe yükselen Starship prototipi, iniş yaptığı sırada infilak etti

    Elon Musk'ın Mars'a insan götürme hayallerinin merkezinde olan Starship uzay aracına ait prototip, başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği yüksek irtifa testi sonrası yere indiği sırada infilak etti.
    1 hf.
    5,3b
    1
    47
    Uzay
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    16

    Başarılı bir şekilde göğe yükselen Starship prototipi, iniş yaptığı sırada infilak etti
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    Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in geliştirdiği Starship’in SN8 prototipi 10 Aralık 2020 TSİ 01:45 ile roketlerini ateşledi.  Yüksek irtifa testi için fırlatılan prototip, henüz kesinleşmiş veriler açıklanmasa da hedeflenen 12 bin metrelik yüksekliğe muhtemelen ulaştı. Ancak Starship prototipi, yere iniş sırasında yaşanan bir talihsizlik sonucu infilak ederek parçalarına ayrıldı.

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    Bundan 2 hafta önce yaptığı açıklamada “Ben sağlam bir inişe 3’te 1 şans veriyorum. Zaten bu yüzden SN9 ve 10’umuz var.” ifadelerini kullanan Elon Musk’ın denemeyle ilgili başarısızlık tahmini de doğru çıktı.

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    SpaceX’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan fırlatma denemesinde planlandığı gibi göğe yükselen ve iniş manevrası kapsamında havada salto yaparak doğru pozisyona gelen uzay aracı, Elon Musk’ın paylaşımına göre yakıt bağlantı tankındaki basıncın düşük olması nedeniyle iniş sırasında istenilen ölçüde yavaşlayamadı ve yere bir şekilde çarparak infilak etti. Testi başarı olarak nitelendiren Musk, “İstediğimiz verileri elde ettik. Teşekkürler SpaceX ekibi.” ifadelerini kullandı.

    SpaceX’e göre başarılı olan test sonrası bir de “Bekle bizi Mars, geliyoruz” cümlelerini kuran Musk, bir sonraki deneme tarihi ile ilgili bir detay paylaşmadı.

    Başarılı bir şekilde göğe yükselen Starship prototipi, iniş yaptığı sırada infilak etti
    Tam Boyutta Gör

    Starship SN8 prototipinin aslında Salı günü havalanması planlanıyordu. Ancak ilgili test, Raptor motorlarındaki basınç ve sıcaklık verilerindeki tutarsızlık nedeniyle fırlatmadan 1.3 saniye önce otomatik olarak iptal edilmişti.

    Aşağıda, SpaceX için tarihi anlam ifade eden testin videosuna ulaşabilirsiniz.



    https://interestingengineering.com/spacex-successfully-launched-starship-sn8-exploded-on-landing Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu arada başarısızlık değil, manevraya bakar mısın, zaten beklenen bir şey böyle testlerde inişi düzeltirler bir dahakine rahatça. Manevraya bak hele!
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    labtek38 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    An ve an izlerseniz inanılmaz başarılı manevralar yaptı. “Test sırasında patladı” diye özetlemek çok yanlış. Çok büyük gelişmelere zemin hazırlayacak verilerin elde edildiğini düşünüyorum.
    An ve an izlerseniz inanılmaz başarılı manevralar yaptı. “Test sırasında patladı” diye özetlemek çok yanlış. Çok büyük gelişmelere zemin hazırlayacak verilerin ...
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    Yanıtla +20
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    O manevrayı içinde insan varken yapmaz inş. Yoksa o insanlara geçmiş olsun :D
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    johonwayni (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamların amacları bilim!
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    yukleniyor (Rocky Balbao) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    elin maskı tepemizde uydu gezdiriyor
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    johonwayni (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) yukleniyor
    Umarım yakında bu uydulardan bizlerde faydalanabiliriz.
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    An Idiot Abroad (M** D**) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Beklenen bir şeydi zaten. Ne talihsizliği? Her şey beklendiği gibi gitti.
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    AnadoluEfes 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    NASA Anlık


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2 Dakikalık videonun son 1:54 dakikasında 3 saniyesinde olay var, bütün video boş bir görüntüden ibaret kesseydiler bari...
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu inandırıcılığın kuralıdır insanları bir şeye inandırmak istersen o işte birsürü hata yapmalısın daha sonra başarılı inişi yapcaksın bu durumda insanlar şunu düşünür vay be elon amcaya bak adam çalıştı çalıştı kaç kere patladı ama sonunda başardı bee
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    İlk seferde başarsaydı nasıl bir zararı olacaktı sence?
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mars olmuş.
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    Mantarın Başı 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başarılı inseydi bu kadar konuşulmazdı.
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mantarın Başı
    Falcon 9'ların başarılı inişleri daha fazla konuşuldu.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Valla insanlı uçuşlarda sağ salim giderler de sağ salim dönerler mi o biraz şüpheli şu anki duruma göre.
    Kaza çok yapıyorlar inişte. Katedilecek çok yok var daha bence.

    Ya bu arada aklıma geldi bu mekik projelerinden niye vazgeçti de kıçının üstüne indirmeye çalışıyor bu adamlar bunları?
    Ne güzel roketle çıkıp inerken uçak gibi karnının üstüne iniyordu aletler.
    Tamam kazalar yaşandı onlarda da ama yani bu çok daha eğreti yav kafadan "düşecek lan bu" diyorsun inerken.
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    mokinto (umut AYDIN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Bununla ilgili Netflix de challenger belgeseli var. Orada nedenlerini anlatıyor. Özetle çok pahalı ve riskli bir program.
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzman yorumları sayesinde bilgilendik
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