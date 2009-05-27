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Harici depolama çözümleriyle tanınan LaCie ürün gamına iki yeni USB hub ekledi. Firmanın Little Disk isimli ürününe imza atan tasarımcı Sam Hecht tarafından hazırlanan yeni USB hub'ları, 65 x 45 x 20 mm boyutunda ve 50 gram ağırlığındalar. Yeni modellerden Core4 modeli üzerinde biri mini USB formunda 4 adet USB 2.0 portu bulunuyor. Core7 modelinde ise biri mini USB formunda toplam 7 adet USB 2.0 portu bulunuyor. Ayrıca her iki USB hub da kolay bağlantı için iki adet entegre kablo ile geliyorlar.

LaCie tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulan yeni USB hub'lardan Core4 modeli 9.99$, Core7 modeli ise 19.99$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahipler.

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