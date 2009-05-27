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LaCie ürün gamına iki yeni USB hub ekledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie ürün gamına iki yeni USB hub ekledi
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Harici depolama çözümleriyle tanınan LaCie ürün gamına iki yeni USB hub ekledi. Firmanın Little Disk isimli ürününe imza atan tasarımcı Sam Hecht tarafından hazırlanan yeni USB hub'ları, 65 x 45 x 20 mm boyutunda ve 50 gram ağırlığındalar. Yeni modellerden Core4 modeli üzerinde biri mini USB formunda 4 adet USB 2.0 portu bulunuyor. Core7 modelinde ise biri mini USB formunda toplam 7 adet USB 2.0 portu bulunuyor. Ayrıca her iki USB hub da kolay bağlantı için iki adet entegre kablo ile geliyorlar.

LaCie tarafından iki yıllık garanti ile satışa sunulan yeni USB hub'lardan Core4 modeli 9.99$, Core7 modeli ise 19.99$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahipler.

LaCie ürün gamına iki yeni USB hub ekledi
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sertacaygun 10 yıl
Fotoğraf makinası, harici disk gibi USB'den güç alan cihazlar için tehlikelidir diye düşünüyorum bu cihazları. Ama 2-3 tane USB bellek, fare - klavye alıcısı gibi şeyler için iyi olabilir. Masaüstü bilgsiayarlar artık USB kaynıyor zaten, dizüstünde de 2 USB fazla bile zaten...
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husNUKE 10 yıl
masama koymak isteyeceğim birşey değil yazacaktım yanlışlık oldu
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husNUKE 10 yıl
resimlerden usb çıkışları anlaşılmıyor ama tasarımlarını beğenmedim, renkleri biraz garip, masama koymak isteyeceğim birşey
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TELESCOPE 10 yıl
yinede haberimiz olduğu için teşekkürler
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