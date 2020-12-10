Başarılı bir şekilde göğe yükselen Starship prototipi, iniş yaptığı sırada infilak etti

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Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in geliştirdiği Starship’in SN8 prototipi 10 Aralık 2020 TSİ 01:45 ile roketlerini ateşledi. Yüksek irtifa testi için fırlatılan prototip, henüz kesinleşmiş veriler açıklanmasa da hedeflenen 12 bin metrelik yüksekliğe muhtemelen ulaştı. Ancak Starship prototipi, yere iniş sırasında yaşanan bir talihsizlik sonucu infilak ederek parçalarına ayrıldı.

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Bundan 2 hafta önce yaptığı açıklamada “Ben sağlam bir inişe 3’te 1 şans veriyorum. Zaten bu yüzden SN9 ve 10’umuz var.” ifadelerini kullanan Elon Musk’ın denemeyle ilgili başarısızlık tahmini de doğru çıktı.

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SpaceX’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan fırlatma denemesinde planlandığı gibi göğe yükselen ve iniş manevrası kapsamında havada salto yaparak doğru pozisyona gelen uzay aracı, Elon Musk’ın paylaşımına göre yakıt bağlantı tankındaki basıncın düşük olması nedeniyle iniş sırasında istenilen ölçüde yavaşlayamadı ve yere bir şekilde çarparak infilak etti. Testi başarı olarak nitelendiren Musk, “İstediğimiz verileri elde ettik. Teşekkürler SpaceX ekibi.” ifadelerini kullandı.

SpaceX’e göre başarılı olan test sonrası bir de “Bekle bizi Mars, geliyoruz” cümlelerini kuran Musk, bir sonraki deneme tarihi ile ilgili bir detay paylaşmadı.

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Starship SN8 prototipinin aslında Salı günü havalanması planlanıyordu. Ancak ilgili test, Raptor motorlarındaki basınç ve sıcaklık verilerindeki tutarsızlık nedeniyle fırlatmadan 1.3 saniye önce otomatik olarak iptal edilmişti.

Aşağıda, SpaceX için tarihi anlam ifade eden testin videosuna ulaşabilirsiniz.

https://interestingengineering.com/spacex-successfully-launched-starship-sn8-exploded-on-landing

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